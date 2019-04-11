【助聽器．二】多次流標揭教育局管理混亂　供應商爆離職潮

剛出生的幼兒如患有聽障，需配戴助聽器輔助聽力及學習講話。教育局為此每年免費為聽障兒童提供助聽器及驗耳服務，惟去年九月底教育局的助聽器服務兩度流標。 有聽力學家反映教育局招標要求荒謬，例如要供應商採用18年前的助聽器軟件，令助聽器未能完全發揮功效，但明明新舊軟件造價一樣；另外，局方又頻頻干擾供應商聽力學家診斷，令供應商近年爆離職潮，人手達不到教育局標書要求。 有港大學者曾撰公開信致特首，要求教育局改善，否則「再招標都無人會投標」，局方當時無正面回應。教育局回應記者，稱一直有與供應商溝通，尊重其聽力學家的專業運作，亦同時履行監察服務質素的責任。

有聽力學業界人士投訴，教育局不理業界意見，堅持要供應商提供18年前舊版助聽器軟件。（楊凱力攝）

全港有逾千名小童因患聽障而需要戴助聽器，但教育局資助兒童助聽器的合約，剛於去年九月流標。記者向業內多名聽力學家了解，發現流標背後，涉及教育局管理混亂。據了解，招標文件要求助聽器內設的軟件已於2011年有更新版本，但教育局標書仍要求供應商沿用18年前、即2001年推出的舊版軟件。一位曾於供應商任職的聽力學家形容，情況有如一部新買的iPhone上，內置舊版iOS。

香港聽力學會主席譚志謙亦曾為教育局提供聽力服務。他解釋，更新版的軟件是根據最新研究成果而設定，能改善助聽器聲音補助功能，相反，若沿用舊版軟件，就不能發揮助聽器最佳功效。而由於供應商用以安装助聽器軟件的儀器，本來已有新、舊兩款軟件供選擇，供應商只要「按一個制」，即可為教育局資助的助聽器安裝新款軟件，並不構成任何額外成本。但因為合約要求，現時供應商不得不提供過時的軟件予小童。

有供應商前職員稱，但局方回應業界意見指不會就標書要求作出更新，形容局方回覆「令市場嘩然」。（楊凱力攝）

有供應商前職員向《香港01》指，業界曾嘗試向局方反映軟件過時，但局方回應指不會作出變更，他形容局方回覆「令市場嘩然」。譚指業界對此做法感不解，「為何他們（教育局）不肯與時並進，去轉用新軟件呢？我們都不明白。」

對此，教育局回覆記者查詢時並無直接回應，僅稱局方曾於2014年更新助聽器招標文件上對硬件及電池規格的要求。

供應商前職員指，原有供應商因大量流失人手，不能滿足標書人手，導致不合投標資格。（楊凱力攝）

供應商大量職員辭職 達不到教局招標人手要求

至去年九月，聽力服務數月內兩度流標，教育局解釋是因為「未有服務供應商符合教育局的招標要求」。供應商前職員指，局方所指背後，是現有供應商「峰力聽覺服務中心」過去4至5年間，有近10名前同事離職。因大量流失人手，不能滿足標書要求提供兩名全職並有持續兩年工作經驗的聽力學家，導致供應商未能投標。譚志謙形容，現時情況是原來的供應商喪失投標資格、而具資格的供應商又不投標的困局。

業界（楊凱力攝）

記者亦向峰力聽覺中心負責人甘炳基先生查詢，獲回覆指由於公司與教育局現有服務合約未完結，不能作出回應。

教育局的助聽器服務流標後，香港大學教育學院言語及聽覺科學部黃麗娜教授收到不少聽力學家反映教育局管理混亂，她曾嘗試遁多個途徑向局方高層及前線人員反映，但未獲正面回應。她曾致電局方聽覺組職員反映，對方當時指今年一月會再招標。她當時反駁，如局方不解決問題癥結，「再招標都無人會投標」。

今年一月尾，多位持份者與教育局代表會面，包括教育局局長楊潤雄、特殊教育首席助理秘書長黎錦棠、言語治療組高級專責教育主任許護安。（楊凱力攝）

業界多次反映不果 會面臨陣取消

黃教授其後再撰公開信予特首林鄭月娥，直斥過去數年，有供應商的聽力學家認為不能再接受局方的做法，於是辭職，以避免被要求作出不符其專業的行為。同月，她於公開場合遇見教育局特殊教育首席助理秘書長黎錦棠，她上前希望直接對談，但她指黎稱「唔好意思，趕住走」，拒絕對話。

譚志謙指，香港聽力學會去年十二月亦曾發電郵至教育局投訴，但至數月後才獲對方回覆指收到該投訴，並無其他回應。（楊凱力攝）

香港大學教育學院言語及聽覺科學部黃麗娜教授曾多次向局方反映業界意見，但未獲正面回應。（資料圖片／香港大學網站） 局方一個月後作第二次招標，但一如黃教授所料，同樣不成功。黃教授於是聯同多位持份者與教育局代表會面，包括教育局局長楊潤雄、黎錦棠、教育局言語治療組高級專責教育主任許護安。黃形容，會面時局方對恢復服務並無任何時間表，只提及當時已公布的臨時措施。當天下午，黃教授及其他持份者本應與教育局的四名前線職員會面，但局方成員拒絕錄音，會面臨時取消。 一直跟進問題的工黨立法會議員張超雄指，教育局局長楊潤雄曾承諾調查流標原因及民間聽力專家對教育局的批評，但至今未獲局方通知調查進度。他又謂，教育局聽力服務職員過去多年來做得不好，不會因為內部警醒而改善，擔心現時服務不夠透明。 譚志謙指，香港聽力學會去年十二月亦曾發電郵至教育局投訴，但至今年三月才獲對方回覆指收到該投訴，並無其他回應。

教育局資助助聽器服務屢受批評，除干擾聽力學家專業，更以過時條件招標助聽器，種種問題導致新一期助聽器服務流標，令有需要兒童未能得到幫助。想了解更多，請參閱助聽器系列調查報道：

【助聽器．一】政府強令改聽力報告 聽力學家轟：行政凌駕臨床

【助聽器．三】聽障童無助聽器戴只懂哭 家長：「得個等字」

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