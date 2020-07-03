新冠肺炎測試無醫生轉介涉違規　化驗公司Prenetics：將有新規定

林鄭月娥稱粵港澳「健康碼」的工作進入最後階段，令人關注香港私家醫院及化驗所，提供的收費病毒核酸測試服務質素。《香港01》發現有化驗所涉違專業操守，未得註冊醫生諮詢及轉介，就為市民進行檢測。 香港醫務化驗所總會會長李偉振指，按守則及法例，在化驗前應先得到註冊醫生轉介。感染及傳染病專科醫生曾祈殷亦指，過往曾出現病人於測試中呈「假陰性」的事例，認為醫生事前有需要親身進行諮詢、問診，以有效防疫。 涉事化驗公司Prenetics由城大參與創立，公司回覆指不評論現時做法，但已計劃未來數天公布新規定，在顧客訂購測試時，按法例要求他們以門診或者遙距形式諮詢醫生。衞生署指市民如懷疑任何人涉失當，可向相關委員會作出投訴。

推家用測試套裝 稱準確度達99.9%

現時中港貨車司機及跨境學童，均須出示七天內的新冠病毒核酸檢測陰性結果證明，以來往兩地，部分國家亦要求入境旅客出示醫學證明，以證對病毒呈陰性。主打基因檢測的醫療公司Prenetics 4月宣布，與保誠保險及其他公司、香港中文大學等機構合作推出「Project Screen by Circle」家用新型冠狀病毒核酸測試。

基因檢測的醫療公司Prenetics推出「Project Screen by Circle」家用新型冠狀病毒核酸測試，市民使用公司提供的工具，採集深喉唾液樣本後，會有專人上門收取，並送到實驗室進行測試。（Prenetics網站截圖）

據該公司網站的介紹，用家上網以約1000元購買服務後，會收到深喉唾液樣本的採集工具，用家可自行採集樣本，再預約專人上門收取樣本，一個工作天內就會得到測試結果。

答兩是非題即可購買 職員：陽性會有醫生跟進

買家在購買前，須進行「測試資格驗證」，以證其健康狀況符測試資格。驗證要求買家回答兩條「是非題」，系統會詢問買家有否出現嚴重咳嗽、呼吸急促或呼吸困難、發高燒等症狀，及目前是否患有糖尿病、哮喘或高血壓等慢性疾病。

除非在首題回答有出現症狀，否則完成驗證後，網頁會直接轉至付款頁面，購買時亦毋須填寫個人資料、旅遊紀錄或其他病歷。在驗證時回答有症狀的話，網頁會出現警告字眼，指買家已呈現嚴重感染病徵，促其盡快尋求緊急醫療服務，並建議同時指出自己有可能已感染新冠病毒。

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記者曾致電Prenetics查詢，職員指進行檢測前毋須諮詢註冊醫生，或得到轉介：「客人訂購產品後，翌日就會送貨。」該職員又指，專人上門收取樣本後，客人約一個工作天後，就會收到附上測試報告的電郵：「陰性的客人不用見醫生，陽性的話，會有醫生聯絡你，並通知衞生署。」

《香港01》收到一份由Prenetics發出的檢測報告，上方有一名曾姓的註冊醫務化驗師簽名，但未見註冊醫生的名字。

記者曾致電Prenetics查詢，職員指進行檢測前毋須諮詢註冊醫生，或得到轉介，測試結果呈陽性才會有醫生聯絡病人。（Prenetics網站截圖）

Prenetics網頁介紹，Project Screen使用的「逆轉錄——聚合酶鏈反應」（RT-PCR）測試，為執業醫生和世衛建議的測試技術，又稱測試分析準確度高達99.9%。

毌須轉介涉違守則 有化驗師去年被裁定不專業

不過，據香港化驗師管理委員會的專業守則，任何根據《醫務化驗師 (註冊及紀律處分程序) 規例》獲得註冊或臨時註冊的人士，不得在未有來自註冊醫生、牙醫或獸醫轉介的情況下，為醫務診斷或治療進行任何化驗。

