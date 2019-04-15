【丁權無國界】議員狠批外國人亦享丁權　譚文豪：特權倍數擴大

《香港01》周一（15日）報道，17名新界原居民馬來西亞後裔，2011至2014年在屯門掃管笏村申建丁屋。記者早前遠赴當地，三名涉事男丁受訪時承認以約10萬港元售出丁權，而行會成員劉業強家族公司參與賣地及為大馬男丁融資建屋。地政總署指會調查及跟進上述涉嫌「套丁」個案，並把懷疑個案轉介執法部門作刑事調查。 公民黨譚文豪指，大馬男丁並非在港出生，亦無居港權，卻獲准興建丁屋，對港人極不公平。議會陣線朱凱廸認為，地政總署應盡力追查收購丁權及參與串謀的人士或公司。

譚文豪批評海外男丁都享丁權，對深受土地及房屋供應不足困擾、居住環境擠逼的港人極不公平。（資料圖片／余俊亮攝）

譚文豪：非港人獲批建丁屋極不公平

公民黨譚文豪表示，涉事的大馬男丁並非在港出生、無居港權，「可以說並非香港人」，卻獲地政總署批准興建丁屋，「海外男丁繼續繁衍後代，歷史遺留的特權就會以無限倍數擴大」，對深受土地及房屋供應不足困擾、居住環境擠逼的港人極不公平。

他續指，根據發展局去年7月公開的數字，過去10年建成並獲發完工證的丁屋有9,375幢，同期就有4,687幢獲批准撤銷轉讓限制，可在市場出售，「即有一半丁屋最後出售賺錢，違反原居民自住的原意」，又批評地政總署過往對「套丁」視而不見，對政策遭濫用有極大責任。

朱凱廸批評政府縱容套丁，毫無執法意志（資料圖片／洪嘉徽攝）

朱凱廸：政府無執法意志

議會陣線朱凱廸指，時有聽聞「套丁」操作涉及海外男丁，「歐洲丁、倫敦丁，利用這些男丁是因為收購丁權的成本較低，完全屬生意的考慮，說出來嚇死人」，批評審批丁屋的地政總署一直知情，卻「隻眼開隻眼閉」，造成今日惡果。

他認為，今次涉事的男丁身處大馬，的確較難要求回港助查，而收購丁權的人或公司在香港，地政總署理應可以憑文件追查，「如果只罰男丁，只會令丁權『加價』，其實（套丁）背後牽涉何人呼之欲出，但政府根本無執法意志」。

劉皇發、劉業強父子捲掃管笏村套丁發展屋苑簡介圖。（香港01）

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17大馬男丁屯門建丁屋 劉皇發、劉業強參與

高等法院上周一（10日）歷史性裁定丁權受基本法保障，法官的判辭明言地政總署有全權審批丁屋申請。不過《香港01》發現，屯門掃管笏村一批近年落成的丁屋，當中17間均由大馬男丁申請興建，雖然他們沒有居港權，但署方仍批准建屋。部分丁屋建成後即補地價出售。

記者早前遠赴大馬，暗訪三名涉事男丁，當中兩人直認收錢出售丁權，而查冊顯示，這批疑牽涉套丁操作建成的丁屋，土地原本屬於已故鄉議局主席劉皇發的公司，文件顯示，現任鄉議局主席、行政會議成員劉業強亦曾獲部分男丁授權借貸建屋。

地政總署：把懷疑個案轉介刑事調查

地政總署上周五（12日）回覆記者查詢指，對上述涉嫌「套丁」個案，屯門地政處會按既定程序進行調查及跟進，包括把懷疑個案轉介執法部門作刑事調查。

回顧丁權重要歷史發展。（香港01）

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劉皇發、劉業強父子捲掃管笏村套丁發展文件

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