杜拜王子阿里曾為男高音歌手　唱菲律賓語　上環辦公室已撤走畫像

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（簡稱「阿里王子」）計劃來港開設家族辦公室，原訂3月28日舉行啟動禮，但舉行前一日急煞停。《香港01》根據人臉識別網站技術發現，王子曾是出道歌手，名為Alira，曾接受訪問時表示，雖然身為阿拉伯人，但熱愛唱菲律賓語的歌曲。

另外記者周二（4月2日）在阿里王子上環的辦公室發現，他的畫像已被撤走。該辦公室亦位於何鴻燊家族相關公司之內。



計劃來港開設家族辦公室的杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum王子（阿里王子），曾以Alira之名，在菲律賓出道做歌手。人面識別技術網站pimeyes能辨別出為同一人。（pimeyes）

記者根據人面識別技術網站pimeyes分析多張阿里王子的照片，能搜尋出假聲男高音歌手Alira的相片。對比二人的樣子、接受訪問時講英文的語氣和口音，發現是同一人。

Alira以假聲男高音唱歌，可以高達六個八度的音域，有翻唱菲律賓女歌手的音樂。他說父母都是純正杜拜人，沒有菲律賓血統，因為喜歡菲律賓人的善良和熱心，所以唱菲律賓歌曲。

Alira的官方網站、instagram和facebook專頁，均已全部無法訪問。

《南華早報》引述兩個消息來源證實，Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（阿里王子），就是歌手Alira。（小題）與何鴻燊家族相關公司共用辦公室

杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（阿里王子）位於信德中心招商局大廈的辦公室，與何鴻燊家族相關公司「Positive Goal Investments Ltd」共用辦公室，但畫像已經換走。（夏家朗攝）

與何鴻燊家族公司共用辦公室

阿里王子推遲辦公室開幕禮後，已透過公關多次發表聲明，稱王子需回國處理急事，啟動禮將延至5月舉行，並會再次訪港。

阿里王子的家族辦公室，設於上環信德中心招商局大廈16樓。辦公室有「Positive Goal Investments Ltd」公司名稱。該公司是何鴻燊家族相關公司，何鴻燊曾擔任董事，現任董事為蘇樹輝、林偉正。蘇為信德集團董事。

杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（阿里王子）位於信德中心招商局大廈的辦公室，南華早報記者於3月28日拍攝時，仍拍攝到掛有王子畫像。（勞顯亮翻攝）

畫像已換走

根據《南華早報》報道，3月28日該報記者到辦公室拍攝，發現該處掛有阿里王子的畫像，但《香港01》記者今日（4月2日）到場拍攝，發現畫像已被換走。

記者向辦公室職員查詢，但職員無回應何相隔不足一周就換走王子畫像，以及與「Positive Goal」有何關係。職員亦指，王子家族辦公室與阿里王子家族辦公室執行董事程章和（William Tien）、副主席兼首席執行官麥懿睿（Eleanor Jane MAK），不在此辦公。

杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum（阿里王子）位於信德中心招商局大廈的辦公室。（夏家朗攝）

2023年才亮相 網站5月註冊

阿里王子現年28歲，過往關於他的資訊不多，直至2023年開始，才於阿聯酋和中文傳媒頻繁亮相，但海外英文傳媒鮮有他的報道。他的官方網站，亦是在2023年5月29日才註冊，同年8月才註冊LinkedIn賬號。

除在香港設家族辦公室外 僅有一宗其他報道

根據道瓊斯旗下的新聞資料庫Factiva，最早關於阿里王子的報道，是2023年12月6日，財經交易數據追蹤庫「MarketLine」報道，阿里王子私人辦公室，投資55萬美元予巴黎的美容科技初創公司INOS。除此之外，其他全部報道，均與香港設立家族辦公室有關。

香港政府官方新聞稿，指阿里王子是杜拜統治家族成員。阿聯酋是聯合酋長國，副總統兼總理，一直是杜拜酋長國統治者擔任，目前阿聯酋副總統兼總理及國防部長，是阿勒馬克圖姆（Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum）。坊間一直指阿里王子是阿勒馬克圖姆的侄子。

南華早報：杜拜統治者「遠房親戚」

杜拜皇室的宗族龐大，阿聯酋駐港總領事館回覆《南華早報》查詢，確認阿里王子「來自統治家族」，可用「酋長」尊稱，又指大多數酋長都有自己的私人辦公室。該報亦引述兩個消息來源指，阿里王子是副總統的「遠房親戚」。

阿里王子多次來港參加活動。2023年12月14日，他訪問數碼港；翌日出席由亞洲碳控股有限公司主辦的可持續發展及碳匯研討會。到今年2月8日，阿里王子與本咁「萬方家族辦公室」、內地「國合新能源有限公司」簽署諒解備忘錄。到今年3月7日，他出席港府舉辦的金融盛事周活動，同月就有他計劃帶5億美元（約39億港元）來港設立家族辦公室的報道。