杜拜王子香港辦公室高層　加密貨幣遭美證監警告　空鐵列失信公司

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum(簡稱「阿里王子」)計劃來港開設家族辦公室,啟動禮煞停延後,被揭發他原來是出道歌手Alira。

阿里王子家族辦公室的兩名高層,執行董事兼首席運營官程章和、副主席兼首席執行官麥懿睿,亦曾經改名,二人均擔任多間本港註冊公司董事。其中程章和曾經營多款虛擬貨幣、區塊鏈、NFT,公司曾遭美國證監會警告;麥懿睿代表內地公司中唐空鐵,建議在東九龍建設「空鐵」,不過該公司牽涉多宗案件,列入最高人民法院公示的失信公司,旗下子公司被凍結股權。



阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum(阿里王子)計劃來港開設家族辦公室,香港辦公室有兩名高層,分別為執行董事兼首席運營官程章和(William Tien)、副主席兼首席執行官麥懿睿(MAK Eleanor Jane)。(香港中東經貿協會網站圖片)

本港無名稱包含「Maktoum」公司

阿里王子計劃帶5億美元,來港開設家族辦公室。目前私人辦公室設在上環信德中心招商局大廈,辦公室內有何鴻燊家族相關公司的名稱和標誌,亦在其中一間房掛有王子私人辦公室的標誌。王子的畫像已被撤下。

上環辦公室職員稱,執行董事兼首席運營官程章和、副主席兼首席執行官麥懿睿,均不在此辦公。

根據公司註冊處資料,香港目前無一間名稱包含阿里王子家族姓氏「Al Maktoum」或「Maktoum」的公司。

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum(阿里王子),2024年3月26日到恒生大學簽署合作備忘錄,辦公室執行董事兼首席運營官程章和William Tien(左二)亦有出席。(恒生大學圖片)

William Tien未在公開場合使用中文全名

阿里王子辦公室執行董事兼首席運營官程章和,去年開始以此身份出席活動和接受傳媒訪問,但從未公開其中文名,接受中通社訪問,亦是用William Tien的譯音「威廉程」之名。他全名為程章和(TIEN Chwan Hoa),亦曾用另外一個英文名「TIEN William Belloc 」。他持有新加坡護照,擔任多間香港註冊公司的董事:

1. ALPHA LUJO (H.K.) LIMITED

2. Elegant Advisors Company Limited 雅覺顧問有限公司

3. Everfortune International Investment Management Co., Limited 恒豐國際投資管理有限公司

4. Space Node Lab Limited 太空節點實驗室有限公司

5. ASIAN CARBON HOLDINGS LIMITED 亞洲碳控股有限公司

6. Carbon Certification Validation and Verification Body Limited 碳認證驗證與核查中心有限公司

7. iCarbon RE Limited 易碳再生能源有限公司



他亦擔任兩間內地公司「天匯錢包科技(深圳)有限公司」和「深圳施柏藍資產管理有限公司」的法人代表;亦創辦美國紐約註冊、菲律賓為主要營運地點的公司「 IBITX Software Inc.」,並擔任CEO。

創立多個加密貨幣平台 曾遭美國證監會警告

程章和(William Tien)是新加坡人,曾創辦多個區塊鏈和加密貨幣交易平台,品牌名稱包括「TiEN Pay」、「AXIS」、「天匯錢包」等等,圖為當時公司手拿吉祥物的宣傳照。

翻查資料,香港亦有「天匯」(TiEN Pay)同名的公司,現已解散。他的曾發展「TiEN Chat」、「TiEN Pay」、「天匯幣 T8 Coin」、「AXIS」等區塊鏈、加密貨幣平台,聲稱集合交易、聊天等多功能於一身。

而美國公司「IBITX」亦是加密貨幣交易平台,2018年遭美國證監會警告及暫停交易,質疑其新聞稿和披露聲明的準確性。2021年程章和以AXIS行政總裁的身份,擔任杜拜NFT峰會的演講嘉賓。

目前上述平台已經停止運作,官網亦無法瀏覽。

又計劃發行「碳匯幣」 涉碳中和碳交易

2023年10月,程章和創立「亞洲碳控股有限公司」,去年12月主辦可持續發展及碳匯研討會,程章和以此公司主席的身份,邀請阿里王子擔任主禮和演講嘉賓,又計劃今年發行虛擬貨幣「碳匯幣」,聲稱利用區塊鏈技術追蹤碳排放。

