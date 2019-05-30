【邊界缺口】神秘村民「隨意門」直通香港　涂謹申：應促深圳關閉

《香港01》周四（30日）揭發，港深邊境驚現「隨意門」，身份不明的村民毋須經管制站，就可隨意非法出入境香港，而2.8萬呎香港邊境禁區官地亦遭霸佔。 立法會保安事務委員會副主席涂謹申形容，涉事通道乃非法關口，構成保安隱患，港府應立即與深圳方溝通，要求封閉。 資深大律師、行政會議成員湯家驊則指，通道位於深圳境內，「與特區政府無關」，不過涉事村民如非港人，港府可拘捕及遣返他們。

《香港01》周四揭發，港深邊境驚現「隨意門」，身份不明的村民毋須經管制站，就可隨意非法出入境香港，而2.8萬呎香港邊境禁區官地亦遭霸佔。（香港01製圖）

憂非法通道遭用作偷渡 涂謹申促封閉、拆橋

《香港01》早前拍攝到，多個身份不明的村民，經港深邊境「隨意門」出入香港、深圳。民主黨涂謹申直指該處乃非法關口，構成安全隱患，「港府第一件事，一定是叫對方（深圳）封住它（隨意門）。」

涂解釋，港深以沙頭角河為界，如果有人可隨意過河，會產生很多問題包括偷渡，「最怕（有人）在這裏偷渡，例如在香港被通緝的人，不想通過正式通道來港，就可能在該處入境，「等村民過（閘口）的時候就跟着，相反，如果有人想潛逃到內地，也可能利用這通道。」



涂估計，該通道不屬走私黑點，「否則深圳應該已經封了」，但指無論該缺口有否遭利用作不法用途，香港警方都責無旁貸，必須執法，「如果（村民）是深圳居民，就拘捕、遣返」，但他強調，最終仍需靠兩地政府商討，拆走跨境橋樑及關閉通道才可完滿解決事件。

+ 2

湯家驊：村民如屬港人 出入境則受基本法保障

對於港深邊境非法通道，資深大律師、行政會議成員湯家驊就指，該「隨意門」位於深圳地界上，認為若該閘是為便利村民前往深圳而設，而村民本身是深圳人，則該大閘「與特區政府無關」。

相反，若村民是香港人，由於其出入香港的權力受《基本法》保障，雖然經此處出入境亦涉違反《入境條例》，但他認為情況「不是很大問題，政府亦未必會執法」。

不過，湯強調無論身份為何，在本港範圍內霸佔官地，港府都有權採取法律行動收回土地，若佔地者為內地人，更牽涉非法入境，港府可拘捕、遣返甚至檢控非法入境者。

立法會保安事務委員會副主席涂謹申形容，涉事通道乃非法關口，構成保安隱患，港府應立即與深圳方溝通，要求封閉。（譚威權攝）

記者目擊村民非法越境 港府發言人：會了解

《香港01》周四（30日）報道，香港沙頭角邊境禁區一幅2.8萬呎香港官地，遭人佔用。記者目擊多名村民經橋樑，跨越作為港深邊境界線的沙頭角河，以及利用深圳邊防圍欄的大閘，隨意非法出入香港、深圳。

政府發言人周三（29日）回覆《香港01》，半年前已發現個案，留意到有橋樑橫跨沙頭角河，正與內地有關方面商討，至於有人循有關通道出入境一事，政府相關部門會進行了解。

↓↓↓ 香港邊境再現缺口·事件簿 ↓↓↓