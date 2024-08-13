外判公司疑濫派港珠澳大橋禁區證　前職員揭暗號避警方抽查

旅客乘搭金巴經港珠澳大橋往珠海及澳門時，外判站務員會在禁區協助。職員需要警務處簽發、只限本人使用的「禁區證」才可進入禁區工作，但有前職員向《香港01》記者透露，外判公司會借禁區證予替更或新入職同事，而看守職員通道的保安亦不會核對身份，令不知情的員工誤墮法網；若遇上警察抽查，公司就會用「東涌開會」、「主席到」等暗號通知無證員工。

記者兩度到場視察，發現外判公司會在交更時間，向員工收集和派發禁區證，而保安未有查核身份。保安公司僅重申會核對身份，兩間外判公司否認借證一事。過去一年警方接獲三宗違規使用他人「禁區證」的個案，其中一人被判監14日緩刑一年。



職員要在港珠澳大橋禁區工作，需掛上只限本人使用的「禁區工作證」，經職員通道出入禁區。（香港01記者攝）

港珠澳大橋自2018年通車，方便旅客往來香港、澳門及珠海。金巴有派遣外判站務員在香港管制站的禁區內，協助旅客搬行李、買賣車票及檢查車票等工作。身穿反光衣的外判站務員需持有「禁區工作證」，經職員通道進入禁區工作。

審批至少四個工作天 只可本人使用

金巴站務員現時由兩間外判商營運，分別為華順通（香港）物流及譽高營運。職員的禁區工作證都是由這兩間公司向警務處申請，審批至少需要四個工作天。

他們持有的「禁區工作證」印有「W」字樣，寫上口岸名稱，職員中英文姓名、身份證號碼、公司名稱及證件有效日期，就如身份證和護照一樣，只限本人使用。

港珠澳橋「禁區工作證」印有「W」字樣，寫上口岸名稱，職員中英文姓名、身份證號碼、公司名稱及證件有效日期，只限本人使用。（香港01記者攝）

前員工稱外判公司常借證予替工、新同事

不過，《香港01》發現有金巴外判站務職員疑使用其他人的「禁區工作證」，進入禁區工作。保安未有查核職員身份便放行，造成禁區漏洞。

Dennis（化名）曾是外判商的兼職員工，他指出兩間外判公司都有亂借「禁區證」的現象，並指出外判站務員流失率很高，有員工做了幾日便離職，而且做「禁區證」速度很慢，需獲警務處審批。他稱公司缺人手時，偶爾會從機場調人手過來做替工，因替工不會有證，臨時申請也趕不及，便會出現「借證」的情況。

前金巴外判站務職員Dennis（化名）表示，兩間外判公司都有亂借「禁區證」的現象，保安亦不會查核身份，造成禁區漏洞。（香港01記者攝）

Dennis坦言「借證」每日都會發生，他們會將已辭職的職員「禁區證」，甚或將現有的職員證給予新同事或替工使用。他們會在港珠澳大橋的便利店交接「禁區證」，替工及新同事都會在社交軟件的員工群組通知主管「需接」，即需要接送。此後，主管會安排資深員工到職員通道外的便利店，交證給無證的同事，同事取證後便可經職員通道進入，保安也不會查核身份。

職員通道設有一個更亭，更亭前後都有一個閘位，職員進出禁區都必然會通過更亭，並需推開兩閘。職員經過更亭時，便應出示「禁區證」，並由保安查核「禁區證」上的姓名，與持有人的身份是否吻合。

記者在4月底及5月初，目擊有職員將證件交給他人，然後再一起進入禁區，保安亦未有查核身份。（香港01記者攝）

目擊三職員交證予他人 保安無查證

記者在4月底及5月初，兩度到了港珠澳大橋香港口岸視察數個小時。職員只要掛上證件進出職員通道，保安都未曾截停任何人士檢查證件。記者更在職員通道外，三度發現有職員將證件交給他人，然後再一起進入禁區，保安亦未有查核身份，當中兩次都是下午交更時間。

有職員接獲證件後，隨即將證件掛在頸上，再進入禁區。（香港01記者攝）

記者目擊一名身穿金巴背心職員走出通道，先將證件交給另一名黑衫職員，再一起回到禁區。同日差不多時間，一名黑衫男亦從背包取出證件，轉交「禁區證」予一名杏色風褸的男子，風褸男隨即把證件掛在頸上後，與黑衫男前後腳走進禁區。

兩名交接證件的職員前後腳進入職員通道，保安未有查核職員身份。（香港01記者攝）

用暗號提示警巡查 無證職員脫反光衣扮過關

雖然金巴外判站務員通過了保安關卡，但有警員不時會在禁區巡邏，偶爾或會向外判職員查核身份。Dennis指公司亦有暗號，提示借證職員有警察到場，例如「東涌開會」或「主席到了」等暗號，無證同事聽到對講機有類似提示時，便會脫去工作服，扮旅客排隊過境，或到洗手間避開警察查工作證。到警察離開後，主管會在對講機或社交群組通知無證同事。

Dennis批評港珠澳大橋禁區把關做得不好，不會核對「禁區證」人士身份。他稱只要有心人士拾到證件，便可自由出入禁區，在香港被通緝的人士可過關到珠海及澳門，反之亦然。

有身穿反光衣的職員將證件轉交另一人，一同步入禁區。（香港01記者攝）

員工隨時墮法網

他認為保安及外判公司都有責任，首先保安檢查敷衍了事，外判公司又利用漏洞，無幫新職員及替工申請禁區證，使用他人的禁區證上班，整件事根本不合理。Dennis說「借證」令好多不知情的員工會墮入法網，亦有員工試過無身份證下，只用禁區證過關被帶走。

Dennis稱有同事在2月18日遺失身份證，使用了禁區工作證入境珠海。但他回來香港時，遭入境處發現身份證未有離境紀錄。Dennis稱公司當日在通訊群組發出一條公告，著同事若遺失證件，切勿用禁區證入境珠海及澳門。

港珠澳橋職員進出禁區，需出示有效的禁區許可證，但有前職員揭露外判公司濫派禁區證。（香港01記者攝）

警方一年接獲三宗違規使用禁區證 一人判緩刑

入境處承認有一名口岸穿梭巴士員工，在2月18日使用禁區證進入港珠澳橋禁區前往珠海，為取回其遺失的香港身份證，處方當天將個案轉介警方跟進。警方稱同日收到轉介，案件列作「求警調查」，暫未有人被捕。

根據《公安條例》，任何人士沒有許可證進入或離開禁區，或違反許可證的條件即屬犯罪，可處罰款5,000元及監禁兩年。截至5月29日，警方在過去一年共接獲三宗違規使用他人「禁區證」的個案，其中一宗已審結，涉案人士被判處監禁14日、緩刑一年。

金巴有派遣外判站務員在香港管制站的禁區內，協助旅客搬行李、買賣車票及檢查車票等工作。（香港01記者攝）

兩外判商：為職員保管否認借證 保安公司重申會核對身份

記者就無查核證件及借證一事，分別向保安公司、金巴及兩間外判公司查詢。保安公司新恆基國際物業管理未有回應無查核身份一事，只重申保安在檢查時會截停該人士，要求出示職員證及禁區證，核對身份證明文件，如資料吻合無誤會便放行。

華順通及譽高回覆均稱公司並無「借證」，只會保管非經常當值職員的「禁區證」，因擔憂他們會遺失證件，故在當值日才轉交證件。華順通聲稱沒有相關暗號，譽高則不回覆無實質證據的問題。金巴則未有回覆事件。