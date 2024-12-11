漢鼎書院債務危機｜有家長未能贖回50萬債券　批事件損港教育聲譽

位於香港仔私立學校漢鼎書院近日有一批家長投訴，報稱未能取回學校建校債券款項。民建聯立法會議員梁熙表示，接獲逾50名家長求助，涉款逾3000萬元，促請校方提出還款時間表，並要求政府檢視學校出售債券的情況。該校有家長接受《香港01》訪問，指遭校方拖欠債券餘額約51萬超過一年多，校方曾提出延期5年還款，每月還款1萬元，但至今未能兌現承諾，直言感到失望和無信，批評事件有損香港教育聲譽。



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譏員接獲逾50名家長求助 涉款逾3000萬

漢鼎書院網頁顯示，校方獲教育局批准，2020/21學年起，家長須購買建校債券或本金券；其中建校債券面額60萬元，入學前要一次過先繳付，之後每個學年扣減4.5萬元學費，離校學生可申請退還扣減後的剩餘款額。不過，有該校離校學生反映不獲退款。

民建聯立法會議員梁熙表示，接獲逾50名家長求助，涉款逾3000萬元，大部份是退校後申請退款。他指，年半前接獲家長求助，稱校方曾提出每月還款一萬元，惟至今仍未履行承諾。校方日前再向家長透露，目前學校負債1億，當中8000萬為債項，其餘是租金欠款，並提出延期5年還款。不少家長擔心受騙，遂報警求助。

民建聯立法會議員梁熙。（資料圖片/黃浩謙攝）

校方稱按次序還欠款 有家長稱排第50 尚未能贖回近60萬債券

其中一名苦主家長（化名）陳女士表示，於2022年2月兒子入學時，向校方購買約60萬元建校債券，入讀一年多後，即2023年6月申請退學，及後她向校方要求贖回債券餘額，即約51萬，當時職員口頭聲稱在提交申請後，半年內會獲得退還，惟一直沒有收到款項。她之後向校方發電郵查詢，對方亦未有確實回覆何時還款。

她說，後來學校會見家長，稱要「排隊」按次序發還款項，陳卻是排第50多名，只有排在首幾個號碼的家長才能贖回，她坦言感失望，認為有損香港教育聲譽，「好少有啲咁嘅事發生，涉及金額好多。」

私立學校漢鼎書院近日有家長投訴，指購買了60萬建校債券後，校方未有按條款，在學生退學後退回餘下款項。（黃偉民攝）

校方提出延期5年還款 家長直指無信心 至今兌現承諾

她指，校方與家長會面期間，曾透露財政狀況不佳，包括拖欠租金、學費只能支付教職員工資等。校方亦曾向家長提出每月還款一萬元，她指雖然方案「不合理」，但理解學校財政困難，故支持方案，盡量包容，不希望學校倒閉。但學校至今未有履行承諾，「連一萬蚊都兌現唔到」。

她指，入學時校方有書面條款列明申請贖回債券的準則，質疑校方當時未有透露出現財政困難，或無法發償還債券欠款，又認為家長有知情權。對於校方提出延期5年還款，趙女士直言，「好唔現實，5年會發生好多事，見到佢而家嘅狀況我都無咩信心」，並期望社會能加關注事件。

梁熙冀增私校財政透明度

教育局現時設有審批機制，規管私立學校收取其他費用。梁熙表示，期望教育局優化措施，除了要求私校公開學費等支出，亦須公開建校費、經債券籌募的資金金額等，增加財政透明度，讓家長了解學校財政狀況。

私立學校漢鼎書院近日有家長投訴，指購買了60萬建校債券後，校方未有按條款，在學生退學後退回餘下款項。（黃偉民攝）

教育局：一直嚴肅跟進校方財務情況

教育局回覆查詢時表示，一直嚴肅跟進該學校的管理及財務情況，除了督促校方制定及因應情況更新緊急應變計劃，亦已要求學校暫停收取建校債券，以及向教育局清楚交代未來發展路向。局方指，會繼續監察學校營運情況，與相關持份者保持緊密聯繫。

當局又提醒，若私立學校未能按相關合約條款及條件行事，家長應循法律途徑追討，如懷疑涉及違法行為，應向執法部門舉報。

警方接11人報案 涉款約580萬元

警方指，上月15至18日期間，接獲11名市民報案，指他們的子女入讀黃竹坑道一學校時購入學校債券，涉款約580萬元，但退學後未獲退還相關款項，懷疑受騙。警方將案件列作「求警調查案」處理，交由西區警區重案組跟進，暫時未有人被捕。