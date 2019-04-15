無居港權　原居民大馬後裔賣丁權　劉業強家族公司涉套丁：無回應

高等法院上周一（10日）歷史性裁定丁權受基本法保障。社會對丁權爭議不斷，《香港01》就發現一個價值5億元的屯門丁屋屋苑，竟然由17名馬來西亞男丁申請所建——他們無居港權，卻可出賣丁權圖利，享受香港的房屋福利，難道丁權可超越國界？ 《香港01》記者遠赴大馬，暗訪3名涉事男丁，由於父系為香港原居民，家族的男丁都出售丁權圖利，每人賺取10萬元。他們更透露中間人安排香港律師到吉隆坡，又大呻不滿丁費過少。 翻查文件，涉事丁屋地皮最初由已故鄉議局主席劉皇發售予大馬男丁，男丁其後授權現任鄉議局主席劉業強借錢建丁屋。劉業強回覆查詢，表示沒有回應。 《香港01》偵查組 馬來西亞直擊

居於吉隆波中產排屋的李x洪，對套丁操作十分了解，聲稱自己家族已賣出30個丁權。（岑卓熹攝）

住在吉隆坡中產排屋的李X洪，記者到訪時他正在花園洗車，原本不太想跟陌生來客聊天，但聽到記者自稱是來自香港發展商，李X洪才願意淺談。

自稱家族已賣30丁權 「你哋早啲嚟就靚！」

他自稱自己家族已經賣出30個丁，上次賣丁已是六至七年前，當時賣10萬港元（下同）一個丁權。他是第三代香港移民，爺爺以前是香港人，他在大馬土生土長，一家都沒有香港身份證。他說現時有「自己人」肯出價15萬元買丁，甚至有人出價20萬元，更有介紹費，每介紹一個男丁可得1萬元。李向假裝發展商的記者稱：「你哋早啲嚟（買丁）就靚（大馬粵語，即「好」）。剩係呢度都六個（男丁）。我細佬又三個（男丁）。」

連無居港權的馬來西亞男丁，一樣可憑父輩原居民身份，取得丁屋福利、甚至套丁。難道丁權真「無國界」？（岑卓熹攝）

他說賣丁一般第一步是於當地簽文件，簽完可取1萬元至2萬元，之後到香港完成申建丁屋手續就再取約2至4萬，然後到丁屋賣出後，就再取尾數，如果賣不出，六年後才可領回尾數約6萬元。他說當地有「拿督律師」為他們辦手續，跟他們簽署文件，之後又會有香港律師來大馬為他們辦手續。

憶述廿名馬丁到港申丁屋 港地政官「無乜問」

他憶述當時去香港辦手續，一整批有20個大馬男丁到港，人數多得要分兩批去申請。當時飛機票及住宿都由發展商負責，一共去了三日兩夜。他說當時到港申請丁牌時，見到負責審批丁牌的香港地政官，他形容對方「都無乜問」：「（地政官）問你邊度，掃管笏，之後話阿爺係度（香港）出世，就搞掂。」談到尾段，扮成發展商的記者懇求對方介紹未賣丁權的男丁，剛好他十多歲的兒子回家，他說：「呢個仲有兩三年先賣得。」

套丁小資料 由於丁屋現時一幢市價約1400萬元，但建築成本一般只須約120多萬元，因此吸引很多發展商建丁屋屋苑牟利。他們會先購入土地，再將土地以象徵價格，賣予原居民男丁，然後男丁向政府申請建丁屋，但實際操作權在發展商手上，建成後便賣給其他買家賺錢。整個程序俗稱「套丁」 。由於利錢極豐，一個丁屋屋苑往往已可帶來億元收入。

衝破香港邊界 丁權無國界

像馬來西亞人李X洪般的香港移民後代，不是個別例子。（詳情請參閱另稿）像他一樣祖父輩來自香港，在大馬土生土長卻擁有丁權，並已賣給香港同鄉的男丁，記者在大馬已經接觸到3個，他們都透露整個家族已賣出數個至數十個丁權不等。3個大馬男丁及其當地家人，在屯門掃管笏已經建成了一個價值5億元的屋苑。透過翻查涉事丁屋文件，記者重組整個套丁計劃，更發現涉事地皮最初源自鄉議局主席、行政會議成員劉業強的家族。

【丁權無國界】記者放蛇 大馬男丁親述套丁：你早啲嚟買丁就靚！

原來現時小型屋宇政策，只要滿足兩個條件：一）父系源自1898年時為香港新界認可鄉村居民的男性原居村民；二）年滿18歲，就得以一生人一次向當局申請，在其所屬鄉村內的合適政府或私人土地上建造一所小型屋宇。 雖然在興建小型屋宇申請表中，清晰要求男丁填上香港身份證或護照，但大馬男丁作為新界原居民後代仍滿足申請丁權的條件。因此，只要父系源自新界原居民，而又屬男性，不論來自馬來西亞，甚至全球各地，無論經過多少世代，即使完全無居港權，亦可以享有香港丁權福利。

