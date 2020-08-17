分區委員會統計｜區選勝者全出局　71人連任失敗反上榜　多屬建制

政府7月公布新一屆分區委員會名單，打破慣例，現屆區議員全不獲委任。《香港01》統計發現，名單上共有112名去年區選敗將，較上屆大增近四倍，而當中71人是爭取連任失敗的前區議員。屯門、油尖旺、觀塘等六區，各有6至11名前區議員獲委任，清一色屬建制政團。 主事的民政事務總署指，以「用人唯才」原則委任，惟未正面回應現屆區議員未獲委任的原因。中大政治及行政學系副教授馬嶽認為，政府委任大批建制落選者，形同給予他們「安慰獎」，但指若政府日後與之加強合作，分區會或有機會架空區議會。

112人輸區選後獲任分區委員 包括66建制前區議員

新一屆分區委員會任期原定今年4月開始，不過民政事務總署稱疫情令委任工作延後，最終在近四個月後即7月下旬公布名單。除了不設分區會的大埔及北區外，全港其餘16區今屆共有1,395名委員，較上屆少202人，編制縮小12.6%（見下表）。

過去在建制派佔區議會大多數席位下，民政事務總署會委任區議員成為分區委員，情況在各區幾乎已成慣例。據2016/18及2018/20兩屆的數據，16區大部分區議員都兼任分區委員，只有元朗及西貢兩區例外；前者有較多區議員無兼任，後者完全無人兼任。

署方今屆打破慣例，並無委任任何現屆區議員加入分區會。不過《香港01》分析今屆委員背景，發現有112人是去年區議會選舉落敗者，數字較上屆的23人大增近四倍，而當中71人更是爭取連任失敗的前區議員；除了5人報稱獨立或無政治聯繫，其餘66人均屬建制政團。

該66名獲委任的建制派前區議員，逾半屬民建聯成員，亦包括數名建制派前區議會主席及副主席（見另稿）。

屯門11名前區議員獲委任 全屬建制政團

以該112名獲委任的落選者計（名單見以下各區圖表），東區分區會佔人數最多，共有15人；其次為油尖旺、元朗及沙田三區，各有13人；而屯門及西貢就各有11人。16區之中，只有南區及九龍城無委任區選落選者為分區委員。

71名獲委任的前區議員則分布在當中13區，當中屯門、油尖旺、觀塘、沙田、東區、西貢等六區，各有6至11名建制前區議員獲委任，清一色屬建制政團；元朗區有11名前區議員獲委任，當中8人屬建制社團，其他3人報稱獨立。

此外，今屆全港16個分區會之下再設67個分區，數字較過去兩屆增加四個。當中，觀塘、九龍城各增一個，分別為「觀塘及九龍灣商貿」及「啟德」分區；沙田區亦重新劃區，由四個分區增至六個。

（香港01製圖）

+ 11 + 10 + 9

民政事務總署延後近4個月，終於上月新一屆分區委員會名單，惟現屆區議員全數不獲委任。（資料圖片／鄭榕笛攝）

民政事務總署：用人唯才、考慮才幹等多項因素

《香港01》向民政事務總署查詢，現屆區議員不獲委任為分區委員，而大批區選落選者卻獲委任的原因、署方委任準則有無改變等問題。

署方發言人指，根據現有機制，政府委任分區委員的原則是「用人唯才」，並考慮多項因素，包括才幹、專長、經驗、誠信和參與服務社會的熱誠，以及充分兼顧分區委員會的職能和工作性質等。不過，署方並未回應現屆議員未獲委任，以及分區會編制縮少的原因。

發言人續指，署方會從不同途徑吸納於各分區工作或居住，並有志服務社會的合適人士，例如地區人士和互助委員會、業主委員會委員等。

至於分區會之下的分區數目增加，署方指於2020年初完成分區委員會的劃界檢討，並根據檢討結果理順包括九龍城區、觀塘區和沙田區的分區委員會劃界。

分區委員會會於秉屬分區舉辦活動，並向區議會申請撥款。（中西區資訊網）

分區會由區議會撥款辦活動 多區早前停撥款

分區委員會於1972年成立，較區議會早約10年，最初成立目的是推動市民參與清潔香港及撲滅暴力罪行運動。按民政事務總署簡介，分區會現時有五項職權，包括推動公眾參與地區事務、就社區問題提出意見、協助籌辦社區參與活動及推行由政府贊助的計劃等事宜。

分區會獲區議會撥款，舉辦遊藝會、嘉年華、體育比賽及文化藝術等活動，而各區區議會每個財政年度都會預留撥款予分區會。上屆區議會任期中，油尖旺分區會獲預留款項最多，4年合共近530萬元，其次為觀塘及黃大仙，分別約474萬元及330萬元。

不過，現屆多區區議會早前不滿政府以預留資金抗疫為由，削減區議會撥款，並指由民政事務總署委任的分區委員立場親建制，因此在區議會會議上通過暫停撥款予分區會。

民政事務總署委任逾百名區議會選建制落選人，成為新一屆分區委員，人數較上屆大增近四倍。（資料圖片／羅君豪攝）

馬嶽：若政府加強合作或架空區議會

香港中文大學政治及行政學系副教授馬嶽認為，去年11月區議會選舉建制派慘敗，政府「要搵個辦法補返畀佢（建制落選人）」，而分區委員會就是給予與政府關係好的政黨及人士的「安慰獎」。

他指，「安慰獎」的公職不一定要大，但若政府往後「好多嘢都夾住分區會做」，有機會架空區議會，「咁反而係一個大啲嘅危機，亦令分區委員有更多曝光。」

區選後，社會聚焦立法會換屆選舉，不過政府以疫情為由將之延後一年。馬嶽相信，分區會的任命安排對立法會選舉影響不大，因立法會的選區大，而區議員的知名度較低，分區委員就更少人認識，故未必能影響建制派的選情。