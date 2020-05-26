蒸餾酒精被列製造危險品　酒廠嘆消防巡完未提漏領牌照

本港釀酒業近年抬頭，除啤酒外，亦有人在工廈、商廈設蒸餾酒廠，釀製氈酒、威士忌等烈酒。然而，相關的牌照政策含糊不清，未能配合行業發展。 原來本地蒸餾酒廠除需向海關申請製造飲用酒精的牌照外，亦須向消防處申領《危險品製造牌》。但記者訪問多間蒸餾酒廠，負責人都不了解相關規定。 有蒸餾酒廠負責人表示，消防處曾派員巡視工場，惟沒有人指出須同時取得危險品製造牌照，直言對情況一頭霧水，亦有業界人士指，消防處尚在為這新興行業整合牌照資料。 立法會議員譚文豪，消防處接獲查詢時未加以提醒，是對新興行業的認知、敏感度不足。他又批評牌照指引不清晰，會窒礙創業及新興行業的發展，建議政府設立實體一站式辦事處，處理發牌事宜。

釀製威士忌的「香港製酒」負責人曾先生表示，其大埔釀酒廠已取得海關的「酒房牌照」，而位於同一位工廈2樓的存酒倉庫，亦已向消防申領「危險品貯存牌」。他指，他並不知道原來還須向消防處申請危險品製造牌照，亦不清楚該牌照的詳情。

位於大埔的「香港製酒廠」已取得海關的「酒房牌照」，惟其負責人曾先生表示，消防處巡視工場後，並無提醒須申領危險品製造牌照。（李穎霖攝）

消防處曾巡查 未表明要有「危險品製造牌照」

曾先生指，為存酒倉庫申請危險品貯存牌時，消防處職員當時亦有巡視位於13樓的蒸餾酒工場、設施，指出易生危險的位置，並提出改善建議：「好似我哋部蒸餾機，消防當初都要我哋掛一個警示牌，表明危險區域，普通人唔可以入去。」不過，他稱當時並無消防處職員提醒，或指出其工場須申領危險品製造牌照，海關發出酒房牌照時，亦未提及該牌照，直言未能理解情況，「一頭霧水，好混亂。冇部門搵過我哋問，或者查詢。」

由2013年開始查詢、籌備，向食環署申領食物製造廠牌、通過衞生署的檢驗，至去年取得海關的酒房牌照，曾先生指每一個步驟都是廠方向部門「逐個問」：「當我哋開始申請呢個牌照嘅時候，香港政府冇明確指示我哋要做啲咩。」他強調，酒廠受海關監管，並已獲批准公開賣酒。

香港製酒廠內有不少製酒機器，曾先生指消防處職員曾巡視二場，並指出易生危險的位置，提出改善建議。（李穎霖攝）

蒸餾酒過程受監管 消防處：未批出製造牌

原來在香港設酒類製造工廠，須按《應課稅品條例》規定，領有海關簽發的酒類製造商牌照，釀酒廠則須領有酒房牌照。海關指，本港現時共有五間持牌酒類製造工廠，及三間持牌釀酒廠。

雖然三間酒廠皆已取得海關發出的牌照，另外又取得食環署批出的食物製造廠牌，但仍未算滿足政府的牌照要求。消防處回覆《香港01》指，蒸餾「可飲用酒精」過程屬危險品條例所監管，有關工場營運前必須向消防處申領製造牌照。不過，截至2020年5月21日，處方並未發出任何製造「可飲用酒精」的危險品牌照。2018年至今，處方共收到 2 個有關申請，目前仍在審批中。換言之，上述三間營運中的蒸餾酒廠，均未領取該牌照。

處方指自於2019年1月至今年4月，已就有關懷疑非法釀酒的投訴作出了13次突擊巡查，但在巡查期間並未發現任何違反消防條例或危險品條例事項。

牌照指引不清 申請人須向多個部門查詢

據《危險品(適用及豁免)規例》，任何可與水溶混、按量計含超過35%乙醇，而引火點為23℃或高於23℃，但不高於66℃的酒精，包括任何符合以上條件的含酒精飲品，均被法例劃分為「可飲用酒精」，屬第5類中第2分類、第2部危險品。除持有《危險品條例》牌照的人士外，任何人不得製造、貯存、運送、使用任何危險品，或貯存多於規例訂明豁免量的可飲用酒精。

本地品牌Two Moons Distillery就事件回應指，現正與部門溝通，會努力堅持推動本地製造。（李穎霖攝）

蒸餾酒廠發生爆炸、火災的事件並不罕見。2019年，英格蘭北約克郡一家氈酒廠的蒸餾器發生爆炸，引起大火；而在2018年，英國一家非法釀酒廠亦因發生爆炸，導致一幢三層樓宇倒塌。然而，在港製造經蒸餾的含酒精飲品所須牌照的指引，現時只有工業貿易署中小企業支援與諮詢中心網頁的商業牌照資訊服務，有整合較多資料，惟詳細情況仍需申請人分別向各部門查詢。

另一本地品牌的Two Moons Distillery就事件回應指，現正與部門溝通，會努力堅持推動本地製造。另一氈酒廠N.I.P. Distillery亦表示，就他們所知，已向各政府部門申領所有須要的牌照，並遵從有關法例。有酒廠指，諮詢期間，消防處從未提及危險品製造牌。

另一氈酒廠N.I.P. Distillery表示，就他們所知，已向各政府部門申領所有須要的牌照，並遵從有關法例。（李穎霖攝）

蒸餾酒屬新興行業 業界：消防正整合牌照資料

有業界人士透露，為蒸餾酒廠申領牌照時，曾諮詢各政府部門。消防處回應其關於危險品牌照的諮詢時，指該廠的酒精貯存量不超出法定豁免量，毋須申領貯存牌照，惟未提及關於製造牌照的資訊，故在其所知範圍內已申領所有牌照。

「始終行業太新，大家都唔知蒸餾酒廠係點，都花咗啲時間同部門配合。」他表示，消防處現正與業界溝通，整合蒸餾酒廠申請牌照的資料：「過程須時，但我哋會配合，希望有關部門知道我哋呢個行業點運作，繼續在港推廣蒸餾酒。」

立法會議員譚文豪認為，消防處未就蒸餾酒廠所須申領的牌照加以提醒，是對新興行業的認知、敏感度不足。（資料圖片／余俊亮攝）

譚文豪：消防處認知、敏感度不足

立法會議員譚文豪認為，消防處在接獲查詢時，已知申請人打算開設蒸餾酒廠，應就所須申領的牌照加以提醒，否則是對新興行業的認知、敏感度不足：「人哋都係想做個正規工場，先叫消防嚟睇。」他希望有關酒廠可盡快補領牌照。

譚文豪又指，申請牌照指引不清晰的問題，在各行各業都有發生，創業人士往往要向多個部門查詢、申請：「好似補習咁，已經要過6個部門。」他批評，此問題會窒礙市民創業，及新興行業的發展，建議政府設立實體的跨部門發牌辦事處，一站式處理申請。