《怪奇物語》令New Coke翻生！點解當時新可樂推出79日就下架？

你看了《怪奇物語》（Stranger Things）第三季了嗎？全球最受歡迎的線上影音串流平台網飛（Netflix）備受矚目的影集《怪奇物語》第三季在2019年7月上線以來，無疑是美劇影迷們口中的熱門話題。不僅如此，這套熱門影集還讓一個意想不到的飲品重出江湖，那就是可口可樂公司（Coca-Cola）1985年曾推出的「新可樂」（New Coke）。

這款「新可樂」其實一點都不新，它其實是1985年誕生的產物，而且生命週期非常短，僅僅銷售79天就被淘汰！堪稱可口可樂歷史上「最愚蠢的失敗案例」，甚至被許多商學院拿來做營銷活動失敗的警世故事。到底「新可樂」發生了什麼事，它又是如何誕生的？

美劇《怪奇物語》第3季中出現這款熟悉卻陌生的飲料...New Coke？那是什麼？（劇集畫面）

新可樂的誕生源自於百事可樂的追趕？

▼▼來看看新可樂的誕生過程吧！

出乎意料的劇烈反彈 讓可口可樂公司陷入空前危機

據了解，新可樂比起經典版可樂來得更甜。在推出新配方這件事上，可口可樂相當謹慎：他們預先找來了將近20萬名消費者試飲測試反應。然而這些測試顯然沒有反映出，其實許多人並不希望自己熟悉的味道就這樣被篡改。

1985年4月8日，新可樂上市之後，跑去嘗鮮的可樂愛好者們很快就發現不對勁：這根本不是他們熟悉的味道！接踵而來的是大量的投訴，可口可樂的電話、信箱都被灌爆了！1985年6月，可口可樂的消費者熱線每天接到至少1500通電話，而在配方改變前每天只有400通。

可口可樂當時的董事長兼首席執行長Roberto Goizueta更收到一封極其諷刺的信，信中要求他簽名並且回信，「因為未來這將會成為『美國商業史上最愚蠢的高管之一』的簽名」！

不僅如此，經典可口可樂的退場也造成市場上的恐慌。許多可樂愛好者事先購買了大量的可樂儲藏在自己的家裡，甚至有人一口氣買了900瓶！人們對於失去他們喜愛的飲料感到沮喪，也才突然間意識到自己是多麼需要可樂。各式各樣憤怒的抗議團體出現，例如老可樂飲用者（Old Cola Drinkers of America），他們用音樂、標語等方式抗議經典可口可樂的消失，並抵制可口可樂公司旗下的所有產品。

新可樂讓可口可樂公司面臨空前的危機，但換一個角度，也是粉絲拯救了可口可樂！

為挽救危機，1985年7月11日，可口可樂公司當時的總裁Don Keough宣布經典可口可樂正式回歸。

▼▼看看當時的情況！

1985年7月11日，可口可樂公司讓原本的經典口味正式回歸，結束了「新可樂」在市面上僅79天的銷售。當經典可樂回歸時，它成為幾乎所有美國報紙的頭版，消費者對於這樣的決定感到讚賞：在宣佈回歸後的2天，可口可樂公司接到的熱線有31600通。

一些評論家認為我們犯了錯誤，也有人認為這一切都是我們（為了刺激可樂銷售）安排的，但真相是...我們沒那麼愚蠢，但也沒那麼聰明。 可口可樂公司當時的總裁Don Keough

他們承認經典可樂確實是世界上最受歡迎的碳酸飲料，但至今從未承認新可樂是一個錯誤的決定。

經典可口可樂回歸後，銷售量在接下來的幾個月裏飆升，可口可樂的飲料市場份額在1985年夏季增長了9％，而百事可樂則增長了4％，這讓可口可樂重新成為碳酸飲料戰爭中的領先者。

然而新可樂讓可口可樂公司也付出代價，儘管他們從來沒有公開過新可樂所造成的損失，但是根據紐約時報當時報導，除了花在新可樂的研究和營銷上的400萬美元之外，由於未售出的大量庫存，還損失了大約3000萬美元。

34年後的今天 熱門影集讓新可樂重出江湖

Everyone: I don't think Stranger Things can get any more 80's. Stranger Things: Hold my New Coke… #StrangerThings3 — Coca-Cola (@CocaCola) 2019年5月21日

但誰也想不到，新可樂會在2019年以影集的形式再次露面。由於《怪奇物語》第3季的時代背景設立在1985年夏天，讓可口可樂公司與網飛有機會促成這樣的合作。可口可樂商標總監Oana Vla表示，《怪奇物語》系列的標語是「一個夏天可能改變一切」，對於可口可樂來說是非常真實的，1985年的夏天確實因為新可樂改變了一切。

隨著Oana Vla看見新可樂這個品牌在劇中的關鍵地位，讓可口可樂決定限量復刻出這款1985年的產品。因此新可樂在2019年5月24日開始，於可口可樂官網獨家販售，另外在美國部分城市如紐約還設有《怪奇物語》快閃販賣機，可以免費取得新可樂。

隨著這一次與影集聯手的操作，讓新可樂重新以限量的形式重返檯面。傳奇般的失敗案例以及影集的播出，讓新可樂充滿話題性，也許在未來說不定也有機會看到新可樂正式全面復出上市的消息。

▼▼最後一起看看這話題熱度十足的《怪奇物語》第三季（Stranger Things3）

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延伸閱讀

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碳酸飲料龍頭另謀生路！可口可樂進軍咖啡市場

【本文獲「食力」授權轉載，原文：New Coke？這款過去被淘汰掉的可樂隨著《怪奇物語》再次重出江湖！】

參考資料：

▶Netflix's‘Stranger Things’ revives New Coke. Here's how the failed soda cost Coca-Cola millions in 1985

▶KEEPING NEW COKE ALIVE

▶The Real Story of New Coke

▶Stranger Things Have Happened: Inside New Coke's Limited-Edition Comeback