特級初榨橄欖油、一般橄欖油有何分別？選購7大須知1成分愈多愈好

橄欖油的形象一直是優質油品，在許多熱門的飲食法像是地中海飲食或生酮飲食，都會對食用油脂佔每日攝取熱量有一定的比率。不過，市面上橄欖油的種類眾多，名稱亦各有不同，到底當中有什麼分別？



橄欖油3大類：初榨、特級初榨有什麼不同？

走進超市的食用油區，會發現橄欖油大致分為3種：特級初榨橄欖油（Extra Virgin Olive Oil）、初榨橄欖油（Virgin Olive Oil）、橄欖油（Olive Oil）。而產品名稱上有「 Premium 」一字又是否真的最好？而購買和使用橄欖油時又有什麼要注意？一齊了解一下這款優質油品─橄欖油。

（VCG）

橄欖油游離酸度愈高品質愈差

特級初榨橄欖油和初榨橄欖油相似，不過前者的游離酸度不超過0.8%，而後者游離酸度不超過2% 。酸度是量度油的品質高低，一般而言，酸度愈高代表油的品質愈差。不過酸度會因為放太久、光照、加熱時間長等因素而改變。

按圖了解特級初榨橄欖油（Extra-virgin Olive Oil）：

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特級初榨橄欖油：適合涼拌 猛火煎炸或釋致癌物

特級初榨橄欖油營養價值為眾多種類的橄欖油中最高，品質最佳。色澤黃，帶天然的青綠色，較多天然橄欖果香。使用冷壓（cold press）方式榨取油分，不經任何加熱處理。不宜以高溫烹調，冒煙點較低，約165°C-190°C。適合涼拌沙律、調味，不適合猛火煎炸。過分加熱會破壞原有的營養價值，並有機會釋出毒素、致癌物等。

橄欖油降膽固醇護心臟

橄欖油，被健康人士追捧並不是沒原因，因為它對心臟來說好處多多。橄欖油中的主要脂肪酸是一種稱為油酸的單元不飽和脂肪，佔總油含量的73％。而單元不飽和脂肪能降低體內低密度脂蛋白膽固醇（又稱壞膽固醇）水平，保持血管暢通。特級初榨橄欖油營養更高，因為含有維他命E和K。

特級初榨橄欖油只適合涼拌沙律、調味，不適合猛火煎炸。（VCG）

按圖了解橄欖油（Olive oil）：

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橄欖油：高溫加工精煉 色淺清淡宜煎、炒、炸

橄欖油由精製橄欖+10%至20%特級初榨橄欖油或初榨橄欖油混合而成。顏色清澈較淺，呈淡黃色。使用高溫加工精煉，由於經過高溫處理，營養價大減，味道亦較為清淡。冒煙點較高。約230°C，適合大部分烹調方法，包括高溫煎、炒、炸等烹調方法。

橄欖油含有強大的抗氧化成分，這些抗氧化劑具有生物活性，可降低慢性病的風險。而且可以對抗炎症，保護血液中的膽固醇免受氧化。以上2樣圴可以降低患心臟病的風險。橄欖油當然不只對心臟健康有莫大好處，對身體亦有不同好處。

適量食用橄欖油可以降低患心臟病的風險。（GettyImages)

按圖了解橄欖油9大好處︰

1 富含單元不飽和脂肪（Monounsaturated fat）

2 含有大量抗氧化物

3 強大的抗發炎性質

4 幫助預防中風

5 不會造成肥胖的油

6 對抗阿茲海默症

7 消除幽門桿菌

8 降低罹患糖尿病風險

9 地中海飲食法助抗癌

了解過橄欖油的好處和分別，便要知道在如何在琳瑯滿目的貨架上選擇適合自己的橄欖油。

按圖看購買橄欖油的7大注意事項：

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1. 留意產地「國際條碼」



西班牙、意大利和希臘是橄欖油的三大產地，所以會常常看見包裝上列印此地方。另外 , 亦可留意瓶身的「國際條碼」、 因為這是不能更改。以意大利為例，是800-39。兩大產油國的國家碼：西班牙是840-849、希臘則是520。

2. 高純度不等於品質好



純度高不等於品質好，就像品質最好的特級初榨橄欖油純度較低。

3. 油的顏色與品質無關



環境、氣候與品種的關係，會讓橄欖有不同的天然色素而影響橄欖油出來的色澤。因此橄欖油自物顏色與品質無關。

4. 橄欖多酚值愈高營養愈高



特級初榨橄欖油會比較辛辣或是苦，因為其多酚值更高。橄欖多酚值愈高，代表橄欖果實愈強壯，能抵抗各種外來的病蟲害，壓榨出來的橄欖油營養更高。

5. 不同烹調選用不同橄欖油



如煮食方式是油炸，特級初榨、初榨以及橄欖油都適合。 如煮食方式是烤焗 , 精製橄欖油較適合，因其耐得住焗爐高温。

6. 橄欖油無需冷藏



橄欖油一般保質期為18個月。存放在陰涼地方，並避免陽光照射。

7. 「Premium」同等級橄欖油



在歐洲國際橄欖油委員會的標準，「Premium」的都是同等級橄欖油，沒有實質的差別。

資料參考：衛生署、healthline、健康2.0