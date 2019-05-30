【邊界缺口】港深邊境現「隨意門」　村民非法跨境　港府：會了解

港深邊界再現缺口！《香港01》發現，沙頭角邊境禁區一幅香港官地，遭人霸佔居住，而村民擅經橋樑北上，非法跨越港深邊界沙頭角河，並通過深圳邊防的鐵閘，隨意往來兩地。 這道邊境「隨意門」30米外，有武警邊防更亭，但邊防人員並無阻止村民通過鐵閘。不過當記者在鐵閘外與村民交談，有邊防人員則上前阻止，又明言「邊防不能拍照」。 港府發言人回應，半年前已發現官地遭佔用，以及有橋樑橫跨沙頭角河，正與內地商討及核實資料，至於記者所指，有人循有關通道出入境，相關部門會作了解。

港深邊境隨意門示意圖。（香港01製圖）

村民經橋樑非法跨境 深邊防鐵閘成「隨意門」

2018年《傳真社》報道，邊境禁區一幅土地，遭廣東邊防部隊佔用最少6年。《香港01》調查發現，去年遭佔用的土地西面約200米，另一幅邊境禁區內的香港官地，亦遭人霸佔居住。該幅官地面積約2.8萬平方呎，航拍所見至少有兩幢村屋，但似無道路通往香港市區。

不過，村屋附近有石屎橋樑，橫跨作為港深邊界的沙頭角河。記者今年3月拍攝到，一名村民騎單車擅自經該橋樑北上，非法跨越沙頭角河進入深圳，然後打開深圳邊防圍欄一道鐵閘，直接上了深圳盤山公路。

記者其後循深圳去到鐵閘的另一邊，發現鐵閘有一鐵鎖，只要有鎖匙就可通過鐵閘，再經橋樑直通沙頭角河以南的香港，過程毋須證件，亦無通關程序，令這道鐵閘成為港深邊境之間一道「隨意門」。

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「隨意門」外是邊防警戒區 武警提醒勿拍攝

據記者現場觀察，鐵閘旁邊有一藍色指示牌，寫有「武警廣東總隊警戒區」字眼，指示該範圍「人員、車輛憑證通行」，而鐵閘30米外，更有一個內地邊防更亭，至少有兩名邊防人員駐守。此外，鐵閘較遠處的圍欄，亦有一寫上「嚴禁攀越邊境鐵絲網 」字眼的警告牌。

不過，雖然該處屬深圳邊防警戒區，霸佔香港官地居住的村民，卻可自由出入邊防圍欄的鐵閘。記者視察當日，看到多名村民以自己持有的鑰匙打開鐵閘，邊防人員均未有阻止，顯然早已知悉及容許他們自由進出。

記者曾隔着圍欄與其中一名村民交談，幾分鐘後，兩名身穿制服的邊防人員上前盤問，「你們（記者）在這裏有什麼事嗎？」，又提醒記者「邊防不能拍照」。

Google衛星圖顯示，遭霸官地範圍自2014年至2019年期間顯著擴大。（Google Earth）

村民身份不詳 稱村屋位於香港可通市區

記者曾與數名村民交談，其中一名欲從深圳返回香港禁區村屋的婆婆，向記者稱該村屋的位置是深圳範圍，又透露現有三個家庭居住。被問及是否深圳居民，她匆匆回應指「是是是，（我是）中國人」。

然而，另一名隔着圍欄與記者交談的女村民指，部分村民可能持有香港居民身份證，但當記者問及他們是否放棄了深圳戶籍時，她不置可否。



她又表示，村屋位於香港，「這裏圍起來，這邊（圍欄以南）就是香港」，直指該處「可以通香港（市區）的」，不過「一般都不去，因為（村屋與市區之間）是山」。

她續稱，該處村民均為深圳徑口村村民，與在公路對面的徑口村同宗，不過對面已發展為大型屋苑，而她解釋村屋位處香港，因此未有發展。當記者提出入內參觀，她指「其他人不能在這裏進入」。

記者僅與居民傾談數分鐘，便有邊防人員前來盤問，並阻止記者拍攝邊防區域。（香港01記者攝）

港府早掌握官地遭霸 地理資訊地圖標示出跨境橋

至於遭霸佔的香港官地，除兩幢分別三層及兩層高的村屋外，有另外兩個單層構築物，屋後有人晾衫，而旁邊有水塘和農地，而兩隻唐狗在鐵閘內看門。

翻查土地註冊處文件，該地段原屬香港的私人農地，港府1969年收回該地段，以及周邊大片靠近邊境的土地，此後成為香港官地。

《香港01》翻查地政總署航空圖，發現在1999年航空圖中，已可見涉事位置有疑似建築物。Google衛星地圖則顯示，2014年至2019年間，村民於該處耕種的農地範圍至少擴大一倍。

根據政府的地理資訊地圖，該處明顯屬香港範圍，並標註有寮屋（TS）、行人橋（FB）以及小徑（FP）等，顯示政府或一直掌握官地遭人霸佔居住的情況。根據城規會資料，該地段現時用途為「綠化地帶」。

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涂謹申：應拆橋封閘 湯家驊：鐵閘與港府無關

立法會保安事務委員會副主席涂謹申形容，沙頭角河上的橋樑及深圳圍欄的鐵閘乃非法通道，構成保安隱患，認為港府應立即與深圳方溝通，要求拆橋及封閘。

資深大律師、行政會議成員湯家驊則指，「隨意門」位於深圳境內，與港府無關，不過如村民非港人，港府可拘捕及遣返他們。

據政府的地理資訊地圖，該處明顯屬香港範圍，並標註有寮屋（TS）、行人橋（FB）以及小徑（FP）等，政府發言人稱該處的構築物，估計早於1980年代已存在。（地理資訊地圖截圖）

港府發言人：留意到有橋橫跨沙頭角河 會了解有人出入境

記者本周二（28日）向特首辦、保安局及地政總署查詢。政府發言人周三深夜回覆確認，涉事土地是邊境禁區內的政府土地，地政總署去年11月已發現個案，其後按機制調查，包括翻查土地紀錄、歷年航拍照片，以及在警方的協助下實地視察。

發言人續指，留意到有橋樑橫跨沙頭角河。因應去年沙頭角河附近用地的事件，政府正與內地有關方面商討，兩地行政區域界線及邊界河道治理，「過程中會就區域界線的情況核實相關資料，包括處理前述的橋樑事宜」。至於記者所指有人循有關通道出入境，「特區政府相關部門會進行了解」。

至於官地遭霸佔，發言人稱該處的構築物，估計早於1980年代已存在。根據地政總署掌握的資料，這些構築物並無任何土地文書或登記紀錄。署方會進一步查核文件紀錄，有需要時聯絡相關部門，以確定有關事實資料。如證實屬非法佔用官地，會採取適當的管制及跟進行動。