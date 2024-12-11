漢鼎書院｜創校以來連年虧蝕累計兩億元　曾遭入稟申請清盤

黃竹坑私校漢鼎書院遭家長投訴違約，拖欠建校債券退款餘額，至今有至50名家長向議員求助，涉款逾3,000萬元。根據法庭紀錄，今年3月起，已有至少三名家長入稟追討合共171萬元及要求清盤。漢鼎書院創校校監徐莉回應傳媒時稱，需要五年「休養生息的時間」，還清債務。

不過《香港01》翻查學校歷年財務報表，發現創校以來連年虧蝕，2022年累積虧損已達近2億港元，該年的本金券（包括建校債券）儲備為8,834萬元，需還債1,660萬元。漢鼎書院共發行兩種債券，除入讀學生家庭都必須認購的60萬元建校債券外，還有不可退還的600萬元本金券，供家長認購以換取優先入學機會。



私立學校漢鼎書院近日有家長投訴，指購買了60萬建校債券後，校方未有按條款，在學生退學後退回餘下款項。（黃偉民攝）

家長追欠款 校監：需五年休養生息

漢鼎書院由「益利樂生教育基金有限公司」（Happy Life Education Foundation Limited）營運，公司董事為創校校監徐莉（XU Li），及持內地身份證的徐宏斌（XU Hongbin）。公司為持牌慈善機構，可獲豁免繳稅，漢鼎書院的學費、開支，以至發出的本金券、建校債券，皆由此公司處理。

2024年3月，兩名家長分別入稟，分別向益利樂生教育基金追討60萬元及51萬元。至11月，再多一名家長入稟，向益利樂生教育基金追討60萬元。公司於三宗訴訟中，合共被追討171萬元。

另外，2024年3月，有人曾入稟高等法院，要求將益利樂生教育基金清盤，不過案件現時無排期，有關公司至今仍在運作，亦未見清盤令紀錄。

漢鼎書院創校人兼校監徐莉早前回應傳媒查詢稱，需要五年「休養生息的時間」，吸納更多新生入讀，便可在五年內還清債務。不過，翻查益利樂生教育基金歷年的財務報表，漢鼎書院創校以來，連年虧蝕。

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累積虧損近2億元 每年收入僅夠出糧

公司2015年成立，漢鼎書院2017年創校，惟該財政年度已虧蝕超過3,000萬元，2018年更蝕近4,000萬元。2022年，益利樂生教育基金虧蝕稍降，至1,331萬元，但撇除發債帶來的資金，基金多年來的累積虧損已逾1.95億元。基金2023年的財政報表暫未供公眾查閱。

益利樂生教育基金於2021年及2022年的總收入，分別為3,250萬元及3,653萬元，惟未計其他開支，單計每年逾3,000萬元的職員薪金，及約1,000萬元的租金支出，已高於公司當年的總收入。

漢鼎書院的官網列明，所有入讀學生家庭須認購面額為60萬元的建校債券。（漢鼎書院官網截圖）

入學需買60萬債加每年20萬學費

漢鼎書院經教育局批准，自2020/21學年起，所有入讀學生家庭須認購面額為60萬元的建校債券，並需於入學註冊前一次性繳納。學校每年學費約20萬元，每學年可於債券扣減45,000元。家長持有建校債券的時間需滿1年或以上，學生離校滿四個月可申請贖回債券扣減後剩餘部份。

另加購600萬本金券不獲退還 換優先入學機會

學生家庭亦可選擇認購面額為600萬元的本金券，以換取優先入學的機會，但本金券不獲派利息亦不予退還，並可在持有最少一年後，且所提名的漢鼎書院學生正式離校四個月後，在二手市場轉讓給第三方。

翻查紀錄，漢鼎書院自2017年創校起，益利樂生教育基金已有發債紀錄。2017年，基金已發1,736萬元債券。據基金最新一份可供查閱的財務報表，2022年的本金券（包括建校債券）儲備為8,834萬元，該年度需償還的建校債券金額近1,660萬元。

學校曾發出通告，稱「不斷發現」贖回建校債券人士中， 有人仍然拖欠費用，變相承認基金內部賬目混亂。（漢鼎書院網站截圖）

校方通告：不斷發現有人拖欠費用

學校曾發出一張「『建校債券』贖回政策注意事項」的通告及申請表，當中提到益利樂生教育基金「不斷發現」贖回建校債券人士中， 有人仍然拖欠費用，基金當時正在追回費用，希望已退學並申請贖回建校債券的家長耐心等候。有關通告變相承認基金內部賬目混亂。

漢鼎書院校監徐莉周三（11日）回應，稱媒體未經校方許可，大肆報道，又指不會迴避問題和責任。（無綫新聞截圖）

家長追逾3000萬 校監認運營不善

多名退學家長投訴，指控漢鼎書院拖欠建校債券多時未償還。立法會議員梁熙指，已收到超過50名家長求助，涉及金額超過3,000萬元，較2022年財務報表顯示的金額高出近一倍。

漢鼎書院校監徐莉周三（11日）被傳媒追訪時，要求記者「自報家門」及提供卡片，又稱媒體未經校方許可，大肆報道。徐莉稱，學校一切營運正常，在做的一切都為「保障所有人的權益」，又指不會迴避問題和責任。

記者公眾地方採訪 校監反指需許可

徐莉同日再向傳媒承認，因運營不善致未償還到期債務，但稱「絕不關門」，已開建校債券持有人大會，提出延期5年後償還的方案，正待持有人書面同意。

學校11日發聲明，稱媒體於校門前進行「未經許可的採訪和攝影活動」，要求傳媒事前取得學校的「正式許可」。學校要求傳媒「理性看待此次事件」，稱基金會和家長正積極解決問題，又稱事件無影響學校運作。

《香港01》正向漢鼎書院查詢財務狀況，以及為何校方聲稱需要其同意傳媒才可報道。

教育局局長蔡若蓮表示，當發現漢鼎書院有財政問題時，已即時停止該校繼續發債。（周令知攝）

教育局局長蔡若蓮：學校有財政問題

教育局局長蔡若蓮回應指，非常關注事件，正嚴肅跟進，目前有百多位學生在該校就讀，當發現漢鼎書院有財政問題時，已即時停止該校發行有關債券，呼籲家長參與時要特別留意。

警方指，11月15至18日接獲11名市民報案，指他們的子女入讀黃竹坑道一學校時購入學校債券，涉款共約580萬元；子女退學後未獲退還相關款項，懷疑受騙。警方經初步調查後，將案件列為「求警調查」，交由西區警區重案組第一隊跟進，暫未有人被捕。