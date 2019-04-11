【助聽器．一】政府強令改聽力報告　聽力學家轟：行政凌駕臨床

剛出生的幼兒如患有聽障，須趕及幼兒黃金期內配帶助聽器。教育局為此每年撥款為聽障兒童提供助聽器及驗耳服務。 然而，有負責為兒童作聽力測試的聽力學家向《香港01》投訴，教育局多年來干預供應商的聽力學家斷症，包括要求他們刪除兒童聽力報告上配載助聽器的建議、強改報告內容，批評教育局是以「行政凌架臨床專業」，亦影響學童的語言學習能力。 對於強改報告指控，教育局回應稱如聽力學家撰寫的報告有明顯錯誤，會要求更正，並指要求聽力學家刪除配戴助聽器的說法不乎事實。

患聽障的兒童，可透過供應商領取教育局資助的助聽器及聽覺服務。（楊凱力攝）

一般而言，剛出生的幼兒如確診患有聽障，理想情況下，須在出生後6個月黃金期內配戴助聽器及開始接受治療。若拖延太久，日後或會較難學習發音，長遠或造成語言障礙 。

確診患聽障後，醫院醫生會轉介聽障兒童及家長至教育局言語及聽覺服務組，與政府聽力學家會面，再獲轉介至助聽器供應商配助聽器。供應商的聽力學家會先為幼兒作聽力測試，檢查其聽障類別和相應度數，再根據度數，驗配適合的助聽器。聽力學家並會撰寫一份具有其聽力描述及建議的聽力報告，提交至教育局。

有聽力學家建議小童配戴助聽器，但教育局認為不需，並要求聽力學家從學童聽力報告刪除相關建議。（楊凱力攝）

供應商聽力學家指控教局強改學童報告

《香港01》接觸到兩名曾提供此類教育局服務的聽力學家，包括身兼聽力學會主席的譚志謙，及供應商前職員A。譚志謙指有學會會員反映，有小童獲確診輕度至中度聽障，聽力學家於是在報告上建議其使用助聽器，但教育局回覆指不需要，並要求聽力學家刪除相關建議，待小童日後再驗耳，情況更差再算。譚指上述情況「時有發生」，但不清楚局方的動機。他並解釋指，若輕度聽障兒童不用助聽器，長遠可能出現「癡脷筋」等語言障礙，即使參加大量言語治療課程和配戴助聽器，也未必能完全糾正，可能會有懶音等後遺症。

前職員A又提及，聽力學家在報告上會建議嚴重聽障兒童使用特別設備，例如將老師麥克風中的聲音，直接傳送至助聽器內。惟教育局曾以學校未能取得特殊教育經費、不能提供該特別設備為由，要求聽力學家不要在報告上寫上此建議。

怕老師睇唔明 要求專家簡化聽障報告描述

譚志謙指，最常見的情況是教育局職員要求他們將兒童的聽障描述簡化。聽障分為對「高頻」、「中頻」和「低頻」聲音的弱聽，各有度數，但教局以學校教師難以理解術語為由，要求聽力學家將「高頻聽障」簡寫為「輕度弱聽」。譚形容情況好比視覺上可分為近視、遠視和散光，但政府就要求視光師將之統一為「輕度弱視」一樣。

前職員A批評，教育局是以「行政凌駕臨床專業」。而由於每名聽力學家均需對自己所簽署的報告負責，情況嚴重如醫生被第三方要求更改病人醫療報告，是違反專業操守的行為。譚則指，強改報告「對聽力學家來說，某程度上是誤診。」不準確的報告，日後或會影響接手跟進其病歷的聽力學家，作出正確診斷。

香港聽力學會主席譚志謙認為，教育局要求聽力學家簡化聽力報告上的描述，好比視覺上將近視、遠視和散光統稱為「輕度弱視」一樣。（楊凱力攝）

醫生轉介聽障童戴助聽器 教局反指不需

另外，譚更投訴教育局職員連醫生意見都漠視。他指今年三月尾曾在公立醫院遇到個案，小童一年前在醫院獲醫生確診輕度至中度聽障，再被轉介至教育局配置助聽器。但一年後，該兒童按時覆診，醫院聽力學家發現他並未獲配置助聽器。查問下，家長指教育局職員建議多觀察一年後，才決定配置與否。然而，該小童現已18個月大，仍然「一個字都唔識講，佢講啲bb話，但基本上聽唔明」，比同齡小孩進度大幅落後。

譚說，若是家長選擇不戴助聽器也無可奈何，但如果是教育局「同家長講話你嗰度數太淺而唔使戴助聽機、而又揼（拖延）咗個小朋友一年，而家個結果係個小朋友仲未識講嘢，呢樣係唔可以接受。」

供應商前職員指，教育局職員不時「發出海量電郵」要求修改報告。（楊凱力攝）

教局：要求刪除配戴助聽器建議指控與事實不符



據了解，教育局聽覺服務組職員為四名聽力學家，負責跟進學童個案、撰寫標書及處理投標，並監督供應商工作。譚指，教育局聽覺組四位職員之間對更改報告的要求不一致，亦時時改變，令供應商無所適從。職員A亦稱供應商曾要求教育局提供撰寫報告的指引，但局方以「尊重臨床專業」為由拒絕，實際上成為供局方「搬龍門」的借口。他們又稱局方職員不時「發出海量電郵」要求修改報告，上至要求更改聽力描述和刪減診斷建議，下至字母大小寫和標點符號。

教育局發言人回覆指，局方與供應商一直保持溝通，尊重其專業運作，亦同時履行監察服務質素的責任。教育局會要求供應商的聽力學家按照聽障的定義和準則撰寫聽力報告，但在監管服務過程中，如發覺聽力報告上的明顯錯誤，教育局便會請供應商跟進，以確保報告內容正確。局方亦指，有關局方要求刪除聽障兒童配戴助聽器的建議，與事實不符。局方指，一直根據家長的意願作安排，但若家長表示在子女覆診後才決定是否讓其配戴助聽器，亦會尊重其意願。

教育局發言人回覆指，局方與供應商一直保持溝通，尊重其專業運作，亦同時履行監察服務質素的責任。（楊凱力攝）

助聽器供應商峰力聽覺中心負責人甘炳基先生回應記者查詢指，由於公司與教育局現有服務合約未完結， 不作回應。

張超雄：局長楊潤雄曾承諾調查

立法會社會福利界議員張超雄指，教育局局長楊潤雄曾於立法會與持份者會面時，承認聽力學業界對局方聽覺服務指控嚴重，並承諾會調查流標原因及相關批評，但他至今未獲局方通知調查進度。他又謂，教育局聽力服務過去多年來做得不好，不會因為內部警醒而改善，故需傳媒監督。

教育局資助助聽器服務屢受批評，除干擾聽力學家專業，更以過時條件招標助聽器，種種問題導致新一期助聽器服務流標，令有需要兒童未能得到幫助。想了解更多，請參閱助聽器系列調查報道：

【助聽器．二】多次流標揭教局管理混亂 供應商爆離職潮

【助聽器．三】聽障童無助聽器戴只懂哭 家長：「得個等字」

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