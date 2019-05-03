【一手樓招標】揭低層竟貴過高層　謝偉銓：若以價單賣樓不會出現

招標賣樓，即買家出價，發展商待價而沽。這一售樓方式，原本只用於豪宅和特色戶，近來多個發展商卻應用於推售中小型單位，被批評欠透明而引發爭議。 《香港01》翻查招標新盤的成交紀錄冊，發現數個怪現象：兩個同日成交的單位，座向面積一樣，但低12層竟貴47萬元，而招標明明是買家各自出價，但4個同座向面積的不同層單位，成交價竟然完全一樣。 有立法會議員批評，發展商以往公布價單明碼實價售樓，從未出現這些怪象，如今招標售樓造成市場混亂，對消費者不公平。相關發展商則回應，不同付款方法的優惠有別，不適宜直接比較。

Grand YOHO兩招標出售單位 低12層貴47萬

現時《一手住宅物業銷售條例》規定發展商，必須於「成交紀錄冊」公布新樓成交資料。《香港01》翻查多個招標新盤的「成交紀錄冊」，發現出現不少「低層貴過高層」怪現象，其中以元朗「Grand YOHO」二期第3座兩個單位最為突出（見下圖）。

「Grand YOHO」第3座29樓B室及42樓B室，座向、面積一模一樣，並同樣以招標方式售出；兩買家同於去年8月23日簽訂臨約，所選的支付方法完全一樣。然而，「成交紀錄冊」顯示，29B成交價為1,228.4萬元，比高12層的42B，足足貴47萬元。

記者翻查元朗「Grand YOHO」的「成交紀錄冊」，發現兩個招標出售的單位「低層貴過高層」。立法會謝偉銓指，以往發展商以價單方式明碼實價賣樓，不會出現這種奇怪現象。（香港01製圖）

買家各自入標出價 結果多個單位相同價成交

發展商採用招標方式售樓，準買家理論上各自獨立出價，出現入標價相同的機會較小。不過記者發現以招標售出的「Grand YOHO」二期第5座，35、36、37、39及41樓共五個座向面積相同的D單位，成交價同為17,627,000元，顯示各買家心有靈犀，出價恰巧一模一樣。

「成交紀錄冊」顯示，各買家分別於8月27日至9月3日簽訂臨約，當中36D及37D買家同於8月27日簽訂臨約；35D及41D買家則分別於8月30日，以及9月3日簽訂臨約。

去年以招標方式售出的四個元朗「Grand YOHO」二期單位，成交價一模一樣，反映各買家的入標價相同，其中兩個單位更於同日簽訂臨約（黃色標示）。（Grand YOHO二期成交紀錄冊／香港01製圖）

新地：個別成交優惠有別 不宜直接比較

「Grand YOHO」的發展商新鴻基地產回應《香港01》書面查詢，表示不論以招標形式或價單形式銷售，所有付款辦法，包括付款周期、回贈及優惠等均已清晰詳細列明於招標文件或價單當中。

新地發言人續指，買家獲得的回贈金額，是根據其所選的付款辦法決定，「由於不同付款辦法包含的折扣、優惠及回贈有所不同，因此使用不同付款辦法的個別成交並不適宜直接比較。」

謝偉銓：中小型單位招標產生怪象 擾亂市場

立法會建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓分析，以往發展商以公布價單方式明碼實價售樓，不會出現上述怪現象，「出價單比較透明，不會低層貴過高層，好的（高層）單位（價格）無理由低過不好（較低層）的單位」。

他指出，以往招標出售的多屬特色單位，因買家相對少，難以定價，或擔心以定價方式難以推售，而招標則可吸引準買家自行出價，靈活性強，不過中小型單位的買家多元，根本毋須以招標方式推售，批評個別發展商以招標賣樓，令準買家摸不清市場價格，造成不公平。

立法會建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓認為，中小型單位的買家多元，發展商毋須亦不應該以招標方式銷售，而目前招標成風，已造成資訊欠透明、對消費者不公平的問題。（資料圖片／林若勤攝）

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