【11.18．油麻地】警車直衝示威人群　警：戰術考慮，經風險評估

香港理工大學連日爆發衝突，警方多處設防線，示威者無法離開校園。昨晚（18日）有網民號召到理工大學聲援示威者，各區再爆發衝突，網上有片段顯示，有警車疑直衝過路障，而前方仍有示威者；另一段網上片段則顯示，三名疑為速龍警員，於油麻地後巷位置，以警棍打向一名躺在地上的懷疑示威者，其後更急速向前跑將示威者拖行。 行動部高級警司汪威遜指做法是警方戰術上考慮，指警員當時面對很大壓力，指警員要拘人、顧及自己及他人的安全，汪又稱「揸得快唔等於唔安全(drive fast doesn’t mean unsafe)」，強調所有警員均接受過良好訓練。

速龍後巷以腳踢黑衣人 拖行加速向前跑

根據「salesdo9」提供的片段顯示，有三名身穿藍衣，身上有綠光記認的疑為速龍小隊警員，於油麻地後巷位置，向一名坐於地上的黑衣男子，以棍毆向其身體，又起腳踢向他，及後第三名疑為警員將男子拖行，及後更加速向前跑，男子背向地面被拖行。

警車直衝路障 前方仍有示威者

另一段網上片段顯示，相信為油麻地碧街位置，警方向前推進其間，當時路面仍有路障，有示威者聚集於路障後，並向路障方向扔汽油彈，現場一度發生火光及懷疑爆炸；其後警員走向路旁，有三輛白色相信為警車的旅巴尾隨警員後方，待警員向兩旁走後，最前的白色車輛突然加速向前衝，並穿過路障，片段中顯示亦有汽油彈扔向路障，相信當時仍有人聚集，其餘兩輛車亦尾隨，其間有車輛疑一度起火，片段中有人高呼「佢（車輛）真係諗住撞人架喎！」、「佢（車輛）係無停過，直剷過去，中幾多個（示威者）啊？」、「佢（車輛）係踩油衝過去！」

根據其他傳媒所拍攝的片段顯示，警車直衝其間，仍有多名示威者在場，示威者見狀立即走避。

警：戰術上考慮 事前會經風險評估

被問到油麻地警方有兩架小巴高速駛往聚集人群，行動部高級警司汪威遜指做法是警方戰術上考慮，指警員當時面對很大壓力，指警員要拘人、顧及自己及他人的安全，汪又稱危險駕駛是莽顧他人安全的行為，非警方戰術使用上會出現的因素，警方事前會經過風險評估。汪又指「揸得快唔等於唔安全(drive fast doesn’t mean unsafe)」強調所有警員均接受過良好訓練，在如此重要的時刻，面對極端暴力、無視法紀的示威者，警方如何有效地拘捕及控制場面，便需要安全地使用戰術。

警：需盡快控制被捕人士 不排除有很多人故意不合作

被問到有被制服示威者被警方拳打腳踢或拖行，江指，警方需要盡快控制被捕人士，並稱「有好多人唔願意起身行，警方所以要所謂拖行，其實佢有雙腳可以行」江指不排除有很多人故意不合作，希望拖延時間，等所謂兄弟姊妹來救他，江形容「呢啲全部都太天真，走得一時，唔走得一世」，指如昨日有被營救的人已被警方拘捕，江稱看到有人形容為「絕處逃生」，只是縱容、包庇罪犯。