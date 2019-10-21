【721三個月．全日總覽】防暴狂射催淚彈　元朗煙硝四起

港鐵西鐵線元朗站白衣人無差別襲擊事件至今三個月，有網民發起今晚到全港港鐵站靜坐集會。港鐵宣佈，將提早於晚上10時結束服務，元朗站則在下午2時起關站。集會未開始，連接元朗站的YOHO商場宣佈營業時間結束，全部商店已關門。接近八時，有黑衣人在元朗堵路，防暴警到場。
【00:52】防暴警員返入元朗警署，元朗現場恢復平靜。
【00:49】元朗警署對開，有警員在行人紅燈時過馬路，期間有記者尾隨拍攝，被警員指罵「記者無特權，要跟返交通燈過馬路!目無法紀!」警員隨後離去，但在進入警署前用電筒照鏡頭。
【00:45】元朗現場有警員在街上大叫「時代曱甴」。
【00:42】元朗現場，有警員不滿記者跟在後面約10米外，認為太近，會令警員以為是「暴徒」想襲警。同時用英文向外籍記者講「at least 5 meter distance」。
【00:40】元朗現場，警員在六福珠寶對開，施放多枚催淚彈。有人大叫「走啦X你!」
【00:39】元朗現場，急救員已獲放行。
【00:29】元朗大馬路近東亞銀行對開，仍有汽車行駛，但大批警員因要截查該名急救員，站在大馬路上，汽車未能駛過需停下逗留。
【00:28】元朗大馬路近太子珠寶對開，有警員發現有居民好奇從窗戶外望，覺得對方「裝裝下好可疑」，著其他警員加緊留意。
【00:25】元朗大馬路近恆生銀行，有警員指向一名身在行人路、身穿急救員裝束的男子，要求他「返埋去」。惟數秒之後，又要求該名男子行出來，質疑其身份要求搜查。該名男子被要求行出安全島，由多名警員搜查，期間需脫下頭盔及防毒面具等，該名男子依照警員要求，除下裝備及舉起雙手搜身。現場除了多名警員大聲叫之外，尚算平靜。
【00:23】元朗大馬路現場近麥當勞，警員先發射最少3發催淚彈，再舉起黑旗。繼而不停向元朗西鐵站方向推進，不停發射多發催淚彈。
【00:20】元朗大馬路現場，警員向行人路位置，舉起長槍發射最少12發低致命彈藥。
【00:19】元朗大馬路發出最少5發響聲，相信是警方發射低致命彈藥。
【00:17】元朗大馬路現場，有警員舉槍，記者拍攝該畫面。但有警員不滿記者拍攝，與部份記者爭執，「你影差人做乜嘢?」該名警員同時佐以大量粗口指罵。其他警員見狀上前調停。
【00:16】元朗大馬路明渠附近，警員舉起橙旗及雷明登長槍指向馬路。同時帶走該名白衫男子。
【00:13】元朗大馬路近朗屏明渠，防暴警員截停一名白色衫青年調查。有警員指要帶將AP(被捕人)帶走上車。期間有警員用電筒照向對面馬路採訪的記者，又照上附近大廈單位。
【2019-10-22/ 00:00】防暴在元朗大馬路高舉橙旗和黑旗，隨後發射催淚彈，煙硝四起。
攝影：李智智、王譯揚
【23:51】元朗千色匯外發射催淚彈，原本正在築路障的示威者四散。
【23:44】防暴戒備期間，在康樂路站遠處見到火種，在無舉旗下向火勢發射催淚彈。
【23:37】大棠路站，有警員持盾衝向馬路上的市民，驅散上回行人路，警告會使用胡椒噴霧，有圍觀市民尖叫逃跑。
【23:20】元朗劇院演藝廳外，防暴追捕一名白衣男子時，防暴飛撲，男子被捕期間頭破血流。
【23:03】警方在大馬路拉防線，有圍觀市民不斷指罵警員，期間有警員還口，街坊憤怒。
【23:01】警方繼續射催淚彈，有媽媽帶小朋友路過，吸入催淚煙，表情痛苦，需由義務急救員協助。
【22:30】警方再射多多枚催淚彈。
【22:20】警方在馬會外截查一名戴口罩男子，男子稱準備攞車，但警方要求他除口罩，並出示醫生紙。
【22:18】元朗十八鄉鄉事委員會被人投擲汽油，消防到場調查。
【22:17】示威者在大馬路的輕鐵站旁堆雜物並放火。
【22:11】一名穿黑衣女子被帶上警車，亦有多名穿黑衣的年輕人遭截查。
【22:00】防暴警推進，制服多人。
【21:43】元朗大馬路上再發射催淚彈，不少沒有防護裝備的街坊掩鼻逃跑。
【21:40】警方再射一枚催淚彈。
【21:34】警方準備上警車撤離時，有長者衝前指罵，「我食完飯行過，做乜射我？我有無衝你哋先？你講都唔講就射！」
【21:28】元朗大馬路發催淚彈。
【21:15】示威者再聚集大馬路近行人天橋位置，用鐵馬築起路障。
【21:03】鳳池村一帶有零星衝突，警員掃射胡椒球驅散，惟現場大部分都是記者。
【21:00】元朗大馬路繼續有防暴警戒備。
【20:00】立場新聞記者，因身份證在車內，被警員帶走。
【19:58】警方在大馬路舉藍旗。
（李智智攝）
【2014】警方舉橙旗，繼續推進。
【2000】現場有記者被警員搜查身份，雖然有記者證，但因沒帶身分證被帶走。有指，男子是立場新聞記者。
【1958】 警方在大馬路舉藍旗，要求在場人士離開。
【1952】 防暴警員到場，沿大馬路推進，清走路障，又要求在場人士除口罩。
【1949】 青山公路元朗段，有數百名黑衣人聚集，人群走出馬路，開始堵路。
【1925】 元朗YOHO商場有百多人聚集，有人帶上面具，有人唱《願榮耀歸香港》，有人吹奏電子口風琴。
有網民發起「毋忘721」靜坐行動，呼籲今晚七時起到全港港鐵站靜坐。港鐵昨晚宣佈，西鐵綫元朗站將於今日下午2時起臨時關閉，乘客請預早計劃行程及考慮使用其他交通工具。港鐵又表示，經審視復修工作進度，並與相關政府部門進行風險評估後，除機場快綫外，港鐵各綫、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於今晚10時結束。
現時元朗站已落閘，連接商場的通道亦被膠帶封起，落地玻璃封起圍板。而YOHO形點商場作出廣播，指營業時間於下午5時起結束，商場內所有商店關門，人跡罕至，猶如死城。商場通往住宅Grand YOHO通路亦暫停開放，住戶需要改道。不過元朗大馬路及周邊商店，包括優品360等，仍然照常營業。
上月21日，元朗站襲擊事件兩個月，網民亦有發起相同活動。當日元朗站在下午3時封站，市民改到YOHO形點商場聚集，唱歌、叫口號及亮起手機燈光等。之後有示威者到朗日路連接青出公路一帶堵路，警方施放催淚彈，衝突延續至深夜。
19:45 青山公路元朗段數以百名黑衣人聚集，示威者開始堵路，防暴警到場。