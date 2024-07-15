假學歷燒至本科　疑假加國高中成績、請槍考試來港入學　涉20多人

內地生用假學歷入香港風波繼續燃燒，更蔓延至本科。《香港01》獲悉，一所本港大學正調查，懷疑有內地生以虛假加拿大安大略省高中成績、「槍手」海外代考IELTS成績等報讀學士課程，至少20多人，部份人更已入讀一年。

消息指，懷疑有以加拿大高中成績申請、正在就讀本港大學的內地生，因英文水平與成績不符遭揭發。



2019年北京留學教育展，有攤位宣傳加拿大安大略省的網絡高中，稱「足不出國」就能獲得安大略省高中畢業證書（Ontario Secondary School Diploma）。（視覺中國）

不考高考 內地生可「出口轉內銷」來港

中國內地學生，如想入讀本港大學的本科學士課程，除了參加內地高考外，亦可「出口轉內銷」，與其他國家的海外學生一樣，以海外高中成績、IELTS或TOEFL考試成績等，申請來港讀書。

海外讀高中英文水平差惹破綻 有人私下承認造假

《香港01》獲悉，一間本港八大教資會資助之一的大學，正調查多名懷疑以虛假海外學歷報讀的內地學生，至少20多人，部份人正就讀一年級，部份則原已獲得2024年9月入學資格。

消息指，部份涉事學生持有英語水平考試或外國大學入學試的成績，惟實際英語水平差，與其遞交的考試成績不相符而遭人質疑。有人在查問下，承認使用留學中介製作的虛假海外學歷，英語水平考試及外國大學入學試亦是請人代考。

香港多間大學正徹查懷疑有中國內地學生使用學歷，消息指有大學正查懷疑海外高中學歷造假。（資料圖片 / 高仲明攝）

加拿大安大略省成績單現舊標誌

《香港01》取得其中五名涉事學生提供的學歷及相關文件，當中部份學生都使用聲稱是加拿大高中取錄證明信及推薦信，又有加拿大安大略省學生總成績表（Ontario Student Transcript）。

據加拿大安大略省教育部規定，每間高中都需為學生建立及保留在學期間修讀的課程、成績等紀錄，並根據教育部提供的格式，於學生總成績表紀錄學分。換言之，所有在加拿大安大略省修讀過高中課程的學生，都會有一張格式一樣的成績表。

安大略省早於2019年更換政府標誌，現時亦已統一所有政府文件中使用的標誌款式。不過，據記者收到的文件，部份使用舊格式，部份則新舊標誌混用，亦與官方模板英法雙語成績表不同，只有英文。

部份內地學生以加拿大安大略省高中成績申請入讀本港大學本科，但成績表混合使用安省新舊標誌、性別欄空白、沒有英法雙語等，引起懷疑。（香港01獨家圖片）

廣東高中生 報越南中學地址考ACT

此外，有學生雖報稱在廣東讀國際學校，並在越南考了美國大學入學試（ACT），惟涉事的學生的投考賬戶顯示，該學生報住浙江省，報名考試時提供的學校地址，卻是越南一間高中，有關考試的成績亦同時被傳至澳門兩間大學。

2024年5月24日，北京留學展，有攤位宣傳到香港讀副學士，之後再銜接本科。（視覺中國）

涉事大學：正調查事件 如證實會轉交執法機構

《香港01》曾向涉事的加拿大高中及安大略省教育部查詢，截稿前未獲回覆。

涉事本地大學發言人表示，為保障個人私隱，不會評論個別個案。大學十分重視入學申請者的學術誠信，並拒絕所有學歷造假的行為。校方現正按既定程序調查事件，如證實有人提交虛假文件，會即時取消有關申請者的錄取資格，並轉交執法機構跟進。

記者早前放蛇，有內地中介指，如內地大學生成績不好，就要以「保錄取」的方式升讀香港「八大」。

內地中介：有海外高中合作濫發成績單

不願具名的內地留學中介C先生（化名），對《香港01》記者透露，相對於用假學歷來港讀碩士，「本科操作空間更大」，部份留學中介與海外「野雞」高中「打聾通」，濫發成績單。

在中國內地的留學教育展，不少中介宣傳「頒發加拿大高中學歷，足不出國就能獲得安省OSSD學歷」，即讀「網絡高中」就能獲得安大略省高中畢業證書（Ontario Secondary School Diploma）。

至於請槍手到海外考IELTS、SAT、TOEFL，C先生直言並非難事，越南等東南亞國家，都是熱門請槍地點，貪圖查核證件不嚴格。不過SAT、ACT等考試在內地無考場，內地生會到香港、日韓、新加坡、泰國等地考試，因此不能但從考場來判定是否「請槍」。

C先生建議香港的大學，要嚴格查核中國內地學生的高中留學簽證，面試的時候亦要查問關於海外生活的內容。

內地學生可用高考成績直接申請到香港讀大學本科，但分數要求較高。圖為2024年6月高考首日，廣州一個高考試場。（視覺中國）

安大略省假高中文憑醜聞不斷 澳洲多間大學嚴查

加拿大安大略省學生總成績表上，只有學生編號，並沒有認證成績表真偽的號碼，當地教育部現時亦無提供查證系統。早於2013年，加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）已曾報道，加拿大安大略省審計部門的報告指出，當地多間私立學校疑向學生發出虛假的成績表，指出教育部對私立學校的監管寬鬆。

安大略省假成績到2022年再度發酵，悉尼大學、昆士蘭大學等多間澳洲大學都發聲明，指發現多宗行使虛假安大略省高中文憑的個案，不少涉近年才註冊的網上高中，之後將只接受已經驗證的高中所發出的文憑。有澳洲的大學更一度列出逾150間高中的黑名單，之後亦聲明對安大略省的成績，採取更嚴格的驗證。

香港以往亦破獲「請槍」代考IELTS、TOEFL的案件。2012年三名廣州的大學生，來港代考TOEFL被捕，判監十個月；2014年有香港人持內地護照考IELTS被捕；之後幾年亦有槍手被捕，判監或社會服務令的案件。

今年7月，港大經管學院院長蔡洪濱接受內地傳媒《財新網》訪問指，發現約30多名學生提交假學歷文件，涉案的學生均為中國人。（資料圖片／歐嘉樂攝）

港大至少30多人用假學歷 兩名內地女被捕

今年5月，香港大學經管學院有碩士生涉抄襲功課，亦無法向校方提交學士成績表，引起校方懷疑及全面展開調查，引爆出假學歷報八大風波。

7月，港大學經管學院院長兼經濟學講座教授蔡洪濱接受內地傳媒《財新網》訪問指，發現約30多名學生提交假學歷文件，涉案的學生均為中國人，主要製造海外高校假學歷，料最終或涉80至100名學生。《財新網》當時亦引述消息，稱本港有其他院校亦曾發現有學生使用假學歷。

警方於6月底及7月初，先後拘捕兩名年齡分別為24歲及34歲、持雙程證的內地女子，涉嫌「行使虛假文書」及「向入境處人員作虛假申述」。據知兩人都是港大學生，於出、入境時被捕，24歲女子6月24日已在東區裁判法院提堂，案件押後至8月20日再訊。