Matthew Trickett追債引爆間諜案　債主曝光　所屬慈善機構回應

英國以當地國安法起訴三人，包括香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，涉嫌協助香港情報部門，在英國跟蹤監視在英港人。其中被起訴獲准保釋的內政部移民執法調查專員Matthew Trickett被發現伏屍公園。

這宗世界矚目的涉嫌間諜案，正是由Trickett牽涉的跨境追債案引爆。案情指他接受袁松彪指示，騷擾在英港人鄺文琪（Monica Kwong）期間被捕，在他手機中找到他跟蹤羅冠聰、與經貿辦聯絡的資料。《香港01》追查鄺文琪的債主，是香港和北京橋愛慈善基金創辦人鄒田甜，亦在香港、澳洲開設投資公司。她創辦的基金會稱，鄒不在中國。



香港退休警委託袁松彪 聘保安公司跨境追債

這宗國際矚目的間諜案，正是由Matthew Trickett牽涉的1.7億港元跨境追債、騷擾在英港人引爆的。

案情指三人在2023年底至2024年5月初，涉嫌協助香港情報部門，在英國跟蹤、監視及搜集在英港人資訊，包括被港府通緝的羅冠聰、職工盟前秘書長蒙兆達、「攬炒巴」劉祖廸。

根據起訴書，衞志良及Trickett，收到袁松彪的朋友、香港退休警察卓榮指示，搜集一名「欠債」港人鄺文琪（Monica Kwong）的情報。但袁松彪稱自己與這宗事件無關，僅為聯絡人。

5月13日，香港駐倫敦經貿辦案件被告Matthew Trickett獲准保釋，離開法院時掩面急步跑走，避開鏡頭。（RFA影片截圖）

收經貿辦款項

Trickett在1月30日及4月25日，到鄺文琪住址監控及拍攝，衞志良1月31日收到香港駐倫敦經貿辦賬戶開出的16,170英鎊（約1.1萬港元）的款額，付款註明「SV」，代表監控（Surveillance）。

2024年5月1日，負責執行監視任務的被告Matthew TRICKETT，被指在目標住所門口倒水。（起訴書圖片）

住所外倒水騷擾 事主報警

Trickett及衞志良在4月30日，到鄺住址敲門，留下字句謊稱維修工人，需入屋檢查，翌日再次去門外倒水，謊稱漏水需入屋檢查。期間袁松彪及衞志良一直透過WhatsApp了解行動，Trickett最終在鄺的住址內被捕。

警方拘捕Trickett後，在他電話中找到他有份監控羅冠聰等人，以及與袁松彪聯絡的證據。

指控轉移及盜取資金約1.7億元

英國起訴書指，鄺文琪曾在「永鑫投資」及「TWT Global」工作，「香港當局」（Hong Kong Authorities）及永鑫指控鄺文琪，從公司戶口轉走1.4億港元資金，及盜取逾2,000萬港元的資產，合共約1.7億港元。

《香港01》翻查香港的法庭紀錄，發現2023年12月，永鑫投資及TWT Global亦有入稟香港高等法院，向鄺文琪展開民事訴訟。

起訴書指，向鄺追債的「債主」叫Tina Zou（左）。鄒田甜（Tina Zou）原名「田靜」，為永鑫投資及TWT Global董事，亦為橋愛慈善基金會創辦人。（橋愛慈善基金會網頁）

債主擁投資公司、慈善基金

起訴書指，向鄺追債的「債主」叫Tina Zou。翻查資料，鄒田甜（Tina Zou）原名「田靜」，為永鑫投資及TWT Global董事，鄒田甜是TWT Global的唯一股東，其母王玉珠為永鑫投資的大股東。

鄒田甜早在2007年，於悉尼創辦TWT Global，翌年在北京設立投資業務基地，以地產及投資為主的跨國集團。

鄒田甜在香港持有六間公司，在2019年成立「香港橋愛慈善基金會」，北京亦有同名組織，網頁顯示創辦人及董事長為「田甜」，關注心理健康。

被追討債項的鄺文琪，至今仍是永鑫投資及橋愛慈善基金董事。

鄒田甜（右二）在2017年出席慈善宴會時，與中國駐悉尼總領事館經濟商務参贊王洪波（右）合照。（光華管理學院網頁）

香港公司無人應門

《香港01》記者到訪永鑫投資及TWT Global位於灣仔的辦公室，現場未有亮燈，無人應門 ，辦公室中間位置擺有未拆開的物品，大廈保安稱甚少見人出入該單位，「他們很多時候都沒有人回來，我做替更也不太清楚，但今日就未有見他回來。」

而香港橋愛慈善基金的註冊地址，現場為秘書公司，職員不回應事件，「我們只是公司秘書，我們不清楚事件，不回應了這些。」

橋愛慈善基金會：不方便透露

記者透過北京橋愛慈善基金會向鄒田甜查詢，是否有在英國向鄺文琪追債。職員稱，鄒田甜不在中國，「她不在中國，這個事件我們不方便透露。」

「田甜Tina」的LinkedIn履歷，自稱為橋愛慈善基金創辦人，擁有澳洲悉尼科技大學建築學學士，及清華大學香港中文大學合辦的金融財務工商管理碩士（MBA）學位。

她的母親王玉珠曾任職哈爾濱市道外區環保局，擔任多間投資公司總經理和董事長，涉獵投資、房地產及電影院等業務，有轉讓文件更顯示她們二人為母女關係。

記者到訪香港橋愛慈善基金的註冊地址，現場為秘書公司，職員不回應事件。（香港01記者攝）

英國警方5月13日公布，以當地國安法拘捕三名男子，包括現職香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪、機場特警Peter Wai（音譯：衞志良）及英國內政部移民執法調查專員Matthew Trickett。他們被控協助海外情報機構及境外干預兩罪。

三人當日提堂後獲准保釋，原定5月24日再到英國中央刑事法院聆訊。不過其中一名被告、

37歲的Matthew Trickett，5月19日（星期日）被發現伏屍在家鄉伯克郡美登赫的公園中。當地警方指案件仍在調查，死因不明。他的家人發聲明哀悼。

2024年5月14日，香港駐倫敦經貿辦人員涉違反當地國安法案件曝光翌日，在英港人到經貿辦門外示威。（路透社）

《泰晤士報》引述法庭文件指，他在扣留期間曾企圖自殺，又向執法人員稱若獲釋就會輕生，但法院仍批准他保釋。

當日袁松彪和衞志良辦理完保釋手續後就步出法院，唯獨Matthew Trickett在法院裏逗留約六小時，在關門前一刻才離開，他離開時用雙手掩面狂奔。

Trickett於19歲時加入英國皇家海軍陸戰隊，曾派駐阿富汗及紅海，與塔利班及索馬里海盜作戰，退役設立了自己的保安公司，為工程師、外國政要，企業機構及富裕家庭擔任保鑣。