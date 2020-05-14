01偵查│孔聖堂中學稱借課室不礙運作　教局報告踢爆圖書館被逼遷

直資孔聖堂中學被揭違反教育局規定，借出課室予同系私校卻無收取近400萬元租金。教育局去年曾指，孔中表示已就不影響日常運作的前提下借出校舍諮詢持份者，未接獲反對。 不過，教育局對孔中的全面評鑑報告卻踢爆，孔中借出校舍對該校運作造成實際影響，報告直指孔中校董會忙於籌辦新小學而對中學的監管寬鬆，又披露學校圖書館多次搬遷，令推動閱讀工作停頓，而教師流失亦對教學影響甚大。 有數年前在孔中任教的老師指，校方近年因財政困難一直壓低老師薪酬兩至三成，難理解為何校方同期卻將課室免費借出予晉德，批評對老師不公平，亦不符合學生利益。孔中於截稿前未有回應。

直資孔聖堂中學於2015年將課室借予晉德基金，孔中向教育局指曾就不影響該校運作下借出校舍作諮詢，無接獲反對意見。不過教育局一份報告揭露，借出校舍令孔中運作大受影響。（盧翊銘攝）

2015年借出課室 孔中稱曾諮詢無反對

《香港01》周三（13日）報道，辦學團體香港孔聖堂於2015年簽訂秘密協議，將屬下孔中七間課室借予晉德基金，其中五間2017年獲教育局批准成為私立晉德學校的校舍，但其餘兩間被改建為晉德的校務處及校長室，一直未歸還；孔中並無收取租金，違反教育局規定。

記者去年向教育局查詢，批准晉德學校使用孔中校舍的理據，以及曾否諮詢家長及學生。局方回覆指，「孔聖堂中學表示已就晉德學校在不影響中學日常運作的前提下，借用中學部分設施的安排，全面諮詢持份者，未有接獲反對意見」。

按規定，學校轉為直資的五年後，教局會派員到學校作全面評鑑。2017年4至5月，教局11人員到孔中評鑑，與校董會成員、校長等教職員、社工、家長及學生會面，以及觀課、抽樣查閱試卷等，他們事後撰寫的評鑑報告揭露，孔中借出校舍予晉德導致的種種問題。

《香港01》周三（13日）報道，直資孔聖堂中學將兩課室借予同系私校，並改建為私校校務處。孔中校網相片顯示，校務處於2017年5月已完成改建，當時晉德甚至未獲教局批准註冊。（孔中校網相片）

教局評鑑報告：校董會忙辦小學致監管寬鬆

首先，該份評鑑報告罕有地批評孔中校董會，直指「近年校董會忙於籌辦新小學，對學校的監管較寬鬆」，雖然有校董曾督促改善行政、課程及教學，但學校未積極回應，報告更明言「辦學團體須加強監察法團校董會，確保其能有效管理和督導學校」。

報告並無提及孔中校董會如何籌辦新小學，不過翻查資料，孔中2016/17校董會共10名成員，當中六人均屬孔聖堂的堂董，而其中三人當時都兼任晉德基金的董事，包括時任孔聖堂主席、浸大附屬學校王錦輝中小學總校長陳偉佳、校董郭少棠及李金鐘。

評鑑報告同時披露其餘兩大問題，包括學校圖書館多次搬遷，「推動閱讀的工作亦因而停頓」，又指出教師流動率高，七成人在校服務年資少於五年，「頻繁的人事更替對教學及行政工作影響甚大」，而多位資深教師離校，令副校長需兼任輔導、校務及考試主任職務。

《香港01》取得孔聖堂2015年與晉德基金簽訂的秘密協議，註明將直資孔中部分校舍分配予晉德，以及晉德向孔聖堂捐款的安排。教育局指，不知悉孔聖堂與晉德曾簽訂協議。（陳信熙攝）

孔中老師：免費借出課室對老師不公

數年前於孔中任教的老師Mandy（化名）向《香港01》確認，該校圖書館原本在新翼208及209室，不過2015年校方將整個新翼五間課室交予晉德使用，新翼同年圍封裝修，「圖書館被逼關閉，當時將另一個課室改為臨時圖書館，不過只放past paper，學生無得借書」。

