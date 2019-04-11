【助聽器．三】聽障童無助聽器陷無聲世界　母：打椿咁先聽到

剛出生的幼兒如患有聽障，需配帶助聽器輔助聽力及學習講話。教育局為此每年為聽障兒童提供助聽器及驗耳服務，惟去年九月底教育局的助聽器服務兩度流標。 《香港01》接觸多位聽障兒童家長，發現教育局並無通知他們發生流標，只着他們等消息。有聽障童家長表示初生子女在等候數月期間只懂不停哭泣，亦有家長因希望聽障兒女儘早在黃金期內配戴助聽器，最終自費近六萬元購買。 教育局回應指，一直有與家長保持溝通，但在未有招標及採購結果前，未能將詳細資料告知家長。當有較具體的安排，會作出公布。

家長李小姐指，教育局只告知「合約剛完」，暫時無助聽器供應給剛出生兒子使用，她形容是「得個等字」。（楊凱力攝）

《香港01》訪問多位受流標影響的家長了解情況，發現家長大多是看新聞才得知教育局流標，此前教育局只告知暫無助聽器供應，着家長等候。剛出生的幼兒如患有聽障，應在出生後六個至十二個月內配戴助聽器，以輔助學習講話。若未能趕及在幼兒黃金期內配帶助聽器及接受治療，日後會難以學習發音，造成語言障礙 。

李小姐最終幸運找到另一名聽障童家長暫借一部舊機使用。（楊凱力攝）

聽障童家長：教育局無通知流標

家長李小姐指，兒子去年九月確診患嚴重聽障，教育局只告知指「合約剛完」，暫時無助聽器供應，她形容是「得個等字」。她等待數月後仍無教育局通知，而由於聽障兒童每一天無助聽器使用，康復之路便會更困難，她於是自尋辦法，幸運找到另一名聽障童家長暫借一部舊機使用。

李小姐形容，她及兒子彷如坐在一首方舟上，不知政府可以伸出緩手相救。（楊凱力攝）

幼童無助聽器戴只懂哭泣 家長終自費六萬買機

另一名家長林太的女兒同是九月確診，等候教育局通知取機期間，兒子因為「乜都聽唔到，淨係識得喊，要大聲到好似打椿先會聽到」。乾等四個月後她決定自費六萬元購入助聽器，她至那時才獲教育局通知，排期要到三個月後才可取得資助機。

有18個月大聽障幼兒未有及時配戴助聽器，語言進度比一般小孩落後。（楊凱力攝）

醫生轉介兒童配助聽器 教育局駁回

除了流標問題，教育局曾試過漠視醫生意見，令小童錯失學習語言黃金時間。聽力學會主席譚志謙表示，近日在公立醫院遇到個案，小童按時醫院獲確診聽輕度至中度聽障 、並被轉介至教育局配助聽器。但一年後，該兒童按時覆診，醫院聽力學家發現他並未獲配置助聽器。家長指獲教育局職員建議可以多觀察一年後才決定配置與否。然而該小童現已18個月大，譚形容他「一個字都唔識講，佢講啲bb話，但基本上聽唔明」，語言能力比同齡小孩落後許多。

譚說，若是家長選擇不戴助聽器也無可奈何，但如果是教育局「同家長講話你嗰度數太淺而唔洗戴助聽機、而又揼咗個小朋友一年，而家個結果係個小朋友仲未識講嘢，呢樣係唔可以接受。」

教育局回應指截至3月20日，已為近60名兒童驗配新助聽器，現時無兒童需要輪候。（楊凱力攝）

教育局：依家長意願 一直有與家長溝通

教育局回覆指，一直根據轉介機構的聽力學家或耳鼻喉專科醫生的建議和家長的意願，安排聽障兒童驗配助聽器服務。若家長表示在子女覆診後才決定是否讓其配戴助聽器，局方亦會尊重家長的意願。現時，教育局租用伊利沙伯醫院的聽力中心，由教育局聽力學家為兒童提供助聽器驗配服務。截至3月20日，局方已為近60名兒童驗配新助聽器，現時無兒童需要輪候。發言人又指在是次事件中，一直有讓家長知道服務安排的進展，但在未有招標及採購結果前，未能詳細告知。當有較具體的安排後，局方會作出公布。

工黨立法會議員張超雄指，自從去年流標，有不少家長直接受影響，但外界至今並不完全掌握受影響程度，反映局方處理過程並不透明，期望教育局局長再作交代。

教育局資助助聽器服務屢受批評，除干擾聽力學家專業，更以過時條件招標助聽器，種種問題導致新一期助聽器服務流標，令有需要兒童未能得到幫助。想了解更多，請參閱助聽器系列調查報道：

【助聽器．一】政府強令改聽力報告 聽力學家轟：行政凌駕臨床

【助聽器．二】二度流標揭教局混亂管理 供應商爆離職潮

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