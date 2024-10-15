假學歷調查｜記者揭加拿大可疑高中後資料外泄　中介欲查吹哨者

內地學生假學歷醜聞「爆煲」逾四個月，造假個案愈揭愈多，單是香港大學就發現至少30人造假。綜合法庭、警方和各間大學的數據，至少七人被捕，三人被通緝。

《香港01》連月跟進和揭發這場假學歷風暴，除發現香港亦有中介聲稱可協助造假，更發現疑有加拿大高中涉造假。記者向加拿大查詢的電郵，輾轉在內地和香港中介流傳，聯絡資料外泄，中介更以此「捉鬼」，欲查出吹哨者。

有內地中介向記者大爆行內造假招數，更直指本港大學收生有漏洞、缺乏面試，釀成今日的局面，大學亦有責任。



假學歷・專頁｜直擊香港中介大本營拆解造假招數 多人遭拘捕通緝

部份內地學生以加拿大安大略省高中成績申請入讀本港大學本科，但成績表混合使用安省新舊標誌、性別欄空白、沒有英法雙語等，引起懷疑。（香港01獨家圖片）

01首揭假學歷燒至本科

《香港01》7月報道，有內地生以加拿大安大略省高中文憑「OSSD」，以及IELTS、TOEFL等國際認可英文考試，申請入讀本港的大學本科學士課程，但英文水平太差遭質疑。有人在查問下承認偽造海外學歷，以及「請槍」代考IELTS、美國大學入學試「ACT」等英文公開試，有本港的大學亦就事件展開調查。

涉嫌使用虛假加拿大學歷的學生，提交的安大略省總成績表都與當地教育部的模版有出入。有學生的成績表，使用的是安大略省政府於2019年已停用的舊標誌。

《香港01》發現假學歷風波蔓延至本科，一間本地大學正調查懷疑以虛假加拿大安大略省學歷、槍手代考英文考試成績的中國內地學生，入讀本地大學。（香港01製圖）

記者向可疑加拿大高中求證 聯絡資料遭外泄

安大略省教育部回應指，部門沒有提供學歷查核服務，沒有中央儲存，亦無法查閱全省學生的成績表。

記者曾向兩間涉事學生報稱就讀，及發出成績表的加拿大高中查詢，都無收到回覆。不過，報道刊出後，其中一封查核電郵被傳回內地和香港的留學中介圈子。記者聯絡資料外泄，之後收到不知名的內地來電，中介更以電郵截圖四處「捉鬼」，欲查出吹哨者。到底這間學校和留學中介有何關係？

懷疑外泄記者查詢電郵的加拿大高中，位於大多倫多地區列治文山的一個商業中心。（Google地圖）

加國高中設中文網站 宣傳毋須出國可獲中加學籍

涉事學校位於大多倫多地區列治文山的一個商業中心，有另一間高中同時使用該地址。兩間高中的名稱及網站都不同，但校長是同一人。

使用相同地址的高中設中文網站，聲稱學生毋須出國，透過網課、足不出戶就可以擁有中國及加拿大雙學籍，又聲稱曾有學生獲香港科大取錄。該高中稱，學校隸屬一個由華人創辦、在加拿大、北京、深圳都有註冊的教育集團，惟集團回覆指，2021年起再無與該高中合作，亦與外泄記者電郵的高中無關係。

使安大略省假學歷的問題已發酵多年。2022年，多間澳洲大學發聲明，指發現多宗行使虛假安大略省高中文憑的個案，會採取更嚴格的驗證措施。

2024年5月，港大經管學院碩士生在內地社交媒體披露，學院要核查所有內地碩士生的入學申請成績。（小紅書截圖）

港大查內地生學歷 小紅書曝光造假風暴

本港假學歷風波的開端，要說回2024年5月，港大經管學院碩士生在內地社交媒體披露，學院要核查所有內地碩士生的入學申請成績，令醜聞曝光。

究竟事件有多嚴重呢？《香港01》向本港多間大學查詢。

今年7月，港大經管學院院長蔡洪濱接受內地傳媒《財新網》訪問指，發現約30多名學生提交假學歷文件，涉案的學生均為中國人。（香港01）

港大經管院長：預料百人涉假學歷

香港大學一直無回應牽涉假學歷的學生數量，不過經管學院院長蔡洪濱，7月接受內地傳媒「財新」訪問指，調查未完成已發現至少30人行使假學歷，全部都是中國人，預計最終有80至100人涉事。

