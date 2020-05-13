孔聖堂晉德秘密協議曝光　擅借課室予同系私校換捐款　校監無回應

直資孔聖堂中學被揭發優待同系私立晉德學校，讓其佔用兩課室4年一直違規無收租。《香港01》追查發現，辦學團體香港孔聖堂5年前與晉德基金簽訂秘密協議，將孔中的七間課室借予對方；辦學團體每年可獲至少180萬元，不過無指明款項會交回孔中，變相免租借場。 代表孔聖堂簽署協議的三名堂董，身兼有權豁免收租的孔中校董，包括現任孔聖堂主席、孔中及晉德學校校監郭少棠，他未有回應查詢。教育局指，不知悉孔聖堂與晉德曾簽訂協議，但未回應如何跟進事件。 教育界立法會議員葉建源指，資助學校的校舍由公帑補貼營運，不屬辦學團體資產，孔聖堂透過簽訂協議借出直資學校課室是「好奇怪的做法」，須交代捐款最後有否撥歸孔中，而教育局必須嚴肅跟進。

按孔聖堂和晉德基金的協議附圖，直資孔中整幢新翼及近加路連山道出入口的單層建築物，均被劃歸晉德專用，而操場就與晉德共用。（孔聖堂晉德基金協議截圖）

比對孔中14/15及15/16校務計劃書的課室分佈圖，上述七間課室中，位於新翼的五間被裁走而206及207室則被塗黑，顯示不再屬於孔中，變化與協議吻合。（香港01製圖）

晉德私校獲批註冊兩年前 孔聖堂簽協議借出7課室

據悉，香港孔聖堂與晉德書院教育基金（晉德基金）早於2014年，已探討在直資孔中的校舍範圍開辦私校，雙方2015年5月22日簽訂兩份協議落實細節。《香港01》取得該兩份協議，發現第一份涉及將孔中校舍分配予晉德，另一份則關於晉德對孔聖堂的資助。

根據協議，孔聖堂准許晉德使用孔中的206至209、309至311等七間課室，以及與孔中共用設施（見內文附圖），晉德亦獲准修葺及改建。孔聖堂又承諾，協助晉德取得私校相關的所需批准，包括向教育局申請註冊，並確保孔中及其校董會續與晉德方面合作。

教育局於2016年9月收到晉德學校申請註冊；2017年8月批准。換言之，秘密協議顯示孔聖堂於私校獲批註冊的兩年前，已擅自簽訂協議向晉德借出屬下孔中的七間課室及其他設施。

晉德學校於2017年8月獲批以直資孔中五間課室為校舍，但《香港01》調查發現，原來晉德早於2015年已透過教育局不知悉的秘密協議，取得孔中七間課室的使用權。（盧翊銘攝）

晉德向孔聖堂年付至少180萬 無指明交回孔中

晉德基金於第二份協議中，同意設立由孔聖堂管理的營運基金，並分三階段向基金注資，包括初期（晉德小學完成註冊而新校舍建築圖則待審批）每年180萬元；中期（建築圖則獲批而待發入伙紙）每年187.5萬元；以及營運期（獲發入伙紙後）每年375萬元。

雙方並同意每五年檢討一次金額，按晉德的收益決定是否上調。此外，晉德亦承諾在新校舍啟用後，撥出3,000萬元設立學校發展特別基金，由雙方董事審批，資助改善晉德小學及孔中校舍的項目。

然而，兩份協議均無提及晉德需就使用孔中課室及設施繳付租金，亦無定明晉德向孔聖堂提供的資金會交回孔中。相反，直資孔中失去七間課室，校舍縮小並要與晉德共用操場，卻無收取租金，成為協議下的「大輸家」。

《香港01》取得孔聖堂與晉德基金簽訂的兩份秘密協議，孔聖堂承諾將孔中的七間課室借予對方，而晉德則每年提供至少180萬元捐款。（陳信熙攝）

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孔中校監代表孔聖堂簽協議 有權豁免向晉德收租

《資助則例》規定，法團校董會須確保學校出租校舍時，收取的租金均記入學校帳目。教局2011年的通告亦定明，資助學校的租用校舍政策須獲校董會同意。那麼直資孔中的校董會是否知悉孔聖堂與晉德的協議？有否同意豁免向晉德收租？

