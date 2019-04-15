【丁權無國界】記者放蛇　大馬男丁親述套丁：你早啲嚟買丁就靚！

無香港居留權，卻可享有香港房屋福利？《香港01》記者遠赴馬來西亞，揭露非一般套丁個案。 記者以香港發展商代表身份，暗訪3名在香港屯門建丁屋的男丁，全部直認已出售丁權。三個男丁都年屆花甲，他們透露父親或祖父來自香港新界，雖然自己在大馬土生土長，沒有香港身份證及居留權，但仍獲香港同鄉安排賣丁。 他們更透露海外賣丁極有組織，有香港律師直飛吉隆坡處理文件，更有廿名男丁同團到港申請丁屋。涉事大馬男丁曾授權現任鄉議局主席劉業強借錢建丁屋。劉業強回覆查詢，表示沒有回應。 無身份證的海外男丁，享受香港的房屋福利，難道丁屋政策可超越國界？ 記者：陳潤南 攝影：岑卓熹 馬來西亞直擊

個案一 姓名：陳觀X 年齡：70歲 地點：雪蘭莪州吉粦 出生地：馬來西亞，第二代華人移民

大馬男丁陳觀X，他向假裝成香港發展商的記者，說家族男丁丁權已「賣晒啦。」（岑卓熹攝）

「未出世已經嚟咗。我老豆走咗十幾廿年。」

從吉隆坡駕車約一個半小時，記者到了大馬雪蘭莪州吉粦一條偏遠的華人新村，找到了老華人陳觀X。記者與他相約在村內一間露天小茶室見面，今年70歲的他駕小電單車到來。假裝成香港發展商的記者，說想收買馬來西亞丁權，他劈頭一句便說：「賣晒啦。」陳透露，自己家族六個男丁的丁權，早就在七至八年前就賣給了代表發展商的香港遠房親戚。

圖中為大馬男丁陳觀X所居住的華人新村。歷史上許多華人新村為英殖政府於約60年代用作區隔華人及馬來西亞共產黨所用。（岑卓熹攝）

圖為屯門掃管笏村的涉嫌套丁屋苑，香港男丁與大馬男丁分佈圖。（香港01）

赴港機票住宿 由「公司畀」

陳觀X表示，已去世十多年的父親來自屯門掃管笏村，自己在大馬出生，並無香港身份證。他說在香港的遠房親戚陳友X接觸他們，表示有發展商可以向每名男丁，以10萬元港幣買入丁權。相比之下，現時鄉郊的華人新村平房才賣約30萬馬幣一間（即約57.1萬港幣）。

他當時一口答應。之後香港發展商律師親身由香港飛到吉隆坡，其後由對方安排陳兩次到香港辦理手續，到港的機票及住宿支出，都是由「公司畀」。當時香港地政處官員並無詢問陳的身份，他只向對方出示了馬來西亞的身份證明文件，以及族譜及村長證明，便申請到丁屋。

陳不是個別例子。像他一樣祖父輩來自香港，在大馬土生土長卻擁有丁權，並已賣給香港親戚的男丁，記者在大馬已經接觸到3個，他們都透露整個家族已賣出數個至數十個丁權不等。他們的丁權，在屯門掃管笏已經建成了一個價值5億元的屋苑。

劉業強、劉皇發父子捲掃管笏村套丁發展屋苑簡介圖。（香港01）

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個案二 姓名：李X強 年齡：65歲 地點：雪蘭莪州新古毛 出生地：馬來西亞，第二代華人移民

圖為大馬男丁李X強及其妻，二人有兩個兒子，一家三男都已售出丁權。（岑卓熹攝）

「你要更多丁費？自己過來建屋！」

離陳氏不足一個小時的車程，在雪蘭莪州新古毛鄉郊的另一華人村，記者找到65歲的男丁李X強，上門時只得他和老妻在家。

李氏一家住在平房，家具不多，十分樸素。提到丁權，他們說兩個在吉隆坡工作的兒子，早在十多年前，以九萬港元一個丁權的價格賣出，三年前更曾收過香港稅局的報稅單，但她說未有理會報稅單。李X強說自己三兄弟都已經將丁權出售。

