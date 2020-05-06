【再出發大聯盟】64名發起人為落選區會候選人　佔總敗選人數一成

由兩位前特首董建華和梁振英牽頭的「香港再出發大聯盟」昨日宣布成立，有1545名共同發起人，當中包括絕大部分建制派，近乎總動員。

雖然主要發起人董建華、梁振英均表示大聯盟與選舉無關，但《香港01》記者統計大聯盟發起人的身份，發現最少有64名剛剛於去年落選的區議會候選人，佔去年整體落選人一成。

去年區議會選舉建制派歷史性大敗，不少建制派區議會候選人頓時「失業」，建制派的地區樁腳幾乎全數被覆滅，不少人都關注這派落敗候選人的去向。今次統計結果顯示，他們不少人都在大聯盟「再出發」。

前大埔區議會主席黃碧嬌亦為「香港再出發大聯盟」發起人。（呂諾君攝／資料圖片）

觀塘區的敗選人最「踴躍」 30人屬民建聯

「香港再出發大聯盟」將發起人名單在網上列出，記者之後配合去年落敗區議員的名單作對比，發現最少64人名重覆。當中就包括前大埔區議會主席黃碧嬌、仍為立法會議員何君堯、前油尖旺區議會主席葉傲東等人。去年區議會一共有638人敗選，換言之當中近一成人都參與發起「香港再出發大聯盟」。

當中以觀塘區的敗選人最「踴躍」參與「香港再出發大聯盟」，合共7名，7人中包括前觀塘區議會主席陳振彬，曾任中聯辦九龍工作部及秀茂坪北選區區議員的黃春平。另外，64人中，有30名都屬於民建聯的落選區議會候選人。

「香港再出發大聯盟」64名落選的區議會候選人名單↓↓↓↓

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觀塘區的敗選人最「踴躍」參與「香港再出發大聯盟」，合共7名，7人中包括前觀塘區議會主席陳振彬。（資料圖片／林若勤攝）

梁振英：與選舉無關 將出資買口罩社區派發

立法會選舉9月舉行，有傳大聯盟目標是協助建制派打好選戰，但董建華、梁振英均稱大聯盟與選舉無關，不會參與助選。然而，梁振英在大聯盟記者會亦透露，大聯盟將開展「民間口罩計劃」，出資買口罩到社區派發。有參與大聯盟的落選區議員，或有更多機會在活動中接觸街坊。

再出發大聯盟本周落區派口罩。（李澤彤攝）

由於「香港再出發大聯盟」的名單是以JPG圖片形式上載，記者將圖片轉成文字格式時，部份名字會出現亂碼，記者要再以人手校對1545名共同發起人名字。而且兩份名單部份人名的輸入方法不一，尤其筆劃較複雜的名字，電腦有機會配對失敗，都有機會令部份有份發起「香港再出發大聯盟」的落敗區議員在記者的統計中為漏網之魚。