翻查兩份協議，孔聖堂一方的三名代表分別為時任堂董郭少棠、李金鐘及徐炳光，三人當時都兼任孔中校董。郭少棠現為香港孔聖堂主席，身兼孔中及晉德學校校監；李金鐘是孔中及晉德的校董。徐炳光則於2018年已辭任堂董及校董。

郭少棠（上右）2015年代表香港孔聖堂簽訂協議，將直資孔中課室借予晉德基金。郭現為孔聖堂主席，並身兼孔中及私立晉德學校的校監。他未回應《香港01》查詢。（孔聖堂中學校網相片）

教育局：不知悉協議 郭少棠未回應

《香港01》向孔中查詢，郭少棠曾否代表孔聖堂與晉德簽訂協議，將課室交予對方使用、曾否就徵得教育局同意，校方無回答。教育局則指，不知悉香港孔聖堂與晉德基金曾簽訂任何合作協議，但未回應如何跟進事件。

教育界立法會議員葉建源指，資助學校的校舍不屬辦學團體資產，直言透過協議借出課室是「好奇怪的做法」，「孔聖堂必須交代捐款最後去向，有沒有交回孔中？」，又指孔中在儲備未達標下，辦學團體反而簽訂協議借出課室而不收租，教育局應該過問，必須嚴肅跟進。

孔聖堂及晉德基金2017年4月宣布，合辦私立晉德學校，並將在孔中範圍興建全新校舍，並即場展示新校舍構想圖。不過教育局及地政總署早前回覆《香港01》，從未收到該處興建新校舍的申請。（資料圖片）

孔中被揭借課室予同系私校違規無收租 教局促修正

《香港01》今日報道，位於銅鑼灣的直資孔聖堂中學優待同系私立晉德學校，讓對方佔用206及207兩間課室4年一直無收租，違反《資助則例》、教育局發出的《學校行政手冊》及相關通告的規定。該兩課室分別被改建為晉德的校長室及校務處。

孔中與教育局就事件各執一詞。孔中聲稱，借出課室有收費，而教局無反對。教育局則指，已要求孔中修正，嚴正提醒須按指引行事，而晉德今年2月才歸還課室及付費。

孔聖堂與晉德基金2017年4月宣布合辦私立晉德學校，當時提及在孔聖堂中學範圍興建私校的新校舍，但因各種原因仍未動工。教育局和地政總署早前回覆《香港01》指，從未接獲在相關地段興建新校舍的申請。

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2014年

香港孔聖堂與晉德書院教育基金（晉德基金）探討在直資孔聖堂中學的校舍範圍開辦私校。

2015年5月

雙方簽訂兩份協議，將直資孔中206至209、309至311室等共七間課室交予晉德使用，並可與孔中共用操場；孔聖堂每年可獲晉德提供至少180萬元。

2015年9月

晉德一方取得該七個課室使用權。

2015年12月

孔中校網相片顯示新翼地下有圍板，正進行工程。新翼的五個課室（208、209；309至311室），數月前已全部借予晉德使用。

2016年9月

香港孔聖堂及晉德基金，就開辦晉德學校向教育局申請註冊。

2017年2月

數名建制派議員到訪孔聖堂中學，學校圖片顯示新翼地下已完成改建，與晉德學校校網現時圖片所示一致。

2017年4月

孔聖堂及晉德基金宣布合辦私立晉德學校，並將在孔中範圍興建全新校舍。

2017年5月

孔中校網相片顯示，孔中的207室被改建為晉德學校的校務處。

2017年8月

教育局批准晉德學校註冊，以孔中新翼的五個課室為校舍，並與孔中共用部分校舍，但從未批准晉德使用孔中的206及207室。

2019年年中

晉德一直佔用孔中的206及207室，直至後來教育局介入，歷時至少四個學年；按教局建議收費計算，應向孔中繳付380萬元，不過知情人士稱孔中一直優待晉德無收租。

資料來源：綜合孔聖堂秘密協議、孔中學校相片、教育局回覆及知情人士