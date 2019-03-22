【01獨家】現「潛在建築缺陷」　天水圍康樂大樓啟用6年需大維修

於2013年啟用的屏山天水圍文化康樂大樓，曾經獲得多個建築獎項，惟這座花費6億2千萬公帑建成的得獎建築，短短6年便進行大維修，一半外牆搭棚修理中。 《香港01》發現大樓外牆多處出現水漬，樓梯地磚下的混凝土因滲水導致溢出，大樓內有天花剝落，5樓圖書館位置更有假天花疑因滲水導致「穿窿」，穿洞位置地下更需要放置膠桶及毛巾吸水。 一同視察的驗樓專家賴達明直言情況不尋常，因一般樓宇建成二、三十年後，才會出現多處滲水。元朗區議員黃偉賢批評政府監管施工工作不足，導致工程質素或用料參差。建築署回覆指正因「潛在建築缺陷」而更換破損的外牆磚，涉及之費用由承建商「中國建築」負責。

2013年啟用的屏山天水圍文化康樂大樓，曾經獲得多個建築獎項。(陳潤南攝)

屏山天水圍文化康樂大樓（下稱：康樂大樓）去年十月一半面積搭上棚架進行大維修，有社區人士了解是因為外牆磚塊出現鬆脫危機。記者與樓宇檢測技術專家賴達明到場視察，當日天朗氣晴，一行人先到停車場出入口附近工程範圍內視察，發現磚牆有滲水跡象；而大樓圖書館正門外牆，油漆亦出現多處水漬；西鐵站天橋接駁的入口戶外位置，更有多處天花出現剝落。

屏山天水圍文化康樂大樓爛成點？

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五樓天花「穿窿」 下方豎「小心地滑」告示牌

此外，原來大樓內部亦問題處處。圖書館五樓內部向南落地玻璃旁的假天花，竟然「穿窿」。天花有水漬，下方放置了毛巾及水桶，並豎有「小心地滑」告示牌。賴估計假天花「穿窿」，是由於幕牆玻璃的玻璃膠有缺口讓水滲入，導現天花破損。他指圖書館內有這樣嚴重的滲水情況，可能影響收藏書本。

大樓內多處樓梯，包括六樓圖書館外的兩條戶外樓梯及大樓側樓梯，地磚均有白色物質溢出，部份位置更已發黑。賴達明指有關現象稱為「白華」，是由於水滲到磚底的混凝土裏，令混凝土內一些水溶性物質溶化，以致混凝土隨滲水水流溢出，長遠會導致石材產生病變，出現發黑，導致地磚出現裂紋及鬆脫。

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驗樓師：情況不尋常 二、三十年樓齡建築才出現

賴再用「導電感應濕度檢測儀」，檢測西鐵站天橋接駁的入口戶外位置牆身。從肉眼可見牆身現水跡及油漆發脹，賴以利用儀器上的針頭，測試牆身濕度，最後發現牆身讀數則高達43度，屬明顯滲水。根據政府滲水辦一般程序，聯辦處只會就濕度數值等於或高於35%的滲水舉報進行調查。

賴達明直言：「大廈只係起好咁短時間，但已經出現咁多滲水問題，其實係相當唔尋常，一般嚟講出現呢種滲水問題，好多時都係二、三十年後」，他估計是由於施工時工人「手勢唔好」，亦有機會是材料質素不佳導致。

建築署：破損為潛在建築缺陷及正常損耗

建築署回覆查詢時表示，今次的維修工程屬一次性維修，工程總承建商「中國建築工程（香港）有限公司」按合約就「潛在的建築缺陷，而引致破損的外牆磚作出更換」，工程費用由「中國建築」負責。不過更換外牆磚後，要改善外觀的工程則需花約180萬公帑。

建築署又指外牆每隔5至10年都需要保養及維修，而「白華」現象是「偶有出現」。惟資深工程師陳子明就認為，樓梯出現大量「白華」並不合理，署方應慎重了解滲水問題會否導致建築物的結構出現缺陷。他又認為大樓多處出現滲水，可能有偷工減料之嫌。

元朗區議員黃偉賢亦對大樓的滲水情況表示感到驚訝，又認為近年政府在各項工程上的監管不善，導致工程質素及用料方面質素參差，認為建築署在今後各工程驗收時，應更著緊，保證公帑用得其所。

出事大樓曾獲獎無數 集圖書館、體育館、泳池於一身

屏山天水圍文化康樂大樓樓高8層，集圖書館、室內體育館及泳池於一身，項目撥款為6億2千萬港元。大樓由建築署負責設計，曾獲得多個獎項，包括2011年《香港建築師學會全年境內建築大獎》、2012年《香港工程師學會卓越結構大獎（香港項目）》及《亞洲最具影響力設計獎2014》的優秀設計獎；大樓內的屏山天水圍公共圖書館亦是全港第二大的公共圖書館，亦是首間設有戶外庭園的公共圖書館。