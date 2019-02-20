洪水橋擁萬呎地　涉漏報利益　何君堯：未有參與發展

《香港01》昨日（19/2）報道立法會議員何君堯的「龍如有限公司」旗下的農地被人以水泥平整，破壞農地屬違例發展後，再揭發原來同一公司於洪水橋發展計劃範圍內持有逾萬呎倉地。 相關土地將發展成道路，按地權計算，意味該公司或可獲政府以每呎1,348元賠償逾800萬元。然而，何君堯一直未有於立法會議員登記冊申報持有大量土地，在討論洪水橋發展計劃時，亦同樣未有申報。 何君堯回覆表示，已根據立法會議事規則向立法會作出所須的利益申報，包括所持有的「龍如有限公司」股份和董事職位。他未有參與涉事公司的任何行政或發展計劃。

何君堯及其兄長何君柱現正擔任「龍如有限公司」的董事。「龍如有限公司」現時於洪水橋發展區內持有土地DD125, Lot243 & 241，持有6成地權，現時正用作倉地存放鐵條。

何君堯及其兄長何君柱現正擔任「龍如有限公司」，於洪水橋一共有9360平方呎地皮，現時正用作倉地存放鐵條，即將發展成道路。（李澤彤攝）

將建成道路 或可賠逾800萬

地皮一共有9360平方呎，現時在發展區內被規劃成道路。根據地政總署去年9月發佈的「新訂收回土地特惠補率」。現時新市鎮發展區和受全港性主要工程影響的新界地區，可能獲得每平方呎1,348.8元的特惠補償。換言之，「龍如有限公司」可能會得到最少756萬元的賠償。

該公司的股東則為「Profit Trade Investment Limited」及「南俊投資有限公司」。「Profit Trade Investment Limited」為英屬處女島公司，因此未知董事及股東身份；而「南俊投資有限公司」的董事為何君堯、其兄何君柱、梁姓加拿大籍人士及彭姓人士，股份則一半屬梁鴻傑，一半屬「Profit Trade Investment Limited」。由於部份股東公司屬境外註冊，難以了解所有股東身份，但何君堯在回覆記者時，曾提到自己「持有的『龍如有限公司』股份和董事職位」。

何君堯曾在立法會會議發言討論洪水橋發展區，卻未有申報他擔任董事的公司持有大量棕地。（資料圖片／林若勤攝）

屢就洪水橋發展及棕地發言 何君堯無申報

翻查立法會發展事務委員會會議紀要，2016年11月8日的會議上曾討論洪水橋新發展區，何君堯發言關注在洪水橋新發展的重置棕地作業，惟當時並未有申報自己於發展區內持有地皮。

另外本年1月16日立法會會議，何君堯並曾就涂謹申議員提出的「增加短中期房屋供應，改善公營房屋短缺問題」議案作出多個涉及棕地的修正案，包括「研究重新推出乙類換地權益書作為向新界的棕地及閒置農地的土地業權人的補償方案」，惟他同樣未有申報他擔任董事的公司持有大量棕地。

何君堯：未有參與「龍如」任何行政或發展計劃

記者就涉漏申報問題，以電郵向何君堯查詢。何表示，自己已根據立法會議事規則向立法會作出所須的利益申報，包括所持有的「龍如有限公司」股份和董事職位；而他本人雖然是「龍如有限公司」的董事，但未有參與「龍如有限公司」的任何的行政或發展計劃。記者之後翻查立法會議員登記冊及會議紀錄，發現何雖然曾申報是「龍如有限公司」的非受薪董事，卻未曾透露同樣為股東及持有涉事萬呎土地，於是要發出電郵要求即日簡單澄清資料，惟他未有回覆。

立法會議員陳淑莊表示何君堯身為執業律師，既然已經在回覆中提及自己「持有的『龍如有限公司』股份和董事職位」，就即代表相關洪水橋新市鎮內政府土地，屬直接金錢利益。何卻多次就棕地賠償及洪水橋相關議題提出修正案及發言，而沒有申報。她指如劉業強、石禮謙等立法會議員都會仔細在立會仔細申報自己的利益及家族地皮，何君堯應該盡快及時更正。