Mandy指，圖書館搬遷多於一次，最後在禮堂頂樓重置，不過學生無圖書館用的情況持續逾一年，「直至教局到校評核前，新圖書館才重新開放」。她續指，新翼三樓有個由數間課室打通的活動空間，原用作室內教學活動，不過自從分配予晉德後孔中師生亦不能再用。

至於老師流失率高，Mandy解釋全因薪酬被壓低，「2013年起3次凍薪，計落較其他學校少3個point（薪酬點），即人工低兩至三成，點會留得住老師？」她批評，孔中稱財困卻同時免費借出課室，對老師極不公平，「明明收足租金，已可補足老師人工，為何學校不做？」

孔中新翼的309至310室，曾屬該校可打通課室的較大室內教學空間，不過孔聖堂將整個新翼共五個課室分配予私立晉德學校，令孔中師生再無法使用。圖為晉德學校網頁圖片，顯示課室打通後的情況。（晉德學校網頁圖片）

報道刊出後 孔中校網急刪相片

記者昨日向孔中查詢，學校何時就借出設施予晉德學校諮詢持份者、為何諮詢時稱「以不影響中學日常運作的前提」借出校舍，後來教局評核卻揭出實際運作受影響等問題，至晚上截稿時未獲回覆。

此外，《香港01》昨刊出報道後，孔中即日於學校網頁刪走報道提及的相片，包括證明207室被改建為晉德學校校務處的2017年活動相片，以及證明新翼完成改建的立法會議員參觀相片。此外，顯示課室平面圖的校務計劃書亦全被刪走。

《香港01》周三報道引用的孔中學校圖片，屬於該校2017年5月名為「孔子後裔參觀學校」的活動。報道刊出後，整個活動及所有相片即日被校方刪除。（孔中校網截圖）

葉建源：教局須嚴肅跟進 楊潤雄：會調查

就孔中被揭擅借出課室並違規無收租，教育界立法會議員葉建源昨指事件性質嚴重，認為孔中借出課室導致學校圖書館要搬遷，「對教學質素有相當負面的影響」，孔聖堂亦需解釋透過協議所獲捐款的去向，而教育局必須嚴正跟進，向公眾交代事件。

教育局局長楊潤雄昨日被問及事件時指，需多些時間了解，局方會作調查，強調資助學校借出校舍必須依足指引，如過程中有不符之處，局方會嚴肅跟進。

孔聖堂及晉德基金2017年4月宣布，合辦私立晉德學校，雙方早於2015年5月已簽訂秘密協議，就分配孔中校舍達成共識，不過一直無公開。（資料圖片）

教育局對直資孔聖堂中學全面評鑑報告（2017年8月）節錄：

近年（孔中）校董會忙於籌辦新小學，對學校的監管較寬鬆，部分校董會成員雖曾督促學校檢視校本行政管理措施、優化校本課程及教學方式等，惟學校未有積極回應。 教育局全面評鑑報告

惟觀察所見，不少學生在早讀時段未有認真閱讀，閱讀興趣和習慣尚未建立，校園缺乏閱讀的氛圍。上學年圖書館多次搬遷，推動閱讀的工作亦因而停頓。 教育局全面評鑑報告

近年教師流動率高，現時七成教師在校服務年資少於五年...頻繁的人事更替對教學及行政工作影響甚大...本學年有多位資深教師離校...副校長亦需兼任校風及學生支援組別下的生活輔導主任，以及教務及校務組別下的校務主任和考試主任；校風及學生支援組別主管由訓導主任兼任，惟他主要負責執行訓導工作，未有發揮統籌及監察職能。 教育局全面評鑑報告

《香港01》取得的孔聖堂晉德秘密協議：

2015年5月22日，香港孔聖堂與晉德基金就合辦私立晉德學校簽訂兩份協議，此為第一份協議，說明孔聖堂將直資孔中校舍分配予晉德。（孔聖堂晉德基金協議截圖）