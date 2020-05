辦學團體認曾擅借課室　再揭孔聖堂中學計少同系私校200萬租金

直資孔聖堂中學被揭借課室予同系私校,違規無收近400萬元租金。辦學團體香港孔聖堂周三夜晚發聲明回應,承認將兩個課室借予私校,一直豁免收租,直至教育局介入才追討。 《香港01》循三方面查證,孔中早於2015/16學年已借出課室,不過聲明所指的租金追溯期僅由2017年10月起,較實況遲了兩年,變相令晉德獲優待,免繳兩年約200萬元租金。 教育界立法會議員葉建源認為,由被揭發違規至發聲明,孔聖堂及孔中的說法與傳媒掌握有落差,惹更大質疑,校方需再作交代。他指,已親自要求教育局局長楊潤雄嚴肅跟進事件。 教育局晚上回覆,去年初發現孔中違規借出課室,即時要求糾正,該校已收回課室及追收租金,惟局方無交代金額。

香港孔聖堂周三(13日)晚上,在孔中網站及Facebook專頁發表聲明,承認借出孔中兩個課室予同系私立晉德學校。(孔聖堂校網截圖)

承認借孔中課室予私校 基於同系免租

香港孔聖堂周三(13日)晚約10時,在孔中網站及Facebook專頁發表聲明,承認孔中經法團校董會議決,「在不影響中學運作的大前提下」借出多媒體學習室(即206室)及207室予私立晉德學校,「基於同屬孔聖堂,視借用時間長短,考慮豁免租金」。

孔聖堂於聲明指,晉德學校的辦學團體是孔聖堂,「小學全屬孔聖堂管理,晉德教育基金是贊助機構」,因此該私校借用課室時獲免租,又承認新校舍工程遲遲未能完成,在教育局要求重新檢視下,孔中才追討兩間課室的租金,而追溯期至2017年10月,但無提及金額。

至於與晉德的協議,孔聖堂承認透過該協議收取對方捐款,「概用於弘揚儒學及辦學支出」,並指對方2018年已轉為堂會屬下,因此捐款屬內務事務,而對方亦曾贊助近300萬元,改善孔中的圖書館及提升電腦設備等。

孔中的校務計劃書顯示,2014/15學年206及207室仍屬孔中校舍,不過2015/16學年兩課室已被塗黑,不再註明用途,變化與秘密協議所述課室借予晉德一方使用吻合。 (香港01製圖)

2015年中借出課室 追租延至2017年10月起計

然而,《香港01》循三方面查證,確定該份聲明提及的租金追溯期至2017年10月,與孔中借出兩課室的實際時間不符。首先,《香港01》日前披露、孔聖堂晉德基金之間的秘密協議,是於2015年5月22日簽訂,當時已註明孔聖堂向晉德借出孔中七間課室,包括206及207室。

第二,根據孔中的校務計劃書課室分佈圖,2014/15學年仍顯示206及207室屬孔中校舍,並註明用途,當中206為多媒體學習室;不過於2015/16學年的分佈圖,兩課室已被塗黑,不再註明用途,變化與秘密協議所述吻合。

第三,數年前在孔中任教的Mandy(化名)向《香港01》確認,206及207室於2015/16學年起已撥予晉德基金改建,孔中師生不能使用,「原本MMLC室可以上課,不過當時已圍封,我們不能用,學生要去地庫另一間電腦室上課」。

記者早前亦在孔中校網,找到2017年5月5日名為「孔子後裔參觀學校」的活動相片,顯示時任孔中校董陳偉佳、校長楊永漢,以及晉德校長羅美寶等人,帶同嘉賓參觀已改建成晉德校務處的207室。《香港01》周三報道揭發事件後,校方即日已刪走該活動相片。

孔中時任校董陳偉佳(右二)、孔中校長楊永漢(左一)及晉德學校時任校長羅美寶(左二),2017年5月在已改建成晉德校務處的孔中206室外合照。《香港01》周三(13日)揭發孔中借出課室後,這張在校網的相片即日被刪走。(孔中校網圖片)

孔聖堂:晉德由堂會管理 協議條款:晉德基金有管理權

至於孔聖堂聲明所指晉德學校「全屬孔聖堂管理,晉德教育基金是贊助機構」的說法,經查證亦不符事實。翻查雙方2015年簽訂的秘密協議,註明晉德基金對私立小學有絕對管理權(full control, management and supervision of the operation of ICAPS)。

該協議的另一部分,亦列出晉德基金及晉德學校共有13項權利,其中之一是管理及營運晉德學校(right to manage and operate ICAPS)。相反,孔聖堂在協議下對晉德學校只有兩項權利,分別為招收其畢業生及推薦學生入讀。

此外,《香港01》去年向晉德基金查詢與孔聖堂合作一事時,基金現任主席溫偉麟曾明確回覆,「晉德學校的辦學團體是孔聖堂,晉德教育基金是晉德學校的贊助及管理團體」,證明直至2019年,晉德學校仍然由晉德基金而非由孔聖堂管理。

《香港01》取得孔聖堂晉德的秘密協議,註明將孔中校舍分配予晉德的安排;協議於2015年5月22日簽訂。(孔聖堂晉德協議截圖)

葉建源:當面要求局長嚴肅跟進

教育界立法會議員葉建源表示,雖然晉德學校於2017年10月創校,但孔中此前明顯已將課室交予晉德基金,有協議及相片為證,認同如將追溯期定為2017年10月,變相令直資孔中2015/16及2016/17兩個學年免費借出課室,並不恰當。

他強調,無論晉德學校由誰管理、是否孔聖堂屬下,性質上都屬於私校,與直資孔中之間的帳目必須清清楚楚,「如果晉德交予孔聖堂的捐款是租金,晉德搞錯了對象,因為租金應交予孔中;相反,如果捐款不屬租金,晉德就屬欠租,必須償還全數租金」。

對於晉德基金曾贊助孔中改善設施,葉認為如屬重置圖書館等由於借出課室而搬遷的設施,費用由晉德負擔理所當然。他批評,由被揭發違規至發聲明,孔聖堂及孔中的說法惹更大質疑,需再作交代。葉續指,日前與教育局局長楊潤雄見面時,已表達關注,要求對方嚴肅跟進事件。

教育局:去年初發現違規 即時指示孔中糾正

《香港01》周三向局方追問,將如何跟進事件、調查進度為何。教育局發言人指,去年初得知孔中借出二樓兩個房間予晉德學校後,已即時指示該校須停止及糾正相關安排,並應參照教育局的相關指引,收取相應的費用。

發言人續指,孔中已按局方要求收回有關房間,並向晉德學校收回有關費用。局方已再次嚴正提醒孔中必須根據規例及指引行事,並會繼續密切留意該校的運作情況。不過局方並無透露孔中追收的租金金額。

孔聖堂周三(13日)晚發出的聲明全文,可在孔中校網閱覽。