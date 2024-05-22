Matthew Trickett任蔡若蓮1月訪英活動保安　與經貿辦袁松彪同框

涉香港駐倫敦經貿辦職員的英國《國安法》案件，其中一名被告、退役英軍Matthew Trickett上周日（19日）被發現陳屍於公園，死因未明。

《香港01》發現，教育局局長蔡若蓮今年1月訪英出席活動的照片，有拍攝到Matthew Trickett及同案被告、駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。記者正就事件向教育局及商經局查詢。



蔡若蓮今年1月底訪英出席英國倫敦教育技術及設備展覽會（BETT Show），並與參展的香港學生及老師合照，有照片及影片拍攝到Michael Trickett（紅圈）。（網上圖片）

與蔡若蓮訪英活動同場 被攝時身穿黑西裝

今年1月底，蔡若蓮訪英時出席英國倫敦教育技術及設備展覽會（BETT Show），並與參展的香港學生及老師合照，有照片及影片拍攝到Michael Trickett。Michael Trickett當時身穿黑色西裝，頸上掛有展覽會的證件，在合照及影片中被拍到站在旁邊或蔡若蓮身後，相信擔任保安工作。

蔡若蓮在1月與參展的香港師生於英國一間中式酒樓用膳，當中一張照片拍攝到，Michael Trickett（左紅圈）及袁松彪（右紅圈）坐在蔡若蓮（中）身後的同一枱。（網上圖片）

蔡若蓮出席飯局 Trickett與袁松彪坐同枱

除Michael Trickett外，同案另一被告、駐倫敦經貿辦行政經理、前警司袁松彪，亦被拍到在同一場合出現。蔡若蓮與參展的香港師生於英國一間中式酒樓用膳，當中一張照片拍攝到，Michael Trickett及袁松彪坐在蔡若蓮身後的同一枱。

蔡若蓮訪英期間，香港駐倫敦經貿辦處長羅莘桉亦有一同出席多個活動，當中包括涉事的展覽會。

蔡若蓮（右二）訪英期間，香港駐倫敦經貿辦處長羅莘桉（左一）亦有一同出席多個活動，當中包括涉事的展覽會。（羅莘桉 Linkedin）

案件的起訴書揭露，Matthew Trickett任職英國內政部移民執法調查專員，是退役英國海軍。《香港01》亦曾報道，他開設過保安公司，報稱任職保安顧問。

記者正向教育局及商經局查詢事件。

蔡若蓮今年1月底訪英出席英國倫敦教育技術及設備展覽會（BETT Show），並與參展的香港學生及老師合照，有照片及影片拍攝到Michael Trickett。（網上圖片）

另一被告曾於許正宇訪英期間任保安

案件中的第三名被告Wai Chi-leung Peter（音譯：衞志良），亦曾擔任香港高官訪英期間的保安。2023年4月，財經事務及庫務局局長許正宇訪英期間，座駕被示威者攔截，當時有片段拍攝到，衞志良坐在涉事私家車的副駕駛座。

衞志良曾於英國開設保安公司「D5 Security」，今年3月申請註銷公司後，Matthew Trickett同時成立「D5 Consultancy Services Limited」，並報稱任職保安顧問。

財經事務及庫務局局長許正宇2023年4月到倫敦出席「2023創新金融全球峰會」時遇到示威，衞志良亦有擔任許正宇的保安工作，他當時坐在許正宇團隊車輛的副駕駛座。（美國之音）

英媒：Michael Trickett被拘留時曾試圖自殺

5月13日，英國警方公布起訴袁松彪、衞志良及Matthew Trickett，指三人涉違反當地《國安法》，協助香港情報部門在英國跟縱監視羅冠聰、職公盟前秘書長蒙兆達及「攬炒巴」劉祖廸，又曾強行進入英國一個居住地址從事外國干預。三人同日於法院提堂，並獲准保釋。

中國外交部及中國駐英國大使館曾發聲明譴責，指英方編造案件，提出嚴正交涉；香港特區政府則發稿指，嚴正要求英方公正處理事件。

5月19日，倫敦經貿辦案被告Matthew Trickett被發現伏屍公園。（maidenhead-advertiser.co.uk圖片）

案件原訂周五（24日）於倫敦中央刑事法庭（The Central Criminal Court）再訊，惟英日國警方於當地時間周二（21日）公布，上周日（19日）於梅登黑德（Maidenhead）的公園Grendfell Park，發現Matthew Trickett的屍體，死因未明（unexplained death）。當地警方指，將於適當的時候驗屍。

英國傳媒報道，案件於13日提堂時，檢控官指Matthew Trickett在被拘留期間曾經試圖自殺，又曾告訴看守他的警官，出獄後會自殺，要求將他還押，但法官最後批准保釋。

署理商經局局長陳百里，被問駐倫敦經貿辦有否監視港人，及涉案被告曾否經倫敦經貿辦「過數」等問題，陳百里指對於一些網上流傳，甚或無稽指控都不作評論。（歐家樂攝）

港高官拒評論事件

財政司司長陳茂波周三（22日）出席立法會前廳交流會後，被問Michael Trickett死亡事件會否影響案件的公平審訊時，指對個別案情及中間發生的事件，特區政府不會評論。

一同出席交流會的署理商經局局長陳百里，被問駐倫敦經貿辦有否監視港人，及涉案被告曾否經倫敦經貿辦「過數」等問題，陳百里指對於一些網上流傳，甚或無稽指控都不作評論。