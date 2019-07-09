【逃犯條例】林鄭：修例「完全失敗」　草案「壽終正寢」

特首林鄭月娥於立法會衝擊、7月2日凌晨4點開記招後未有再會見公開露面及回應傳媒提問，一周後，她今日（9日）終再現身，在行政會議前會見記者。 她直言今次修例「完全失敗」，又指市民擔心會否重推修例，表明條例已「壽終正寢（the bill is dead）」。

林鄭直言今次修例「完全失敗」，又指市民擔心會否重推修例，表明條例已「壽終正寢（the bill is dead）」。（梁鵬威攝）

對於示威者撤回修例的訴求，她認為社會矛盾和紛爭都是由政府提出修例引起，她承認修例工作「完全失敗」，早前已致歉，失敗的原因是由於政府工作做得不好、社會脈搏掌握得不夠、政治敏感度有偏差，亦因為全面失敗，修例的工作已經「徹底、全面地停止下來」，但由於市民民對政府的信任脆弱，仍有示威海報質疑政府會否重提草案，她明言修例已「壽終正寢」、「the bill is dead」（草案已死亡）， 希望市民不會因對不同的字眼有不同理解。

至於示威者提出撤回暴動定性，林鄭重申，暴動是由警務處處長形容某些前線示威者自製武器攻擊警員的行為，政府沒為6.12集會定性。她又表示，定性亦不影響日後檢控工作，她指檢控工作按《基本法》由律政司司長決定，不受干涉，不受她和警務處處長的言論影響。

示威者提出不追究刑責，亦有人提出特赦，她認為此要求違反法治精神，特首在此階段不應干涉調查、檢控或日後的裁決工作，事情需要依法辦事，這才能展示香港是依法辦事的社會。

對於是否成立獨立調查委員會，林鄭指，監警會全部成員已一致決定主動審視的工作，包括對6月9日至7月2日大型公眾活動的事實釐清，特別涉及暴力行為。

她承認，今天的回應未能充分滿足示威人士和要求，但她認為並非個人面子問題，而是作為特區政府，往往都要考慮很多因素而作出平衡的決定，今天的回應是切實可行，她希望社會理解。

至於過往曾提出暫援、草案明年7月會自動失效，她承認「今日講嘅其實同過往講嘅冇咩係冇乜差別」，但可能市民要聽到一個很斬釘截鐵的說法，「壽終正寢」是相對斬釘截鐵的說法，她促市民不用擔心會有何手段可令修例在本屆立法會內討論：「撤回，其實某程度上，今日撤回、三個月後亦都可以重提畀立法會，咁所以我相信市民係好務實地知道究竟個結果係咩，條條例喺度定唔喺度。」

被問及官員是否問責下台，林鄭認為，她作為特首負上很大責任，律政司司長鄭若驊和保安局局長李家超亦已真誠致歉。她指，市民在問責制下有一定要求，但每件事都要考慮很多因素，政府已「學咗好多事、吸取咗教訓」來更好地服務市民，亦是對社會的承擔。

林鄭被問到，會如何回應修例最終未能解決台灣殺人案，及有年輕人以死控訴。她表示，很多人都說特首下台不是簡單的事，「我本人有熱誠為香港市民服務」，希望社會給予她空間改變施政作風，處理對經濟民生訴求。

她又自言「是比較感性的人」，台灣殺人事件未能解決，是港府政治敏感度不足不善，「我在此真誠道歉」。她又稱，對於有市民因修例直接或間接地作出傷害自己的行為，她感到痛心，已經接觸並動員非政府機構處理，以減輕瀰漫社會的負面情緒。