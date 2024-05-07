矽膠廚具缺點｜用錯損神經減記憶力！安全使用8招多1步去除有害物

色彩繽紛的矽膠廚具出品愈來愈多，矽膠隔熱墊、隔熱手套、食物夾、可摺合食物盒等，都是我們常接觸的廚具用品。雖然矽膠製品耐熱又耐冷，柔韌度高，容易清潔亦不含塑化劑，但是否適合經常使用和選擇時又有什麼要注意？



矽膠是什麼？

矽膠（Silicone）又稱有機硅膠或硅橡膠（Silicone Rubber）。 經過連串加工、合成反應及高溫處理，令耐熱溫度提升，因此矽膠具有良好的穩定性，不受酸鹼改變而影響，無毒，無腐蝕性，透氣性良好。美國食品及藥物管理局和多個國家都准許矽膠用於食品製作器具和醫療用途。

矽膠廚具易打理及容易清潔。（資料圖片）

如何分辨可接觸食物的矽膠產品？

對於不宜直接接觸食物的矽膠廚具，如隔熱墊、隔熱手套，矽膠品質要求可能不高。不過，如果是直接接觸食物的矽膠產品，製造商則須用食品用級別（food grade）的矽膠所製。

對於不會直接接觸食物的矽膠廚具，可選擇沒有標示「platinum」字樣的。（IG@store_marais）

以高溫烹調食物的矽膠器皿，製造過程中需加入鉑（Platinum，即白金，簡稱Pt）化合物作催化劑，以加強矽膠耐熱程度及穩定性。因此，經鉑處理的矽膠廚具耐熱性能較高。一般而言，只有標示「platinum」字樣的，才可用於高溫達攝氏200℃的焗爐。若沒有標示，遇熱時有機會釋出不同程度的揮發性物質。不過，根據消委會指，本港市場所見只有少數矽膠廚具用品標有「platinum silicone」（經白金處理）字樣，其他矽膠器皿只標示為矽膠產品。

只有標示「platinum」字樣的，才可用於高溫達攝氏200℃的焗爐。（資料圖片）

最好選擇標有「platinum silicone」的矽膠器皿去接觸食物。（資料圖片）

一招去除大部分矽膠內揮發性有機化合物！

有研究指出，矽膠廚具在首次加熱時，普遍釋出較多揮發性有機物質，而往後再加熱時，釋出的物質則大幅減少。方麗影博士、方筱英博士和陳子聰撰寫的《食安解碼》當中亦指出，使用矽膠廚具前，需要做以下動作以去除大部分矽膠內揮發性有機化合物。

首次使用的矽膠烘焙廚具：



1 先用溫水洗淨，抹乾，塗上小量油。

2 放入焗爐，以200℃或以上焗1小時以上，去除大部分「揮發性有機化合物」。

3 清洗乾淨，可作備用。



揮發性有機化合物簡稱VOC，吸入過多的VOC會影響神經系統。吸入濃度低至中的話會導致疲憊、虛弱、喝醉酒狀態、記憶力降低、嘔吐等。

首次使用的矽膠烘焙廚具，應去除大部分矽膠內揮發性有機化合物。（資料圖片）

矽膠廚具使用8貼士

矽膠用品已慢慢的進入了我們的生活，即使不煮食的人士也有可能接觸到矽膠可摺合食物盒。那麼選擇和使用時又有什麼要注意？

按圖看8大選擇及使用矽膠廚具貼士：

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1.留意標籤

購買前應檢視產品上的標籤資料，如有標示FDA（美國食品藥品監督管理局）則表示符合有關規定。除此之外，包裝上有叉和玻璃杯標誌也表示適用於接觸食物。使用前也可到製造商網站，參考適用的溫度範圍及烹調方法。

2.須經白金或鉑處理

如該矽膠產品是用於烘焙或烹調高溫食物，應檢視產品是否經白金或鉑處理，確保產品能耐高溫，例如耐熱溫度最少為200℃。

3.加熱略低於標示溫度

有些矽膠產品聲稱適用於蒸煮方法，標示的耐熱溫度高至200℃。不過建議使用時應低於該指定溫度及留意產品標示的用途，較為安全。

4.勿用明火或電熱板

儘管矽膠廚具聲稱可耐熱，但不可直接放置於電熱板上或用明火加熱。

5.忌百潔布清洗免刮損

切忌使用粗糙的百潔布或鋼絲刷清潔，以防表面刮損。建議用海綿或軟布擦洗，再用清水沖洗。

6.避免尖銳物件觸碰

切忌使用尖銳物件觸碰矽膠廚具，如用刀脫模或在模內切糕點。

7.刮花宜棄掉

刮花的模具不宜再使用，因為易藏污垢令細菌滋生。

8.溫和洗潔精清洗

各矽膠產品應用溫和洗潔精徹底清洗後才使用。

根據加拿大衛生部指出暫時都沒有太多研究指出使用矽膠廚具會為人體帶來長遠影響。雖然不排除矽膠廚具可能為身體帶來危害，不過加拿大衛生部認為只要選用有政府保證的便可放心使用。



資料來源：消委員、《食安解碼》- 方麗影博士、方筱英博士和陳子聰撰寫 、fairware