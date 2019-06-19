海洋公園「夏水戰」聯乘《海賊王》推美食（附限量餐具換購方法）

今個暑假，海洋公園「夏水禮」將搖身一變，首次與人氣動畫《海賊王》（One Piece）聯乘變身「夏水戰」！ 屆時會設多個打卡玩樂場景，園內餐廳更會推出期間限定主題美食，兼有限量海賊王餐具以供換購！ 粉絲們是時候展開尋找美食之旅！

主打必吃「海賊王航海歷險仲夏大餐」，共有4道菜及飲品，由頭盤、餐湯、主菜至甜品都可以找到One Piece不同角色的蹤影！

【海賊王航海歷險仲夏大餐】$368 供應地點：嵐灣茶座

↓↓↓按圖看主菜選擇及介紹↓↓↓

而熊貓薈則會供應「海賊王夏日探險豪華便當」，一份便當也有齊前菜沙律、炸植物魚柳、煙肉雞卷、薯條、海鮮炒飯，兼配「索柏開心特飲」。

【海賊王夏日探險豪華便當】價錢：$228／供應地點：熊貓薈

【索柏開心特飲】單點：$78／供應地點：嵐灣茶座及冰極餐廳／加$60可換購全新限量版索柏角色玻璃杯。

如果食量較細，或帶同小朋友入園，可以考慮小食系列及兒童餐。其中盛載食物的「烈陽號陶瓷碗」可以加$100換購！

【跨越千海海賊王烈陽號兒童餐】肉醬意粉及海賊王造型朱古力甜甜圈，配盛夏特飲（價錢：$188／供應地點：嵐灣茶座及冰極餐廳）

【海賊王盛夏特飲】單點：$48／供應地點：嵐灣茶座及冰極餐廳／加$70可換購路飛玻璃杯；加$60可換購奈美或山治玻璃杯。

↓↓↓按圖看小食系列↓↓↓

而極具標誌性的惡魔果實則隱藏在甜品之中，大家又會否認得出下面2款惡魔果實？

【迷你惡魔果實馬卡龍】迷你紅莓味馬卡龍（價錢：$20／供應地點：水都餅店）

【惡魔果實乾果牛油蛋糕】巨型惡魔果實蛋糕重達1.5磅，內裡為乾果及牛油蛋糕，需要於2日前預訂啊！（價錢：$450／供應地點：水都餅店）

↓↓↓按圖看其他甜品系列↓↓↓

+ 2

【SKECHERS 呈獻：海洋公園夏水戰】

日期：7月13日 至 9月1日