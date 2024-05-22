Matthew Trickett任蔡若蓮1月訪英活動保安 與經貿辦袁松彪同框
涉香港駐倫敦經貿辦職員的英國《國安法》案件，其中一名被告、退役英軍Matthew Trickett上周日（19日）被發現陳屍於公園，死因未明。
《香港01》發現，教育局局長蔡若蓮今年1月訪英出席活動的照片，有拍攝到Matthew Trickett及同案被告、駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪。記者正就事件向教育局及商經局查詢。
與蔡若蓮訪英活動同場 被攝時身穿黑西裝
今年1月底，蔡若蓮訪英時出席英國倫敦教育技術及設備展覽會（BETT Show），並與參展的香港學生及老師合照，有照片及影片拍攝到Michael Trickett。Michael Trickett當時身穿黑色西裝，頸上掛有展覽會的證件，在合照及影片中被拍到站在旁邊或蔡若蓮身後，相信擔任保安工作。
蔡若蓮出席飯局 Trickett與袁松彪坐同枱
除Michael Trickett外，同案另一被告、駐倫敦經貿辦行政經理、前警司袁松彪，亦被拍到在同一場合出現。蔡若蓮與參展的香港師生於英國一間中式酒樓用膳，當中一張照片拍攝到，Michael Trickett及袁松彪坐在蔡若蓮身後的同一枱。
蔡若蓮訪英期間，香港駐倫敦經貿辦處長羅莘桉亦有一同出席多個活動，當中包括涉事的展覽會。
案件的起訴書揭露，Matthew Trickett任職英國內政部移民執法調查專員，是退役英國海軍。《香港01》亦曾報道，他開設過保安公司，報稱任職保安顧問。
記者正向教育局及商經局查詢事件。
另一被告曾於許正宇訪英期間任保安
案件中的第三名被告Wai Chi-leung Peter（音譯：衞志良），亦曾擔任香港高官訪英期間的保安。2023年4月，財經事務及庫務局局長許正宇訪英期間，座駕被示威者攔截，當時有片段拍攝到，衞志良坐在涉事私家車的副駕駛座。
衞志良曾於英國開設保安公司「D5 Security」，今年3月申請註銷公司後，Matthew Trickett同時成立「D5 Consultancy Services Limited」，並報稱任職保安顧問。
英媒：Michael Trickett被拘留時曾試圖自殺
5月13日，英國警方公布起訴袁松彪、衞志良及Matthew Trickett，指三人涉違反當地《國安法》，協助香港情報部門在英國跟縱監視羅冠聰、職公盟前秘書長蒙兆達及「攬炒巴」劉祖廸，又曾強行進入英國一個居住地址從事外國干預。三人同日於法院提堂，並獲准保釋。
中國外交部及中國駐英國大使館曾發聲明譴責，指英方編造案件，提出嚴正交涉；香港特區政府則發稿指，嚴正要求英方公正處理事件。
案件原訂周五（24日）於倫敦中央刑事法庭（The Central Criminal Court）再訊，惟英日國警方於當地時間周二（21日）公布，上周日（19日）於梅登黑德（Maidenhead）的公園Grendfell Park，發現Matthew Trickett的屍體，死因未明（unexplained death）。當地警方指，將於適當的時候驗屍。
英國傳媒報道，案件於13日提堂時，檢控官指Matthew Trickett在被拘留期間曾經試圖自殺，又曾告訴看守他的警官，出獄後會自殺，要求將他還押，但法官最後批准保釋。
港高官拒評論事件
財政司司長陳茂波周三（22日）出席立法會前廳交流會後，被問Michael Trickett死亡事件會否影響案件的公平審訊時，指對個別案情及中間發生的事件，特區政府不會評論。
一同出席交流會的署理商經局局長陳百里，被問駐倫敦經貿辦有否監視港人，及涉案被告曾否經倫敦經貿辦「過數」等問題，陳百里指對於一些網上流傳，甚或無稽指控都不作評論。