【逃犯條例】傳韓正南下深圳掌港民情　中聯辦中港車出入紫荊山莊

消息指，主管港澳事務的國務院副總理韓正周日（6月30日）南下深圳，掌握香港「七一」民情，暫未知他是否已返回北京。 《香港01》今早（3日）在專門接待南下京官的深圳紫荊山莊外觀察，發現保安嚴密，期間至少八輛中聯辦的中港車輛出入，街道有警員及便衣巡邏。 除了中聯辦車輛，亦有廣東省武警車輛，以及沒有掛上車牌的神秘黑色車輛出入，車輛所屬單位及乘客身份不明。

消息指，主管港澳事務的國務院副總理韓正周日（6月30日）南下深圳，暫未知他是否已返回北京。《香港01》今早（3日）在深圳紫荊山莊外觀察，發現保安嚴密。（香港01記者攝）

專門接待京官紫荊山莊 多輛政府車出入

紫荊山莊位於深圳南山區西麗湖畔，近年中央官員南下，屢在該酒店會見港府官員、港區人大代表、建制派及親中團體，例如2015年時任全國人大常委會副秘書長李飛，在紫荊山莊會見港區人大代表，呼籲支持港府施政。

《香港01》記者周三（3日）早上，在紫荊山莊外街道觀察，先後看到八輛掛上中港車牌的黑色及銀色私家車出入，查冊顯示車主均為香港中聯辦。由於距離較遠，記者未能辨認車上乘客身份。

此外，現場可見多輛車牌以「粵O」起首的廣東省政府車輛，當中至少三輛為車牌寫有「WJ」的武警車輛。

主管港澳事務的國務院副總理韓正，消息指一個月內兩度南下，近距離掌握香港情況。（資料圖片）

三輛無車牌神秘黑色車出入 所屬單位不明

除了中聯辦及廣東省政府車輛，記者早上亦看到三輛無掛上車牌的神秘黑色Audi車輛出入。第一輛於10時前進入，而另外兩輛大約11時離開，其中一輛在酒店外道路稍作停留後，再折返酒店。三車所屬單位不明，而車身玻璃全黑，無法看到車廂內情況。

《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》定明，車牌應當懸掛在車前、車後指定位置，保持清晰、完整。不過，上述三輛無車牌的神秘Audi出入紫荊山莊時，記者並未看到執法人員截查。

記者周三（3日）早上在深圳紫荊山莊外，看到三輛無掛上車牌的神秘黑色Audi車輛出入。其中一輛大約11時離開。三車所屬單位不明，而車身玻璃全黑，無法看到車廂內情況。（香港01記者攝）

酒店外街道有保安巡邏

紫荊山莊外的一段道路，早上已見保安巡邏，除了有警車及四至五名警察，亦有手持對講機的便衣人員在街道上巡邏。

此外，有廣東省政府的車輛，載逾10名白恤衫男子抵達酒店附近的屋苑，未能確定是否保安人員。酒店附近一帶未見封路，居民正常出入。

深圳紫荊山莊外保安嚴密。記者觀察所見，多輛車牌以「粵O」起首的廣東省政府車輛出入。（香港01記者攝）

消息指韓正周日南下深圳 未知是否已回京

《香港01》周三（3日）獨家報道，有消息指作為中央港澳工作協調小組組長的韓正，繼上月14日在深圳接見特首林鄭月娥後，周日（6月30日）再次南下深圳，以掌握香港民情，是一個月內第二次為港澳事務南下。

消息又指，七一遊行期間有國家領導人南下，屬近年來首次，反映北京對香港近期局勢的關注程度。七一遊行當日，有示威者闖入立法會破壞，消息指中央港澳工作協調小組料會全速開動機器研判局勢，提出應策，「韓正碰巧在前沿掌握資情，或可更快作出決策」。