警方至今拘捕四名港大內地生涉嫌行使虛假文書、以欺騙手段取得服務、向入境處人員作虛假申述等罪名，三人已在法院提堂，另外一人保釋候查。

嶺南大學8月發現有三名內地生提交「請槍」代考IELTS成績，以滿足畢業要求。（資料圖片／余俊亮攝）

多名內地生被拘捕、通緝 樹仁早於2020年揭發

教育大學今年7月揭發，有碩士生以假學歷申請入學。警方拘捕一名23歲內地男子，他已被起訴及提堂。

嶺南大學8月發現有三名內地生提交「請槍」代考IELTS成績，以滿足畢業要求。嶺大向全體學生通報，已處分涉事學生並報警，目前警方正通緝該三名學生。

中大於2023年8月曾發現，有學生用中介冒簽的錄取通知書入學。警方分別在2024年7月及9月，拘捕兩名內地女子，兩人已被落案起訴及提堂。

樹仁大學則早在2020/21學年，已截獲五名碩士課程申請者使用虛假學歷，其中三人申請階段被取消資格，另外兩人雖獲取錄，但經註冊後覆核被取消學籍，校方當時亦已通報教育局。

究竟中介有什麼招數，可以暪騙香港的最高學府？

2024年5月，《香港01》報道揭露內地中介造假學歷招數，看準香港漏洞偽造海外學歷。（香港01）

內地中介大爆造假招數

記者接觸到內地留學中介C先生（化名），拆解中介的造假招數。C先生承認，曾經協助內地生「請槍」到東南亞國家考國際英文試，亦協助「修改」內地大學成績，成功幫學生申請到本港和美國大學的碩士錄取。

不少內地中介都會直接偽造學校成績表，C先生指在內地，偽造大學成績印章很平常，「淘寶」就做得到。他指，有人會直接向淘寶商家出示學校徽章，只要有圖片，對方就可以刻出一樣的印章。

▼《香港01》放蛇揭香港中介造假學歷▼



請槍手到不同國家考國際試

除「修改」內地大學的成績，亦有中介會為學生偽造一份海外成績表，即使未曾出國，都可以用國際學生身份申請入學。C先生指，「足不出國」拿海外學歷，或者利用中外合辦高中課程的漏洞，甚至直接偽造「二線」海外大學本科學歷後，就要解決國際英文考試的問題─「請槍」代考。

C先生指，考生用真實護照號碼，註冊海外考場，臨場就叫槍手入場考試，東南亞、日、韓、阿聯酋，都是代考熱門地點。他曾負責一名學生，其TOEFL成績本身只有60、70分，之後請「槍手」代考，考到110分，後來成功入讀美國一間大學。不過，即使「請槍」被人發現，C先生指仍可以換個國家再試，「譬如IELTS（請槍）在韓國被捉到，下次就註冊日本的賬號，在日本用護照考。」

內地生的海外學歷經教育部認證後，院校、公司可用證書編號於網上查核。（中國教育部留學e網通網站）

倡查教育部認證、簽證紀錄、面試英文

中介手法層出不窮，假學歷是否防不勝防？

中國教育部有「中國高等教育學歷認證」，以內地學生的簽證、出入境紀錄、院校等資料，認證學生的海外大學學歷。C先生指，認為香港的大學在碩士收生時，可以要求內地生提交教育部認證。

不過，教育部無提供海外高中學歷的認證，C先生認為本港大學在學士收生時，除要加強查核簽證紀錄，亦要增設面試環節。他認為，正因學士收生時缺乏面試，以致大學在開學後才發現有學生的英文水平與提交的成續不符，從而揭發有人使用假學歷：「面試不可能出現TOEFL考110分，但英文完全說不出來的情況。我覺得這些學校都有責任，他們收生時是否再謹慎一點？」

假學歷・專頁｜直擊香港中介大本營拆解造假招數 多人遭拘捕通緝