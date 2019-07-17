【01獨家】陳同佳案死者父親　6.26致函林鄭　主動提四方案求考慮

港府強推修訂逃犯條例，激起的示威浪潮由六月延續至今。雖然修例已停，特首林鄭月娥仍以初心正確為由，拒絕撤回，但未再提出引渡殺人案疑犯陳同佳，到台灣受審的其他方法。 《香港01》獲悉，殺人案死者潘曉穎的父母，原來早於6月底致函林鄭月娥，「轉軚」懇求考慮「單次個案處理」在內的四個方法，為女兒討回公道，又指案件刻不容緩，盼獲特事特辦處理。 林鄭月娥從未交代潘父母有上述請求，而她上周五（14日）與民建聯會晤，該黨主席李慧琼會後僅稱建議政府考慮勸說陳同佳自首，未提其他方法。 政府發言人回覆指，與受害人家屬聯繫的事不宜公開。據悉，有第三名民主派立法會議員早前提交私人草案，建議修例容許移交疑犯到台灣，已獲律政司發出證明書，或成解決殺人案的契機。

6月9日，逾一百萬人遊行反對修訂逃犯條例，6月12日立法會外爆發流血衝突。特首林鄭月娥在龐大民意壓力下，6月15日會見傳媒，宣布暫緩修訂逃犯條例工作。她當日被問及如何向潘父母交代時，回答指已盡最大努力，希望對方釋懷。（資料圖片／梁鵬威攝）

潘曉穎父6月底去信林鄭 懇求考慮「過去不可行」方法

在龐大民意壓力下，特首林鄭月娥6月15日宣布暫緩修訂逃犯條例工作，她當日被問及如何向潘父母交代時，回答指已盡最大努力，希望對方釋懷，「我們也只能夠向潘生、潘太說，我們真的已盡了力，希望你能夠釋懷，知道特區政府是盡了很大努力」。

《香港01》獲悉，潘父母並未因此放棄，而潘父更於6月26日再度致函林鄭月娥，明言對女兒遇害無法釋懷，懇求對方在修例引發的重大爭議後，考慮各種「過去存在客觀限制不可行」的方法，再次盡力為其女兒討回公道。

據悉，潘父在信中提及四個方法，包括以「單次個案處理」方式，賦權香港法庭審理單一個案；港府以「行政指令方式」單次移交疑犯；賦予香港法庭域外法權；以及勸說疑犯到台灣自首。他稱疑犯最快10月中獲釋，期望特首、律政司司長及保安局局長能特事特辦、突破框架處理。

記者曾就6月底致函特首一事，向潘父查詢，他不願回應。

潘曉穎父母6月底去信特首提及的四個解決方法： 1. 以「單次個案處理」方式，賦權香港法庭審理單一個案 2. 港府以「行政指令方式」單次移交疑犯 3. 賦予香港法庭域外法權 4. 勸說疑犯到台灣自首

潘父6月26日去信港府至今，特首林鄭月娥三次見記者，當中本月9日早上於行政會議前談及修例。她僅指修例壽終正寢，未有提出其他處理台灣殺人案的方法，亦從未提及潘父母的新請求。（資料圖片／梁鵬威攝）

林鄭本月三度見記者回應衝突 未提家屬新請求

6月26日至今，林鄭月娥分別於7月1日凌晨4時、7月9日及7月15日三度見記者，當中只有9日早上於行政會議前見記者時談及修例，但僅指修例壽終正寢。其餘兩次，她均主要回應警民衝突，譴責示威者暴力抗爭，以及支持警隊執法。

上周五（12日）早上，民建聯立法會議員與林鄭月娥會面，該黨主席李慧琼會後稱向政府指應繼續處理台灣殺人案，不能因修例問題而停止，又稱建議考慮勸說陳同佳自首，但未提及其他方法。

政府發言人：與受害人家屬聯繫不宜公開

《香港01》今早（17日）向特首辦、律政司及保安局查詢，有否採納潘父母提出的方法，為何未向公眾交代他們的新請求。政府發言人今午回覆，「就提述案件，政府與受害人家屬聯繫的有關事情，不適宜公開。」

特首林鄭月娥於6月12日播出的電視台專訪中哽咽稱，家屬先後五次寫信給她，鍥而不捨申訴，「所以我和李家超說，不可以回覆一封信，只說對不起潘先生，沒有法律基礎，非常抱歉，我不讓他（李家超）寫這封信，你一定要找出方法，任何可能性也不能放過」。（電視專訪截圖）

專訪中稱不放過任何可能性 林鄭暫緩修例後未提新方案

今年2月12日，保安局向立法會提交文件，正式提出修訂逃犯條例。同日，民建聯主席李慧琼及副主席周浩鼎，陪同潘母召開記者會表達支持修例。潘母當時稱期望移交逃犯的新安排，可將疑犯遣送台灣受審，為女兒討回公道。

林鄭月娥及官員曾於不同場合指，推動修例的第一個初心是要解決台灣殺人案。6月12日修例原定恢復二讀，立法會外爆發衝突，林鄭月娥於當日播出的電視台專訪中哽咽稱，家屬鍥而不捨申訴，所以她指示保安局局長李家超必須找出解決方法，「任何可能性也不能放過」。

不過，自6月15日公布暫緩修例後，港府至今再無就引渡疑犯陳同佳到台灣受審，提出其他方法。林鄭月娥亦從未向公眾交代，潘曉穎父母6月26日曾致函她，懇求政府考慮「過去存在客觀限制不可行」的各種方法，並提出四個方法。

2018年2月，20歲的潘曉穎與19歲男友陳同佳到台灣度情人節，潘其後證實遇害，台灣當局三次向港府提出司法互助請求，希望遣送陳同佳，未獲回應。保安局今年2月12日提出修改逃犯條例，民建聯李慧琼及周浩鼎，同日陪同潘曉穎母親（中）召開記者會，支持修例。（資料圖片／楊婉婷攝）

三民主派議員提私人草案 立會首讀前需獲林鄭批准

事實上，法律界及立法會議員均曾提出其他促成引渡陳同佳的方法，當中公民黨楊岳橋及民主黨尹兆堅提交私人草案，分別建議修訂《侵害人身罪》及《刑事司法管轄權條例》，解決引渡問題。

《香港01》獲悉，除楊、尹外，有第三名民主派立法會議員，早前亦提出私人草案，建議修訂《逃犯條例》讓香港能與台灣作移交安排，草案已獲律政司發出證明書。不過，相關草案能否解決台灣殺人案問題，將陳同佳引渡到台灣受審，視乎政府如何回應。