劉皇發、劉業強家族公司如何操作？十張圖睇清來龍去脈↓↓

劉業強、劉皇發父子捲掃管笏村套丁發展屋苑簡介圖。（香港01）

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「景宜」填地融資售樓 股東為劉皇發夫婦

今次涉事的屋苑位於掃管笏村，「景宜發展有限公司」（下稱「景宜發展」）於1992年、2006年及2009年分別購入涉事地皮（包括DD375 Lot702 S.B.及S.C.），而當時「景宜發展」的大股東及董事，正是已故鄉議局主席劉皇發及其妻子劉吳妹珠。

之後從2007年至2010年，「景宜發展」就陸續以50萬元至104萬元，將地皮分割並賣予28名男丁 。整個計劃中，大馬男丁佔17名，當中包括3名受訪的大馬男丁，其餘為港人男丁，大馬男丁佔整個發展項目六成。當時的賣地簽署代表均為劉皇發及太太劉吳妹姝。

根據目前丁屋政策，只要父系源自新界原居民，而又屬男性，不論來自馬來西亞，甚至全球各地，無論經過多少世代，即使完全無居港權，亦可以享有香港丁權福利。（岑卓熹攝）

劉業強獲大馬男丁授權借錢建屋

至2011年9月14及15日期間，11名大馬男丁在香港申請丁牌；之後3名男丁再於2014年9月25日同日取得丁牌，餘下3名男丁於17年至18年再申請到丁牌。2013年有11個大馬男丁再申請建屋按揭，平均每名男丁借入213萬元。雖然景宜已經將地皮出售予男丁，但所有大馬男丁都授權劉皇發兒子，亦即劉業強，申請建屋按揭。

現時17棟由男丁所建丁屋中，有五間在2017至2018年間已經補地價出售。以17年間出售的兩間丁屋為例，整棟賣出，每棟以1390萬元售出。五間丁屋中有兩間出售時，「景宜發展」再次擔任大馬男丁的授權人，處理賣樓事宜，由地皮發展至賣屋都有明顯參與。值得注意的是，景宜發展現時仍然持有上述28間丁屋之間的公用地皮即行人及行車路等。

圖為屯門掃管笏村的涉嫌套丁屋苑，香港男丁與大馬男丁分佈圖。（香港01）

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劉皇發最後任期申報「景宜」 業務為「地產投資」

作為景宜發展的持有人，劉皇發未及見證全部丁屋出售，便於2017年7月因病身故。在他身故前一年，其子女家族劉業強、劉麗華、劉麗芬曾短暫擔任公司董事一個月，之後劉氏家族所有成員一同辭任董事，改由另一名曾任鄉議局顧問的徐姓男子擔任董事。當時景宜發展的股東為一間離岸公司，但同期劉皇發在2012至2016的立法會會期，仍有申報自己持有景宜發展，並表明業務為「貿易及地產投資」。

大律師何旳匡表示，一般套丁手法都是發展商將私人土地，轉名予男丁，之後再由發展商安排男丁申請丁牌，並向政府虛假聲稱男丁為土地實權持有人。到發展商建好丁屋，取得滿意紙，再代表男丁將丁屋賣出。何認為《香港01》的調查發現，屬類近操作，須要由執法部門調查後才可確定是否套丁。

為何劉業強會獲大馬男丁授權借錢建屋，家族公司是否涉套丁，劉業強只透過電郵回覆，表示，暫時未有資料，未能回應。

地政總署回覆記者查詢，若任何人士透過虛假陳述或詐騙行為騙取政府審批丁屋，便是涉及違法行為，亦指出對上述涉嫌「套丁」個案，屯門地政處會按既定程序進行調查及跟進，包括把懷疑個案轉介執法部門作刑事調查。然而，署方未有直接回應當初為何會向沒有居港權的大馬男丁批出丁牌，而當中是否涉及政策漏洞。

法庭於2015年底裁定11名沙田原居民與發展商合謀「套丁」，屬於串謀詐騙並判監，他們全部正保釋等候上訴，上訴庭本年稍後會處理有關案件。

回顧丁權重要歷史發展。（香港01）

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三名大馬男丁大談賣丁流程，詳情請留意專題影片及另稿：

【丁權無國界】記者扮發展商放蛇 大馬男丁親述套丁過程：「你哋早啲嚟（買丁）就靚！」