分區委員會｜近40民建聯前議員獲委任　葉傲冬：係畀機會我繼續做

《香港01》周一（17日）報道，共71名前區議員去年區選連任失敗後，獲民政事務總署委任為分區委員，他們絕大多數屬建制政團，當中包括多名區議會前主席及副主席。 記者進一步發現，民建聯成員佔當中過半數，共39人。其中，該黨前油尖旺區議會主席葉傲冬受訪時指，自己一直是分區委員，做地區工作，「而家都係畀個機會我繼續做落去」。 觀塘區議會副主席、民主黨莫建成批評，政府委任大批落選者，而勝選的現屆議員反全出局，做法破壞了區議員的地區領袖角色，擔心當局有意將分區會變成「影子區議會」。

民政事務總署上月公布新一屆區分區委員會名單，惟所有現屆區議員未獲委任。（資料圖片／鄭榕笛攝）

建制前區會正副主席 敗選後獲任分區委員

民政事務總署7月下旬公布新一屆分區會委員名單，共1,395人獲委任，惟署方打破慣例，今屆無任何委任任何區議員加入。《香港01》周一報道，112名於2019年區議會選舉中落敗的建制派人士獲委任，當中71人為前區議員。

這批前區議員中，不乏知名建制派人士，包括油尖旺區議會前主席葉傲冬、灣仔區議會前副主席周潔冰、觀塘區議會前副主席洪錦鉉，以及元朗區議會前副主席王威信；前三人均屬民建聯，王則屬經民聯。

其餘獲委任的敗選者中，過半為民建聯黨員，而部分人亦在民建聯7月所公布、下屆立法會選舉出戰名單上，包括張琪騰、陳博智、董健莉等10人，他們全獲委任為分區委員。工聯會成員佔落選者約一成，僅次於民建聯，而新民黨則排第三。

油尖旺區議會前主席、民建聯葉傲冬今年亦獲委任為分區委員，他指分區會負責地區實務工作，亦算是給他機會繼續服務社區。（資料圖片／高仲明攝）

葉傲冬：係畀機會我做落去 與區會相輔相承

獲委任為油尖旺南分區委員的民建聯葉傲冬接受《香港01》訪問時表示，對獲邀加入不感意外，「我一路都係分區委員，做咗好多年」，他稱署方邀請他加入時未透露委任準則及原因，而過往收到不同公職的邀請時，部門亦不會作出解釋。

葉傲冬認為，區議員加入固然可與持份者有更好的溝通，不過他稱過去區議員加入後，在分區會會議出席率比例偏低：「上屆都聽到（區議員）同事反映，覺得（成員）有啲重覆。」但他強調無參與委任，不清楚這是否署方的考慮。

「從來分區會都係做地區實務工作，過往10年我都做緊，我諗而家都係畀個機會我繼續做落去」，葉傲冬指，不同持份者加入分區會，可與區議會起相輔相承作用，他稱不同意加入分區會是「政治酬庸」，認為有先例而且無薪酬，「看不到相關批評的理據。」

他又表示，因疫情關係新一屆分區會仍未開會，亦未知道架構，但相信與過去接近。對於有區議會拒絕或暫停撥款予分區會，他直言對做法反感，強調分區會並非政治角力場所，而民政事務總署應想方設法，令區議會和分區會的合作變得更順暢。

（香港01製圖）

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觀塘區議會副主席莫建成指，過往獲委任為分區委員的區選落選人，都慣於將分區委只當成是大公職，並以該銜頭繼續社區工作。（資料圖片）

民主黨莫建成：政府開壞先例 提防變影子區議會

觀塘區議會副主席、民主黨莫建成批評，政府將勝選的區議員拒諸門外，敗選者反獲委任，做法破壞區議員作為地區領袖，於分區會中擔任的諮詢角色，「開咗個好壞嘅先例」。他指，敗選者成為分區委員後，能以此銜頭繼續社區工作，維持其社區聯繫。

現屆觀塘區分區會，共有九名區選落敗者獲委任，人數較上屆多出六名，而且全屬建制派。莫建成直言，早已「預咗咁委任」，過往亦曾有人嘲分區會為「敗選俱樂部」，但部分落選者獲委任的分區與過去不一樣，故認為不太合理。

對於未能加入分區會，莫建成相信對現屆區議員工作影響不大，分區會過往亦非區議員與地區其他持份者溝通的主要渠道，認為大可「各有各做」。

不過，他稱仍會觀望民政事務總署，接下來會如何看待分區會的角色，「我會擔心未來署方增加分區會嘅資源，或者將佢地變成『影子區議會』的角色，架空區議會。」