【01實測】樓盤正式合約無列巨額回贈　議員被考起：會高估樓價

不少市場人士以樓宇買賣合約價格、價單作參考，以評估樓市最新情況。但原來近年有發展商以大幅折扣及回贈優惠吸引消費者，但成交時就無將回贈條款寫入正式合約，被批造成資訊不透明，或令買家高估樓價。 《香港01》進行實測，向兩位有專業背景的立法會議員容海恩、譚文豪提供上述文件，測試究竟要知道物業實價有多困難。連中原地產主席施永青，亦不清楚回贈的條款原來未有在正式合約中寫出。

身兼律師的立法會議員容海恩，仔細查看一手樓成交冊，感慨發展商的回贈條款太複雜，一般買家很難看懂。（蕭文學攝）

記者以一個上年7月開售，位於大埔的新盤樓宇正式合約及成交紀錄冊作為測試材料。根據合約，一單位的「面價」為1590.5萬元，但一共有7條回贈條款，包括印花稅現金回贈、付清樓價現金回贈、家庭現金回贈、特別貸款現金回贈等，買家至少可獲得樓價25%，即約398萬元現金回贈。若買家符合全部條款，即提前付清樓價及貸款，更可獲得合共612萬元回贈，即最低可以978萬完成交易，回贈金額高達樓價38.5%。

中原地產主席施永青除下眼鏡，仔細查看正式買賣合約，但都找不到相關回贈條款。（王海圖攝）

一手住宅物業銷售監管局雖然公開每個新盤的成交紀錄冊，並由發展商填寫，但部分發展商列出「成交金額」及一批如摩斯密碼般的支付條款，而每項條款往往等同一項折扣或回贈，但有律師及地產人士向記者表示無論怎樣看，也不能確定「成交金額」有沒有扣減折扣或回贈，批評銷監局設計表格時未有深思熟慮。

此外，上述回贈條款全部未有列於正式合約，即除了買賣雙方清楚交易價格外，而第三方只能依靠市場消息知道實價。

（香港01製圖）

被稱為「泛民樓王」的譚文豪表示，從政前很喜歡周圍看樓，但就無買過招標單位。他翻看記者提供的招標單位資料，認為過於複雜及不透明，對買家不公平。（蕭文學攝）

由於該新盤採取招標競投方式銷售，因此其他有興趣的買家都會參與同一樓盤的成交價格決定自己的競投價。因此相關情況下，容易令新買家混亂，因而高估樓價。

究竟身兼律師的容海恩及機師譚文豪，能否單憑正式買賣合約及價單，就計算到單位價格？中原地產主席施永青作為業內人士，看完相關合約文件都感疑惑。想知道實測結果，詳情請觀看新聞影片。