華建控股不服被聯交所除牌決定　入稟求司法覆核

在主版上市的華建控股（0479），被指未有足夠營運資產，於2020年10月起停牌至今，而華建亦指未能在限期內公布所有的業績報告，今年8月1日被聯交所除牌。華建曾要求延長限期被拒，上周五（16日）入稟高等法院要求司法覆核。



申請人華建控股有限公司，答辯人為香港聯合交易所。入稟文件透露，聯交所2020年指華建未有足夠營運資產，認為華建違反聯交所規則，華建的股份在同年10月5日被停牌至今，聯交所並設下復牌條件，包括要求交出所有未交代及的財務資料等，並要華建於2022年4月4日前達標才可復牌。

華建在今年2月公布今2019至2020年的全年業績，但就2020至2021年度，只能公布頭6個月的中期業績，聯交所認為仍有延誤之嫌，今年4月22日決定將華建除牌。華建希望把限期延後多6個月至10月4日，遭聯交所拒絕。聯交所並於今年8月1日正式將華建除牌。

華建認為聯交所的上市覆核委員會委員的任命制度存在不公，包括委員任命間相對短，再被委任的機制亦缺乏指引，認為委員或會影響到其他因素而影響決定，因而要求覆核除牌的決定。

翻查公司於2021年2月發出的公告，指出整體而言，上市審核委員會認為，本公司並未證明其根據上市規則第13.24條項下規定進行充足水平的業務運作。公司股份自2020年10月5日已暫停買賣，須待本公司刊發經審核截至2020年6月30日止財政年度業績。上市覆核委員會注意到，公司仍剩餘18個月的補救期開展其計劃、尋求商機並致力重新遵守上市規則第13.24條。

案件編號：HCAL 950/2022