【逃犯條例】陳恒鑌負傷見傳媒被質疑包紮錯　急症科醫生：唔合格

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派和建制派今（11日）早分別在會議室嘗試召開會議，期間雙方爆發激烈衝突，場面混亂。多名議員報稱受傷，其中民建聯立法會議員陳恒鑌稱其左肩膊受傷，在保安協助下包紮，其後以「包紮Look」示人，被網民質疑包紮方法有錯。 有急症科醫生看到其包紮後的相片直指，「方法唔合格。」又呼籲曾學習急救人士應不時練習，以加深記憶，若未能確定傷勢或包紮方式，除非傷者感到異常不適，否則應盡量不要觸碰傷者患處會較為理想。

香港急症科醫學院院長蕭粵中說，陳的手肘位置擺放明顯不正確，「明顯係掛頸方法唔好，無用到頸兩邊力，所以手滑咗落嚟，令到手肘唔係呈90度角。」（梁鵬威攝）

立法會修訂《逃犯條例》法案委員會「鬧雙胞」，民主派和建制派今（11日）早分別在會議室嘗試召開會議，期間雙方發生口角之餘，亦有肢體碰撞。混亂之中，民建聯立法會議員陳恒鑌稱被他人撞到，令其左肩膊受傷，其後在保安協助下包紮。可是，不少網民質疑其包紮方法是否正確。發起「醫護+任何人」行動的香港急症科醫學院院長蕭粵中看過其包紮後的相片說：「絕對唔係正確方法，包紮唔合格。」

翻查網上資料，當傷者的膊頭有傷，可使用三角繃帶，以「大吊腕」的方法，將三角巾頂點對準患肢手肘擺放，將下方底角端上拉至患肢同側肩膀，繞過後頸於健側肩膀處平結收尾，並於患肢手軸處打單結收尾包。蕭醫生指，包紮時盡量將原先所作負荷的重力轉移到頸上，減少對患處的負荷，而相中可見，陳的手肘位置擺放明顯不正確，「明顯係掛頸方法唔好，無用到頸兩邊力，所以手滑咗落嚟，令到手肘唔係呈90度角。」

陳恒鑌指自己的膊頭有傷，但仍堅持在會議中拍照，以記錄當時情況。（網上截圖）

他又說，單單看陳的照片，看到協助包紮的曾以橫闊帶加固，的確可為傷者減輕痛楚，以防「甩骹」，惟本身包紮方式不能產生作用，承托力不足，可能會加劇軟組織及肌肉傷勢。但問到單憑相片能否得知其傷勢程度及患處時，蕭坦言，「咁就唔知，好難估計。」

蕭又表示，難以評定替陳恒鑌包紮的人士是否懂得基礎包紮方法，「可能當時佢太緊張，又多人望住而忘記咗。」但明白到一般人並非經常要為別人包紮，呼籲曾學習急救人士應不時練習，以加深記憶，「所以要一段時間後又考過牌啦！」並指若未能確定傷勢或包紮方式，除非傷者感到異常不適，否則應盡量不要觸碰傷者患處會較為理想。

正確的包紮方法，是將負重力轉移頸部，有急症科醫生說：「明顯掛頸方法唔啱！」（聖約翰救傷隊Youtube截圖）