假學歷報碩士　內地中介爆造假招數　看準香港漏洞偽造海外學歷

香港大學爆出有學生以虛假文件申請入學，要求多位內地碩士生補充成績證明。內地有不少留學機構稱，付款數十萬元就保證能取得本港大學的錄取。記者放蛇發現，有內地中介稱如學生就讀內地排名800名的院校，難以獲得本港大學碩士課程錄取，因此可協助「更換背景」，偽造海外非頂級大學的學歷和成績，以「曲線」來港。

有曾協助客人造假成績入讀本港大學的內地中介，對《香港01》記者大談業界黑幕，指香港的大學雖有向中國教育部查證內地學歷，但無嚴查內地生的海外學歷，故中介利用香港人對內地不熟識的信息差，瞞騙本港大學，建議日後可要求內地生提供出國留學的簽證紀錄，以及中國教育部的海外學歷認證，以堵塞漏洞。



記者放蛇查詢 中介主動提造假學歷「換背景」

內地網頁及社交媒體上，有不少留學中介聲稱可以提供香港的大學直接錄取服務，不問成績，只有付得起錢就會有學位。

記者佯裝內地家長，指子女正就讀一所位於廣州、全國排名800以後的私立學院，向中介查詢報讀香港碩士課程的詳情。其中一間中介向記者指，如學生就讀內地稍遜的大學、成績欠佳，難以用正常途徑申請升上香港「八大」的碩士課程，故需要為學生「換整個本科學歷背景」。

有內地中介A指，如內地大學生成績不好，就要以「保錄取」的方或升讀香港「八大」。

稱毋須面試 直接取得大學錄取通知書

該中介推介「保錄取」服務，指學生不需另讀其他院校及課程，中介會直接為他們「換背景」，揀選英美排名「不是靠前」、世界排名約200位左右的學校，並為學生發出該些學校的「真實學歷和成績單」。

以「保錄取」服務申請碩士學位的學生亦不需面試，將直接收到來自大學的錄取通知書。中介稱只要不是頂尖的科目，其他的學位基本上都能選。

港大碩士「保錄取」最貴 要價人民幣70萬元

至於收費，中介指「保錄取」入香港大學要價人民幣70萬元；中大要人民幣60萬元；城大則要50萬元。中介解釋收費高昂因「太多國內的家長在搶，我們機構每年也就16個名額」，更溫馨提示網上有很多「判上判」，着記者慎重選擇。

內地中介B介紹「保錄取」服務，稱申請香港的大學可不問學生成績。

稱向大學捐經費分得學位 可找「教授」內部推薦學生

另一間內地中介表示，他們提供兩種「保錄取」的服務，除提供虛假的海外大學成績及學歷外，亦可以用學生的真實學士學位及語文成績，加上中介提供的「學校教授/招生官」內部推薦，取得學位。

中介提供的資料稱，機會與香港的大學的基金委員會有「長期穩定的合作關係」，通過向實驗室捐贈科研經費，分得部份內部直接錄取的名額。

這間中介的收費較便宜，「保錄取」港大、中大或科大的碩士學位，要價約人民幣40萬元；城大、理大碩士學位需約人民幣35萬元；浸大、嶺大及教大學位需萬元。中介稱不成功不收費，可一次過選擇五所大學，取得錄取通知後才付尾數。

早在港大爆出學生用假文件入學的事件前，內地社交媒體上已有不少人發文，指「保錄取」是騙局，即使真的得到了學位，亦會有法律風險。

從業員爆中介造假招數 持不同內地大學公章改成績

在廣東從事留學中介的C先生（化名）接受《香港01》訪問指，中介有不同內地大學的印章及成績表範本，可以輕易為客人製作虛假成績表，改科目、拉高成績亦無難度。C先生向記者展示過這些假印章，更稱曾幫客人更改成績，成功入讀城大碩士課程。

中國教育部的「留學e網通」網站，可供內地學生申請海外學歷認證。（中國教育部留學e網通網站）

內地生的海外學歷經教育部認證後，院校、公司可用證書編號於網上查核。（中國教育部留學e網通網站）

留學中介稱本港大學無嚴查海外學歷

中國教育部有「中國高等教育學歷認證」，以內地學生的簽證、出入境紀錄、院校等資料，對學生在內地及海外取得的學歷作認證。內地的院校、具規模的公司都會要求求職的學生，經教育部作相關認證，故在內地難以用假學歷造假。

C先生表示，香港的大學過往在查證學生的內地學歷上「碰壁」後，採取更嚴格的措施，有向教育部核證學生的內地畢業證書，但無經教育部認證內地生的海外學歷。

他指，部份海外大學認證學歷的時間較長，亦有院校不作回覆，相信香港院校最後都是「講個信字」。有中介因此利用香港人對內地不熟識的信息差，轉為挑選世界排名較後的海外大學，為客人造假學歷，瞞騙香港的大學。

港大經管學院指，早前發現「極少數」入學申請個案涉及提交虛假文件，已即時採取行動並展開全面調查。（資料圖片／歐嘉樂攝）

碩士生疑抄功課引爆事件 港大：極少數人以假文件申請入學

近日有人於網上發文，指香港大學有碩士生疑抄襲其他人的功課，加上之前的違紀行為，令學校起疑，要求該學生提交學士成績單不果，校方隨後對整個經管學院展開調查。

港大經管學院指，早前發現「極少數」入學申請個案涉及提交虛假文件，院方已即時採取行動並展開全面調查，發現坊間部份中介機構聲稱能提供「保錄取」服務，為申請人捏造入學申請相關文件的情況，並以調查進行為由未有透露具體數字。

院方指，如發現證據確鑿將採取行動，包括剝奪錄取資格及取消學籍註冊等，亦將與相關執法機構合作追究涉事的中介。