李太太表示，到香港申請丁屋時，發展商只安排一晚住宿，其餘日子住在香港親戚家中。（岑卓熹攝）

香港叔仔主動幫手登記族譜

李說父親年輕時從香港來馬來西亞，自己在馬來西亞土生土長，他和兩個兒子都沒有香港身份證。香港的叔仔早就主動幫他們登記入族譜，之後就侍機將丁權賣給發展商。當時叔仔、發展商代表亦有到吉隆坡，在馬來西亞亦有當地律師處理。

李太太說當時律師曾私下跟他們說丁費過少，於是他們一家向發展商反映，不料對方竟反駁：「佢話『得，你要仲多係咪？自己過嚟起，自己過來賣（丁屋）。』」她回想便覺氣憤又無奈：「我哋有乜可能自己過嚟起、過嚟賣? 我哋根本無窿路，我哋唔識唔熟啦。」她更說當時到港，發展商亦只提供了一晚酒店住宿，之後要寄住在叔仔家中。

大馬男丁賣丁權圖利背後 竟然是行會成員家族發展商？詳情請參閱：

無居港權 原居民大馬後裔賣丁權 劉業強家族公司涉套丁：無回應

個案三 姓名：李X洪 年齡：58歲 地點：吉隆波 出生地：馬來西亞（第三代華人移民）

「你哋早啲嚟（買丁）就靚！」

另一位住在吉隆波中產排屋的李X洪，記者到訪時他正在花園洗車，原本不太想跟陌生來客聊天，但聽到記者自稱是來自香港發展商，李X洪才願意淺談。

他自稱自己家族已經賣出30個丁，上次賣丁已是六至七年前，10萬元一個丁權。他說，老父當年只賣十萬元並不明智，說得性起更加插大馬當地粵語粗話。他是第三代香港移民，爺爺以前是香港人，他自己在大馬土生土長，同樣一家都沒有身份證。他說現時有「自己人」肯出價15萬元買丁，甚至有人出價20萬元，更有介紹費，每介紹一個男丁可得1萬元。

李X洪居住的華人社區，屬當地中產水平。（岑卓熹攝）

對於丁權買賣，李是受訪者之中，對套丁市況及程序最清晰，亦對「生意」十分雀躍，他向假裝發展商的記者稱：「你哋早啲嚟就靚（大馬粵語，即「好」）。淨係呢度都六個（男丁）。我細佬又三個（男丁）。」

丁屋賣不出 六年後方可取尾數6萬元

他說賣丁一般第一步是於當地簽文件，之後先取1萬元至2萬元，之後到香港完成申建丁屋手續就再取約2至4萬，然後到丁屋賣出後，就再取尾數，如果賣不出，六年後就會再取尾數約6萬元。他說當地有「拿督律師」為他們辦手續，跟他們簽署文件，之後又會有香港律師來大馬為他們辦手續。

他憶述當時去香港辦手續，一整批有20個大馬男丁到港，人數多得要分兩批去申請。當時飛機票及住宿都由發展商負責，一共去了三日兩夜。他說當時到港申請丁牌時，見到負責審批丁牌的香港地政官，他形容對方「都無乜問」：「（地政官）問你邊度，掃管笏，之後話阿爺係度（香港）出世，就搞掂。」談到尾段，扮成發展商的記者懇求對方介紹未賣丁權的男丁，剛好他十多歲的兒子回家，他說：「呢個仲有兩三年先賣得。」

大律師何旳匡表示，一般套丁手法都是發展商將私人土地，轉名予男丁，之後再由發展商安排男丁申請丁牌，並向政府虛假聲稱男丁為土地實權持有人。到發展商建好丁屋，取得滿意紙，再代表男丁將丁屋賣出。何認為《香港01》的調查發現，屬類近操作，須要由執法部門調查後才可確定是否套丁。

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套丁小資料 由於丁屋現時一幢市價約1400萬元，但建築成本一般只須約120多萬元，因此吸引很多發展商建丁屋屋苑牟利。他們會先購入土地，再將土地以象徵價格，賣予原居民男丁，然後男丁向政府申請建丁屋，但實際操作權在發展商手上，建成後便賣給其他買家賺錢。整個程序俗稱「套丁」 。由於利錢極豐，一個丁屋屋苑往往已可帶來億元收入。

回顧丁權重要歷史發展。（香港01）

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