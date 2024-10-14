假學歷調查｜香港中介大本營曝光　稱買通國際考場　200萬入港大

內地學生使用虛假海外學歷入讀本地大學的醜聞愈揭愈多，《香港01》連月追查發現，在大學嚴查、警方拉人的風頭火勢下，有香港公司仍聲稱提供造假學歷服務，甚至指內地的國際試考場可以「配合」，所有證書都是用「真金白銀買」，疑「買通」海外學校及考場，花190萬元人民幣（約209萬港元）就能入港大。

涉事公司的董事兼股東，於宣傳單上晒出與中外政要的合照，聲稱曾任職多間大學以及教育局一個不存在的部門主管，虛構大專院校教職員加入中介公司。消息指，曾有內地生以透過有關中介公司取得國際試成績，入讀本地一間大學。



假學歷・專頁｜直擊香港中介大本營拆解造假招數 多人遭拘捕通緝

《香港01》發現，本港一間名為「中港升學中心」的留學中介，疑為內地學生造假學歷。（何頴賢攝）

內地生付百萬仲介費 成功入讀本港頂尖大學

《香港01》發現，本港一間名為「中港升學中心」的留學中介，疑為內地學生造假學歷。有消息指，曾有內地學生花費過百萬元，透過涉事中介公司，取得英國國際高中水平證書考試（iAL）接近滿分的成續，入讀本港一間頂尖大學。

記者佯裝成內地學生家長，向中介指在廣東讀高中的親戚，英文成績欠佳，預計高考成績只可達到廣東省的「二本線」，即第二輪收生標準，可進入當地較好大學的機會低，因此想來港升學。中介邀請記者到其位於觀塘的辦公室當面談，負責接待的「程老師」推介「保送」方案。

記者佯裝成內地家長，到中介位於觀塘的辦公室當面談，負責接待的「程老師」推介「保送」入大學方案。（李穎霖攝）

中介薦「換跑道」：足不出國取得海外學籍

操普通話的程老師指，記者描述的高考成績無法進入香港八大，故要為學生「換背景」，從內地高考換成國際試的賽道。要用此方法申請入學，學生需要有國際學校的背景，「程老師」說可以用兩三個月時間，為學生做好學籍、上課紀錄等全套背景。

「程老師」表示，學生不需要再讀書去取得國際學校學位，亦不需出國，過程中只需配合中介，於內地出席國際考試：「不用擔心萬一考不過，這個不存在的。重要是人要去，因為它（試場）有「刷臉」（人面識別）的紀錄。」

記者追問是否代表考場會配合，發出好成績，「程老師」即時回應「對」。考場配合之下，成績是否會變成真學歷，大學查核都無用？「程老師」亦回應「對」。不過，她以怕被同行抄襲為由，拒在簽約前透露在哪裏、考哪一個國際試。

「程老師」在印有香港大學名字及校徵的紙上，寫下各個「保送」方案。（李穎霖攝）

考線上TOEFL共享螢幕出貓

「保送」的「入場費」45萬元人民幣，排名愈高的大學就愈貴。城大、理工至少要150萬元人民幣；港大、中大及科大學位，收費190萬元人民幣（約209萬港元）起，科目愈難入就要加愈多錢。「程老師」強調，收得如此昂貴，皆因她不做假資料，所有證書都是真金白銀買：「在你名下、正兒八經的，就是有的，它（大學）就算反查，查了也是有的。」

除了「保送」，如學生報考大學時，需要英文水平試的成績。「程老師」指，可以提供線上TOEFL、即「iBT」的作弊服務，盛惠兩萬元人民幣。她指，學生在家考試時，只需與中介公司共享螢幕，職員說可以向學生提供答案：「包括口語也會寫出來，他照着讀就好了。」

