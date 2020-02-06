【武漢肺炎】消防處擬設應變隊派員駐隔離營　候命應付緊急事故

新冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，本港憂出現社區傳染，政府擬在現有的三個檢疫中心和西貢戶外康樂中心，以組合屋形式增加單位。目前檢疫中心由民安隊主力管理中心運作。有消息指，消防處亦因應新建成的隔離設施，將於2月底成立快速應變隊駐守指定隔離設施，24小時當值，每12小時一更，當有火警或其他緊急事故發生時採取即時應急行動。 消防處回覆《香港01》查詢指，消防處計劃成立「快速應變隊」在隔離設施內當值候命，負責提供緊急滅火及救援等任務，亦需定時巡視隔離設施內的公共地方以確保消防安全，會按實際環境安排合適及足夠的防護和個人裝備予隊員使用。

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消息指，消防處將於2月底成立快速應變隊駐守指定隔離設施當值，須24小時當值，分為12小時一更輪班工作，由一名消防總隊目擔任主管，及由一名消防隊目​​及三名消防員組成，當中最少有三名人員須備有先遣急救員資格，及最少一名消防員備有第二組車輛駕駛資格。

當局使用麥理浩夫人度假村作隔離營。（資料圖片 / 李澤彤攝）

消防處回覆指，快速應變隊會由五名消防人員組成，負責提供緊急滅火及救援等任務，亦需定時巡視隔離設施內的公共地方以確保消防安全。應變隊並不需要負責照顧被隔離人士。消防處會按實際環境安排合適及足夠的防護和個人裝備予隊員使用。應變隊隊員會駐守於隔離設施內的其他處所候命。處方會一直密切留意隊員的身體狀況，位於隔離設施鄰近的消防局亦會提供適當的後勤支援，例如提供更衣和清潔的設施等。

消息指消防處將派員駐守檢疫中心以應付緊急事故。（資料圖片）

消防處職工總會理事會主席謝學忠表示，在2003年沙士期間沒有類似駐守隔離營的安排，但以往一些涉及大型群眾的活動，如舉辦電動方程式大賽（Formula E）都有長擺兩架消防車，凡有臨時搭建大型看台，如莫斯科馬戲團來港巡演，消防亦有派員駐守，俗稱「戲棚更」，目的是以防萬一有火警或有公眾意外發生，相信今次安排駐守檢疫中心目的一樣。

雖然目前未知檢疫中心會接收幾多人等，謝學忠認為，有需要保障營內人士安全，相信一般情況不會需要與被隔離人士直接接觸。他關注，健康風險一定會有，但不止是在隔離營，他們日常工作如一些先遣急救服務，以及救護人員的工作都有風險，相信處方會提供足夠所需的個人保護裝備，並會制定有關工作指引。

早前民眾安全服務處發出的內部通告，指民安隊主力負責管理檢疫中心工作，料會持續一段時間需要大量人手。據了解，目前民安隊在每一間中心須三更人手作24小時運作，每日共需派出135人。

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