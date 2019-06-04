【食物安全】中年婦食醃蟹險死　注意不同蟹種含不同惡菌！

海鮮食法多種，每一樣都非常吸引。而當中韓式醬油蟹、中式醉蟹更一直受港人歡迎。不過未經徹底煮熟的海鮮內含有大量細菌或寄生蟲，稍一不慎便會容易引致食物中毒。近日浙江一名中年女子因食吃下已變壞的醃蟹後食物中毒險死。其實不同蟹種各有不同惡菌，吃醃蟹時應先了解清楚，以免送命。

據內地媒體《浙江新聞》指，浙江一名姓賴女子將醃製蟹存放於雪櫃一段時間，已輕微發臭。但事主未聽丈夫勸告，堅持照食。事主其後不斷屙嘔、出冷汗及神智不清。入住醫院後情況急速惡化，發燒至攝氏40.5度需入住ICU（深切治療部）接受治療。再進一步檢查後，發現她的肝臟、心肌功能進一步衰弱，並且多重器官衰竭，需依靠藥物配合插喉維持生命。

事主吃了半隻變質的生醃白蟹，經過半日差點送命。（資料圖片）

當地的醫院重症監護室董縐縐主任稱醃製海產因為存放時間過長，容易導致變質。在變質的海鮮食物中，內含大量副溶血性弧菌和其他細菌，食用後易引起食物中毒。

醃製海產因為存放時間過長，容易導致變質。（連登討論區圖片）

醃蟹的製作過程只是將生蟹放入醬油浸泡醃製，是沒有經過任何烹煮。所以由始至終為生蟹。而事實上，一直都有多宗港人因食生蟹而引致食物中毒的個案。根據食安中心指醃製生蟹的材料如酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒都不能消滅細菌和寄生蟲。避免染上病原體引致的疾病，只有把蟹徹底煮熟及避免進食生或半生不熟的蟹，例如：江蘇菜、浙江菜的醉蟹、韓國菜的醬油蟹等。

醃製生蟹的材料如酒、醋、豉油、蒜頭、辣椒都不能消滅細菌和寄生蟲。（IG@wooooooo__7）

食安中心亦表示蟹體內，存在的細菌種類因蟹生長地區而異，購買時亦需注意其新鮮度，以免購入死蟹。

按圖看3大蟹種所含惡菌及選擇新鮮蟹4大要點：

+ 6 + 5 + 4

資料參考：《浙江新聞》、《食物安全中心 - 生蟹中的細菌和寄生蟲》、《食物安全中心 - 醃製生蟹與食物安全》