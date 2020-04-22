新任財庫局長許正宇身家豐厚　與父擁豪宅 　母曾於北角經營金行

財經事務及庫務局局長為繼財政司長後，其中一個主理物業辣稅的主要官員，其物業買賣一直備受關注。記者翻查土地註冊處登記，發現出身富有家庭的許正宇曾多次參與豪宅買賣，現時並與父親一同擁有跑馬地嘉崙臺豪宅單位。許另與兩人擁有跑馬地樂陶苑單位，市值約一億元 。 至於許正宇的妻子陳妍妮，去年有報道指她任職高盛亞洲區董事總經理。資料顯示，陳去年中將上述兩豪宅業權轉讓予許宇正後，以首置名義斥8,600萬元，購入一個半山地利根德閣單位。

現任金融發展局行政總監兼民建聯中委許正宇，獲任財經事務及庫務局局長，接替劉怡翔。（資料圖片／歐嘉樂攝）

獲薦掌財庫局管辣稅 許正宇現擁億元豪宅

港府周二（21日）傳出高官大地震，當中已故民政事務局前副局長許曉暉的胞弟、現任金融發展局行政總監兼民建聯中委許正宇，獲任財經事務及庫務局局長，接替劉怡翔。新華社今早（22日）出稿，國務院4月22日決定，任命許正宇為財經事務及庫務局局長。

翻查土地註冊處紀錄，許正宇與妻子陳妍妮，以及其餘兩人，分別於2010年及2011年斥資4,100萬元及1,700萬元，購入跑馬地豪宅嘉崙臺一個中層單位，以及樂陶苑一個高層單位。

及至2019年，陳妍妮和另外兩人先後將嘉崙臺單位的業權，以買賣方式轉讓予許正宇及其父許宏全，令單位變為由父子兩人全資擁有。至於樂陶苑單位，陳妍妮2019年亦將她持有的業權售予許正宇，令單位變成由許及另外兩人擁有。兩間豪宅的總市值，現時約達9,500萬至1億元。

許正宇夫婦與其餘兩人於2011年，斥資1,700萬元購入跑馬地豪宅樂陶苑一個高層單位。該單位現由許正宇與另外兩人擁有。（資料圖片／梁銘康攝）

許妻去年首置購半山豪宅單位

許妻陳妍妮於上述兩單位「甩名」後，2019年4月以8,600萬元，購入半山地利根德閣3座高層一單位；根據土地註冊處紀錄，該交易繳交了365.5萬元的印花稅，亦即首置客所繳的樓價4.25%印花稅。

許正宇夫婦及另外兩人，亦曾於2008年購入一個跑馬地禮頓山單位，持貨約兩年至2010年沽出，帳面獲利380萬元。另許與妻兩人亦曾於2006年購入西灣河逸濤灣單位，至2010年沽出， 帳面獲利442萬元。

許正宇夫婦與其餘兩人於2011年，斥資1,700萬元購入跑馬地豪宅樂陶苑一個高層單位。該單位現由許正宇與另外兩人擁有。（資料圖片／梁銘康攝）

許曾任職發展商、銀行 妻去年任職投行高層

許正宇的父母許宏全及曾敏麗，曾經營港怡集團，旗下擁有港怡企業、天福金行等多家香港和內地的公司，當中天福金行1997年成立，並進駐北角英皇道地舖。公司註冊處紀錄顯示，許正宇亦曾出任天福金行的董事，而該公司已於2013年解散。

許正宇曾於發展商新世界旗下任職策略發展總監，負責大灣區業務，亦曾任港交所上市科副總監、內地事務科高級副總裁等職位，據報有份統籌滬港通、深港通。許亦曾任政務官，出任特區政府經濟發展及勞工局助理秘書長、駐京辦政務主任等，其後轉職至渣打銀行，出任中國業務發展主管。

許妻陳妍妮是名校高材生，會考奪九優後獲獎學金赴美國芝加哥大學攻讀經濟，根據2019年的傳媒報道，她任職高盛亞洲區董事總經理。