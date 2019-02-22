【01獨家】華為香港公司　突刪孟晚舟中國護照資料

華為副董事長孟晚舟去年12月在加拿大被捕，案情本身撲朔迷離，孟曾用過的多本特區及中國護照亦成為焦點。孟晚舟曾在2003及2004年以中國公務護照登記，擔任香港註冊的「華為技術投資有限公司」董事，但之後改為以香港身份證登記。 《香港01》發現，該公司上周一（11日）突然更改董事註冊資料，將孟護照一欄改為「取消」。提交該文件的華為秘書公司拒絕回應事件。

孟晚舟現時於三間華為香港公司擔任董事，當中「華為技術投資有限公司」，孟於2003年使用今次被刪除資料的中國公務護照，登記成為公司董事。（美聯社）

加拿大呈堂文件不包括該護照

華為副董事長孟晚舟上年12月1日在加拿大溫哥華被捕。在加拿大的保釋聆訊中，美國情報指孟過去11年，曾使用四本中國護照，以及三本特區護照，並曾經改名「劉孟晚舟」，之後改回原名。孟其後提交護照副本，證實只有一本特區護照和一本中國有效護照，其他已經剪角註銷。

比對護照號碼，美國情報所提及的七本護照，並不包括這本P字頭的因公普通護照。《香港01》記者以該護照號碼查詢孟晚舟的美國出入境紀錄，顯示沒有記錄（No record found for traveler）。

目前，美國正尋求引渡孟晚舟，引渡聽證會將於當地時間3月6日、香港時間3月7日凌晨2時，在加拿大溫哥華開庭。