臨近大學招生季節，「程老師」指不少內地家長都向她查詢「保送」方案，更指當日亦有幾個來自深圳、廣州、佛山的客戶前來查詢。

宣傳老闆曾任職教育局 局方：無此部門

「中港升學中心」的唯一董事兼股東，是港人陳景華。陳景華曾任職青協進修中心單位主任，現時在微信、抖音，都有拍片介紹香港升學資訊。除了「中港升學中心」，他在同一地址還開設「耀華移民」，標榜可以「提升教育背景」，移民香港及海外的服務。

綜合兩間公司的宣傳資料，陳景華自稱曾任港大及理大招生官、嶺南大學課程主任，甚至是香港教育局「青年與教育部門主管」。單張又展示了陳景華與前外長李肇星、法國總統馬克龍的合照，以及前特首梁振英、林鄭月娥出席活動的相片，稱是公司「邀請官員出席活動」。

不過，教育局回覆指，沒有「青年與教育部門」；理大、嶺大都否認陳景華是職員，亦指與他無合作，港大則無回應。

青協確認宣傳單的相片，部份是青協M21活動相片，與移民公司無關，而陳景華於2018年底離職後，青協亦再無與他合作。

陳景華在香港報住公屋，其家人稱陳景華不住在該單位，又稱他常中港兩邊走，但不清楚他做什麼生意。（香港01記者攝）

報住公屋 家人：中港兩邊走不知做何生意

陳景華在香港報住公屋，記者曾到單位尋找陳景華，惟應門的是其家人。她稱陳景華不住在該單位，又稱他常中港兩邊走，但不清楚他做什麼生意。

「中港升學中心」除陳景華外，亦有不少內地人營運，記者見過的「程老師」都有拍片講香港升學。

「精英團隊」多人稱身份遭盜用

網站列出的「精英團隊」，有多位大學教職員，包括前香港大學專業進修學院總監司徒志文。他回應《香港01》指身份遭盜用，不認識這間中介以及老闆陳景華。另一被「加入」中介團隊的理工大學專業進修學院高級顧問鄒兆鵬指，以前在青協工作時認識陳景華，但多年無聯絡，亦和涉事的中介公司無關係。

「團隊」還有一名「香港高等科技學院」副教授，網站指他曾任樹仁、理大和旅議會，惟記者找不到他的資料，香港亦無這間學院。名稱相近的香港高等教育科技學院（THEi）、樹仁及理大都指，沒有這個人的任職紀錄；旅議會則指沒有設該網站所稱的「總監」一職。

「中港升學中心」網站列出的「精英團隊」，包括大專學院教職員，惟前香港大學專業進修學院總監司徒志文，及理工大學專業進修學院高級顧問鄒兆鵬向記者稱身份被盜用。（中港升學中心網站截圖）

中介遇記者對質：為彰顯實力「說我們多牛逼」

9月中，記者再次到訪觀塘的中介辦公室，並表明身份。「程老師」否認之前所有關於造假學歷的說法，亦否認「買通」內地考場。她稱，公司「只為學生做培訓」，又稱了解香港的法律，不會踩紅線。

雖然「程老師」多次指要拒絕採訪，惟記者提問她仍會回應，到後來她亦「轉口風」，稱自己為了做生意，誇大自己的實力，但又否認是虛假行銷：「為了彰顯我的實力，可能會說我們多『牛逼』、多厲害，可以怎麼樣。但我說一句實話、真實的話，就是沒有人可以操控官方考試。」

涉事公司的網站於記者上門對質的同日關閉，中介封鎖記者的微信。陳景華亦更改了微信賬戶，無回覆記者查詢。

9月中，記者再次到訪觀塘的中介辦公室，程老師」否認之前所有關於造假學歷的說法。（何頴賢攝）

《香港01》早前揭發，有內地生利用偽造的加拿大安大略省高中學歷，以及「請槍」代考的IELTS成績，入讀本港的大學。不過，記者向加拿大查詢的電郵，輾轉傳回內地和香港的中介，記者聯絡資料更外泄。（詳情請留意後續報道）

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