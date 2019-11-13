【區議會選舉2019】建制派流傳內部推薦名單　誰獲加持、誰落榜？

區議會選舉將於11月24日舉行，今次452個選區均無「白區」，構成歷來最激烈的選戰。距離投票日不足兩星期，政圈流出一份建制派內部推薦名單，列舉各區獲「加持」的候選人。有建制派人士透露，此名單主要供各大社團聯會參考，投票時可認清需要支持的候選人。 從名單可見，被視為「撞區」的建制派對壘中，有人被點名「祝福」，成為「真‧建制候選人」；而部分聲稱獨立的候選人，亦在這份名單之上。

建制派區議員符碧珍與警察員佐級協會前主席陳祖光同樣參選觀塘雙順選區，不過據該名單顯示，建制派最後推舉的是區議員符碧珍。（資料圖片/吳倬安攝）

觀塘雙順 點名符碧珍 陳祖光落榜

452個選區中，不少選區出現三人混戰的局面，更有部分是兩名建制派與一名民主派對戰。其中較矚目的包括觀塘雙順選區，建制派區議員符碧珍角逐連任，惟提名期前突傳出警察員佐級協會前主席陳祖光有意參選，他當時稱有政黨邀請入黨，亦有人勸他不要參選，最終他成功報名參選。同區參選的還有民協梁漢祺。

雖然符碧珍和陳祖光同被視為建制派，但據該名單顯示，最終獲得建制派共同推舉的是符碧珍。

實政圓桌至少三區與其他建制政黨候選人撞區，只有在屯門掃管笏選區中，實政圓桌劉啟文出現在推薦名單中。（資料圖片/羅君豪攝）

荃灣南 民建聯陳杰獲祝福

荃灣南亦是建制派撞區的戰場，民建聯陳杰與實政圓卓馬庭熙各不相讓，與民主黨陸靈中形成三人混戰。根據建制派內部名單，民建聯陳杰獲得支持。

屯門欣田 民建聯賴嘉汶獲加持

差不多情況發生在屯門欣田選區，民建聯賴嘉汶、實政圓卓黃梓雋與民主黨盧偉明三人對陣，而名單亦選擇支持民建聯賴嘉汶。

屯門掃管笏 實政圓桌劉啟文獲支持

在屯門掃管笏選區，實政圓桌劉啟文、新民黨陳家正與民主黨馬旗的對決中，名單就顯示實政圓桌劉啟文的名字。

俞卓君在參選宣言中說，去年超強颱風「山竹」過後，她和街坊齊心動手清除道上的塌樹垃圾，大家的汗水和笑臉，至今仍歷歷在目。她希望憑藉自己對選區的愛和專業知識，凝聚居民，由民生工作做起。（俞卓君FB）

報稱獨立候選人上榜

此外不少自稱獨立的候選人出現在名單之上，其中包括沙田區俞卓君，她與公民黨陳珮明對戰。另一名是中西區中環選區黃鐘蔚，他的對手為立法會議員許智峯。

而在灣仔軒尼詩選區，三名候選人均報稱獨立政治聯繫，分別為夏希諾、灣仔起步顧國慧及前亞視公關黃守東，而名單支持的是「暖男公關」黃守東。

三選區未列出推薦人選

不過在452個選區中，三個選區未有列出推薦人選，包括九龍灣選區，分別由現任無黨派區議員潘任惠珍與報稱獨立的黎裕興及賴俊文對決；另一區為荃灣郊區，候選人分別是香港政研會主席關新偉、荃民議政譚蓓欣及報稱獨立伍顯龍；屯門兆置選區，民主黨林頌鎧挑戰報稱獨立的王加良。