根據阿里王子私人辦公室網站,程於2023年11月加入,並擔任國際戰略關係總監,到今年3月接受中通社訪問,就用王子家族辦公室執行董事兼首席運營官的頭銜。

阿聯酋杜拜統治家族成員Sheikh Ali Rashed Ali Saeed Al Maktoum(阿里王子)計劃在香港設立家族辦公室,家族辦公室副主席兼首席執行官麥懿睿(MAK Eleanor Jane)。(公關發布圖片)

辦公室副主席麥懿睿 曾用名麥凱欣

至於阿里王子家族辦公室副主席兼首席執行官為麥懿睿,英文名為「MAK Eleanor Jane」,曾用名為麥凱欣(MAK Hoi Yan)。她擔任多間香港註冊公司的董事:

1. ASTRA NUBES CAPITAL COMPANY LIMITED 雲星資本有限公司

2. BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE HONG KONG LIMITED 香港保加利亞商會有限公司

3. CHINA NEW ENERGY SKYRAIL INTERNATIONAL LIMITED 中國新能源空鐵國際有限公司

4. Cats Film Production Limited 喵星人電影有限公司

5. China Energy Storage Technology Limited 中國儲能科技有限公司

6. Demeter Agriculture Group Limited 狄蜜特農業集團有限公司

7. Demeter Technology Group Limited 狄蜜特科技集團有限公司

8. GERALD HO'S CULTURE AND ART FOUNDATION COMPANY LIMITED 何鴻發文化藝術基金有限公司

9. International Club of Friends of Journey Limited 旅之友國際俱樂部有限公司

10. UStar Investment Group Co. Limited 北美之星投資集團有限公司

11. Global Travel Holding Group Co. Limited 環宇旅運控股集團有限公司

12. Green Technology Consortium Limited 環保科技聯盟有限公司

13. INFINITE ENTERTAINMENT LIMITED 無限娛樂制作有限公司

14. Zeus Green Technology Group Limited



2023年7月10日,麥懿睿(左商)與工聯會議員鄧家彪,向傳媒介紹中唐空鐵的技術,指連接啟德郵輪碼頭至宋皇臺站的鐵路可以考慮採用。(資料圖片 / 石恩彤攝)

去年與鄧家彪推銷空鐵

麥懿睿2023年7月曾與立法會議員鄧家彪一同舉行記者會,代表內地公司中唐空鐵,建議在東九龍建設「空鐵」。她當時對外的頭銜是「中唐空鐵國際業務部總裁」,又指她擔任董事的公司「中國新能源空鐵國際」,是內地「中唐空鐵」的子公司。

本港公司「中國新能源空鐵國際」的股東,包括麥懿睿本人,以及內地「中唐空鐵」的高層。

2018年,麥懿睿仍用原名麥凱欣,以中唐空鐵海外公司總經理的名義,與河南省寧波商會的人員和企業代表,到深圳出席活動。(網上圖片)

未有商業落成 項目爛尾

中唐空鐵沒有官方網站,官方微信公眾號介紹,該公司是以鋰電池為動力的空中懸掛式軌道列車系統。公眾號最近一次更新是2023年9月,未見有已經完工落成使用的項目。位於四川省成都市大邑縣的首條商業示範線路「熊貓空鐵」,2016年研發、2019年動工,資金仍未完工,當地居民指項目爛尾,大邑縣住房和城鄉建設局承認由於投資方資金問題導致項目推進停滯。

中唐空鐵集團總部位於成都雙流區,主力研發及推廣懸掛式新能源單軌空鐵列車。(資料圖片)

中唐空鐵涉多宗官司 遭凍結股權、列入失信名單

中唐空鐵科技有限公司,因合約糾紛,有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務,2022年被四川省成都市雙流區人民法院,將其列入失信名單,是最高人民法院公示的失信公示。中唐空鐵集團有限公司,亦有多宗官司,因為過億元的金額被限制高消費,亦因超過7億元人民幣的資金,旗下三間子公司被凍結股權。

麥懿睿曾獲得2022年「金紫荊女企業家獎」,並在網媒投放付費內容,稱她於英國修畢法律學位及全球工商管理碩士,本身經營藝術投資,2017年隨商業考察團到四川考察項目,被空鐵項目吸引了,繼而決定投身總部位於四川成都的中唐空鐵公司。

《香港01》正向阿里王子私人辦公室公關,查詢程章和、麥懿睿擔任董事的公司,與家族辦公室有無關係,程章和是否有繼續經營加密貨幣等生意等,正待回覆。