香港醫務化驗所總會會長李偉振認為，進行化驗確定一個人是否患病，屬於「診斷」，按條文規定必須先得到醫生轉介，「從防疫的角度來說，有感染者沒病徵，有病徵亦不等於感染。要評估是否有病，除了檢驗，仍需要臨床數據。」

香港化驗師管理委員會的專業守則規定，任何根據《醫務化驗師 (註冊及紀律處分程序) 規例》獲得註冊或臨時註冊的人士，不得在未有來自註冊醫生轉介下，為醫務診斷或治療進行任何化驗。（政府新聞網圖片）

李偉振舉例指，一名化驗師於2016至2017年間，在未經註冊醫生或牙醫轉介下，為一名長者進行化驗工作，以供醫學診斷或治療，去年被委員會裁定行為不專業，將有關化驗師從註冊名冊中除名三個月，並就有關命令刊憲。

曾出現假陰性例子 曾祈殷：醫生有問診責任

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，測試結果呈陰性不一定無事，強調測試前，醫生有需要向檢測人士問診：「不是只做深喉唾液樣本測試，交化驗所驗就可以。」

曾祈殷指，過往曾出現無病徵的患者，曾進行測試的人士亦有機會呈「假陰性」。因此，他認為測試前，醫生有責任篩查檢測者有否病徵、風險因素，及接觸過外地回港、正進行檢疫的人士。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，曾進行測試的人士亦有機會呈「假陰性」，故醫生有需要在測試前前，向檢測人士問診。（資料圖片／黃寶瑩攝）

他強調，問症、諮詢及索取準確資料，是醫生的責任，實驗室、化驗所不會擔任此角色。他又認為，測試前醫生應面對面諮詢檢測人士，並紀錄在排板上，以釐清法律責任，不宜以問卷形式問診：「問卷形式無法核實是本人填寫，可以是其他人填，可以是mass production，全部填無病徵。」

Prenetics 回覆《香港01》，不評論現時做法。但指本來已計劃，於未來數天公布新規定，在顧客訂購測試時，將按法例要求顧客揀選以門診或者遙距形式諮詢醫生。Prenetics又指，市民進行測試前，將需作出申報，證明樣本是來自自己。

消息指或成健康碼檢測機構 衞生署拒評論

特首林鄭月娥早前稱，粵港澳「健康碼」的工作進入最後階段，有傳媒報道引述消息，指Prenetics獲政府指定為其中一間認可檢測機構。（資料圖片）

有傳媒報道引述消息，指Prenetics獲政府指定為即將建立的「健康碼」其中一間認可檢測機構。對此，Prenetics回應指，政府正準備公布有關事宜，故現階段不會評論有關措施。

衞生署拒絕評論Prenetics有否列席「健康碼」相關的會議，指註冊醫務化驗師必須遵守法例授權醫務化驗師管理委員會訂立的專業守則，如市民懷疑有任何醫務化驗師專業失當，可向委員會作出投訴。

Prenetics為城大衍生公司 阿里巴巴、保誠保險同為股東

Prenetics於2014年，由香港城市大學賽馬會動物醫學及生命科學院署理院長楊夢甦、註冊醫務化驗師曾志雄，及被稱為「香港團購之父」的楊聖武創辦，為城大參與創立的科技公司，旗下業務有CircleDNA，於倫敦、新加坡、吉隆坡等地設十多個辦公室。

被稱為「香港團購之父」的楊聖武為Prenetics的創辦人之一。（資料圖片／張浩維攝）

公司於2017年得到阿里巴巴創業者基金投資入股，保誠保險亦同為股東之一。據Prenetics網站，公司曾獲阿里巴巴集團、500 Startups、海闊天空創投等機構，注資五千萬美元。