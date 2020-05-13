孔聖堂私校借直資孔中課室　4年獲免租近400萬　孔中：已收回課室

2017年創校的私立晉德學校，獲教育局批准以直資孔聖堂中學部分範圍為校舍。不過《香港01》調查發現，晉德將不屬其校舍的兩個直資孔中課室改建為其校務處及校長室，並佔用至少4年。按教局建議的收費計算，涉近400萬元租金，不過孔中一直無收租。 孔中與教育局就事件各執一詞。孔中聲稱，借出課室有收費，而教局無反對。教育局則指，已要求孔中修正，嚴正提醒須按指引行事，而晉德今年2月才歸還課室及付費。 教育界立法會議員葉建源指，資助學校的課室長期由其他機構佔用有損師生利益，免租亦不符政府規定，現時學校及局方說法不一，更涉誠信問題，促詳細交代包括公開已收取的租金金額。

教育局2017年8月批准私立晉德學校註冊，並以五間直資孔聖堂中學的課室為校舍。不過，孔中校網顯示2017年5月的學校活動相片，孔中的207室已完成改建為晉德學校的校務處，這課室不屬晉德校舍，教育局從未批准晉德使用。（孔中校網圖片）

晉德2017年8月獲批註冊 同年5月已改建校務處

由香港孔聖堂及晉德書院教育基金（晉德基金）合辦的私立小學晉德學校，本學年學費13.4萬元，據悉約有30名學生。教育局指，於2016年9月收到晉德學校申請註冊。局方2017年8月批准該校以孔聖堂中學的208、209、309、310及311室為校舍。

不過，記者調查發現晉德基金早於獲批註冊前，已佔用孔中7間課室，包括未在上列的206及207室，兩課室分別被改建為晉德學校的校長室和校務處。孔中校網的活動相片顯示，2017年5月207室已完成改建，而牆身有「晉德書院（小學）」字眼。

翻查孔中的周年校務計劃書，2014/15學年的課室分佈圖仍顯示出上述7間課室，當中206為MMLC室（多媒體學習室）、208室為圖書館，而其餘5個為一般課室。不過15/16學年的分佈圖，新翼5個課室被裁走，而206及207室被塗黑，不再如其他孔中課室般註明用途。

直資孔聖堂中學的校務計劃書顯示，2015/16學年有七間課室在該校課室分佈圖消失，當中五間後來於2017年獲教育局批准為私立晉德學校的校舍，其餘兩間過去4年一直由晉德學校佔用，並改建為小學校長室及校務處，孔中並無按教育局指引收取租金。（香港01製圖）

按教局標準計租金近400萬 知情者：佔用時從未交租

孔聖堂中學屬直資中學，由公帑補貼營運。按《資助則例》、教育局發出的《學校行政手冊》及相關通告，借出校舍須收費，「否則有關機構會無形中得到政府的補助」，又規定學校須備存租借紀錄供局方查核，而收取的租金必須記入學校帳目。

知情人士向《香港01》透露，早於2015/16學年晉德基金已取得該7間課室的使用權，並隨即展開裝修工程，不過晉德一直獲優待毋須繳付租金。直至2017/18學年，當中5間課室獲教育局批准正式成為晉德的校舍，而206及207室則一直繼續由晉德佔用，並無歸還予孔中。

據悉晉德學校直至去年中，仍然佔用該兩個課室，直至其後教育局發現並介入為止，歷時至少4個學年。按教局指引，每間課室時租為165元，以每日8小時計算，兩間課室每年租金約為95萬元，4個學年應付租金共380.1萬元，不過這筆錢當時從未在孔中入帳。

《香港01》調查發現，位於銅鑼灣的直資孔聖堂中學，將兩個課室借予同系私立晉德學校，並讓對方改建為私校校務處及校長室，佔用至少4年；按教局建議的收費計算，應向孔中繳近400萬元租金，不過晉德一直獲優待毋須交租。（盧翊銘攝）

孔中儲備未達標 同期免租借出課室

孔聖堂中學2011年起轉為直資，冀擴大收生來源，不過據去年底報道，該校儲備從未達教育局所定標準，即最少可應付兩個月營運。翻查該校最新一份2017/18財政報告，累積儲備只有1.22個月，仍未達標；校方卻同時免租借出課室，令可用課室減少之餘，亦失租金收入。

《香港01》追查發現，原來直資孔聖堂中學的辦學團體香港孔聖堂，早於2015年與晉德基金簽訂協議，將屬下直資孔中的七個課室交予對方，並擅自收取對方每年180萬元，不過無註明款項撥歸孔中。（見另稿）

私立晉德學校以直資孔聖堂中學部分範圍為校舍，其中近銅鑼灣加路連山道的出入口，更撥予晉德專用，門口掛上晉德學校的門牌。（盧翊銘攝）

孔中：教局無反對 教局：促修正、嚴正提醒

孔聖堂中學校長楊永漢回覆指，孔中借出兩課室有收費，「收費亦和教育局的準則類同」而局方無反對，又稱租金是按教局指引釐定，並獲校董會通過，強調教局每年到校審計，十分清楚財政狀況。他又強調，晉德學校是孔聖堂的屬校，而非外來團體，而本年初因應需要，孔中已收回課室作校務處用。

記者同時向孔中查詢，何時開始將兩課室借予晉德、過去五個學年每年就此收取了多少租金、校董會批准長期借出課室的理據，孔中及楊永漢均無回答。

教育局發言人回覆，得悉孔中向晉德學校借出206及207室，已要求修正，並嚴正提醒須按照相關指引妥善處理校舍事宜，確保有關安排不會妨礙學校的正常運作。據悉，晉德學校已於今年2月，將兩課室歸還孔中，並支付借用房間所涉及費用。

教育界立法會議員葉建源指，孔中及教育局的回覆有矛盾，代表有一方不準確，牽涉誠信問題，敦促雙方詳細交代，包括公開收取的租金額。（陳信熙攝）

葉建源：孔中教局說法相矛盾 涉誠信問題需交代

教育界立法會議員葉建源指，資助學校的課室如長期由其他機構佔用，有損師生利益，「如學校有多幾個課室，可爭取開多幾班，有助改善收入」，而免租更不符規定，「指引定明公開試、校際比賽等等可豁免收租，但借場予私校屬商業活動，必須收足費用」。

他續指，雙方回覆已證實孔中及晉德有租借關係，不過孔中和局方說法矛盾，代表有一方不準確，「是誤解抑或推卸責任？有無不盡不實的情況？」認為事件已涉誠信問題，敦促詳細交代，「例如實收租金多少？有否折扣優待？理據是否充分？都必須交代」。