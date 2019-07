《怪奇物語》令New Coke翻生！點解當時新可樂推出79日就下架？

你看了《怪奇物語》(Stranger Things)第三季了嗎?全球最受歡迎的線上影音串流平台網飛(Netflix)備受矚目的影集《怪奇物語》第三季在2019年7月上線以來,無疑是美劇影迷們口中的熱門話題。不僅如此,這套熱門影集還讓一個意想不到的飲品重出江湖,那就是可口可樂公司(Coca-Cola)1985年曾推出的「新可樂」(New Coke)。

這款「新可樂」其實一點都不新,它其實是1985年誕生的產物,而且生命週期非常短,僅僅銷售79天就被淘汰!堪稱可口可樂歷史上「最愚蠢的失敗案例」,甚至被許多商學院拿來做營銷活動失敗的警世故事。到底「新可樂」發生了什麼事,它又是如何誕生的?

美劇《怪奇物語》第3季中出現這款熟悉卻陌生的飲料...New Coke?那是什麼?(劇集畫面)

新可樂的誕生源自於百事可樂的追趕?

▼▼來看看新可樂的誕生過程吧!

出乎意料的劇烈反彈 讓可口可樂公司陷入空前危機

據了解,新可樂比起經典版可樂來得更甜。在推出新配方這件事上,可口可樂相當謹慎:他們預先找來了將近20萬名消費者試飲測試反應。然而這些測試顯然沒有反映出,其實許多人並不希望自己熟悉的味道就這樣被篡改。

1985年4月8日,新可樂上市之後,跑去嘗鮮的可樂愛好者們很快就發現不對勁:這根本不是他們熟悉的味道!接踵而來的是大量的投訴,可口可樂的電話、信箱都被灌爆了!1985年6月,可口可樂的消費者熱線每天接到至少1500通電話,而在配方改變前每天只有400通。

可口可樂當時的董事長兼首席執行長Roberto Goizueta更收到一封極其諷刺的信,信中要求他簽名並且回信,「因為未來這將會成為『美國商業史上最愚蠢的高管之一』的簽名」!

不僅如此,經典可口可樂的退場也造成市場上的恐慌。許多可樂愛好者事先購買了大量的可樂儲藏在自己的家裡,甚至有人一口氣買了900瓶!人們對於失去他們喜愛的飲料感到沮喪,也才突然間意識到自己是多麼需要可樂。各式各樣憤怒的抗議團體出現,例如老可樂飲用者(Old Cola Drinkers of America),他們用音樂、標語等方式抗議經典可口可樂的消失,並抵制可口可樂公司旗下的所有產品。

新可樂讓可口可樂公司面臨空前的危機,但換一個角度,也是粉絲拯救了可口可樂!

為挽救危機,1985年7月11日,可口可樂公司當時的總裁Don Keough宣布經典可口可樂正式回歸。

▼▼看看當時的情況!

1985年7月11日,可口可樂公司讓原本的經典口味正式回歸,結束了「新可樂」在市面上僅79天的銷售。當經典可樂回歸時,它成為幾乎所有美國報紙的頭版,消費者對於這樣的決定感到讚賞:在宣佈回歸後的2天,可口可樂公司接到的熱線有31600通。

一些評論家認為我們犯了錯誤,也有人認為這一切都是我們(為了刺激可樂銷售)安排的,但真相是...我們沒那麼愚蠢,但也沒那麼聰明。 可口可樂公司當時的總裁Don Keough

他們承認經典可樂確實是世界上最受歡迎的碳酸飲料,但至今從未承認新可樂是一個錯誤的決定。

經典可口可樂回歸後,銷售量在接下來的幾個月裏飆升,可口可樂的飲料市場份額在1985年夏季增長了9%,而百事可樂則增長了4%,這讓可口可樂重新成為碳酸飲料戰爭中的領先者。

然而新可樂讓可口可樂公司也付出代價,儘管他們從來沒有公開過新可樂所造成的損失,但是根據紐約時報當時報導,除了花在新可樂的研究和營銷上的400萬美元之外,由於未售出的大量庫存,還損失了大約3000萬美元。

34年後的今天 熱門影集讓新可樂重出江湖

Everyone: I don't think Stranger Things can get any more 80's. Stranger Things: Hold my New Coke… #StrangerThings3 — Coca-Cola (@CocaCola) 2019年5月21日

但誰也想不到,新可樂會在2019年以影集的形式再次露面。由於《怪奇物語》第3季的時代背景設立在1985年夏天,讓可口可樂公司與網飛有機會促成這樣的合作。可口可樂商標總監Oana Vla表示,《怪奇物語》系列的標語是「一個夏天可能改變一切」,對於可口可樂來說是非常真實的,1985年的夏天確實因為新可樂改變了一切。

隨著Oana Vla看見新可樂這個品牌在劇中的關鍵地位,讓可口可樂決定限量復刻出這款1985年的產品。因此新可樂在2019年5月24日開始,於可口可樂官網獨家販售,另外在美國部分城市如紐約還設有《怪奇物語》快閃販賣機,可以免費取得新可樂。

隨著這一次與影集聯手的操作,讓新可樂重新以限量的形式重返檯面。傳奇般的失敗案例以及影集的播出,讓新可樂充滿話題性,也許在未來說不定也有機會看到新可樂正式全面復出上市的消息。

▼▼最後一起看看這話題熱度十足的《怪奇物語》第三季(Stranger Things3)

【本文獲「食力」授權轉載,原文:New Coke?這款過去被淘汰掉的可樂隨著《怪奇物語》再次重出江湖!】

