Matthew Trickett死亡 ｜陳茂波拒評論　陳百里：網上有無稽指控

英國警方5月13日公布起訴3名男子，涉違反英國國安法，包括香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理，涉及協助香港情報部門和犯有外國干預罪。被告之一、曾服役英國皇家海軍陸戰隊的37歲特里克特（Matthew Trickett），被發現伏屍公園。財政司司長陳茂波今早（22日）出席立法會前廳交流會後，被問死亡事件會否影響案件的公平審訊時只稱，對個別案情，及中間發生的事件，特區政府不會評論。



被問到香港駐倫敦經貿辦有否在當地「監視港人」、功能上有否改變、被指涉案被告曾否經倫敦經貿辦「過數」等。署理商務及經濟發展局局長陳百里回應說，對於一些網上流傳，甚或無稽指控都不作評論。



根據英國西敏市裁判司署（Westminster Magistrates' Court）公開的起訴書， 表明案件涉及香港經濟貿易辦事處（HKETO）。3名被告分別為64歲的袁松彪（Chung Biu YUEN，又名Billy YUEN）、38歲的衞志良（Chi Leung WAI，又名Peter WAI，音譯），及37歲的Matthew Peter TRICKETT。其中，袁松彪現為港府駐倫敦經貿辦行政經理，被指在英國的敵對國家活動中，發揮不可或缺的作用。而衞志良和TRICKETT的活動費，直接從經貿辦的銀行帳戶支付，報銷發票也發送至經貿辦在倫敦的辦事處。

陳百里：一些網上流傳甚或無稽指控都不作評論

被問到香港駐倫敦經貿辦有無在當地「監視港人」、功能上有無改變、被指涉案被告曾否經港府駐倫敦經貿辦「過數」等，署理商務及經濟發展局局長陳百里回應說，對於一些網上流傳，甚或無稽指控都不作評論。

陳百里重申，香港特區以「一國兩制」原則，與世界上建立及維持經貿關係，包括根據《基本法》及當地法律，現時香港在世界各地有14個駐外或海外經貿辦，功能及角色是負責聯絡當地政府部門、智庫、工商界等，希望提升香港與當地經貿、投資關係，以及加強文化藝術交流合作等。

經貿辦繼續合規合法履職

他指出，經貿辦未來會繼續無畏無懼、不偏不倚、合規合法去履行職責，推廣香港的獨特優勢及說好香港故事。

許正宇未正面回應杜拜王子會否如期來港

至於杜拜王子（Sheikh Ali Al Maktoum）會否如期於5月來港開設家族辦公室，及遇到甚麼困難等。財經事務及庫務局局長許正宇表示，特區會繼續推出政策吸引他人來港設辦公室，任何合規、合法資金都歡迎，會協助落實相關工作。