新冠肺炎｜菲籍確診船員曾住悅來酒店　衞生署接走七名同行船員

新冠肺炎疫情惡化，本港爆出多宗本地感染個案。而昨日（8日）一名來自菲律賓的船員確診，他屬於豁免檢疫人士，曾於7月7日入住荃灣悅來酒店。 悅來酒店今日（9日）回覆稱，患者主要使用房間設施，酒店在7月8日接到衞生防護中心通知起，已立即進行徹底大規模消毒，包括酒店大堂、走廊、餐廳、乘客電梯及同一樓層及曾接觸的公共地方。與患者同行的7名船員於被衞生署人員一併接走，而該酒店沒有職員被列作密切接觸者。

悅來酒店表示，確診船員於7月7日晚上至7月8日早上在該酒店逗留，期間主要使用房間設施。（資料圖片）

悅來酒店表示，確診船員於7月7日晚上至7月8日早上在該酒店逗留，期間主要使用房間設施。

酒店於7月8日早上收到衞生署通知，衞生署人員於當天早上已將該客人接走，並於翌日下午徹底清潔該客人入住的房間。而酒店在7月8日起已立即進行徹底大規模消毒，包括酒店大堂、走廊、餐廳、乘客電梯及同一樓層及曾接觸的公共地方，亦即時進行清潔消毒。

與患者同行的7名船員，於同日被衞生署人員一併接走。該酒店沒有職員被列作密切接觸者，亦沒有職員出現任何病徵。

至於仍有多少名豁免檢疫人士入住，悅來酒店表示，因私隱理由不便透露。

昨日（9日）有兩名來自菲律賓的船員確診。第1309宗個案是48歲男子，居於菲律賓，於7月6日抵港，翌日發燒、喉嚨痛、咳嗽，由荃灣帝盛酒店送院。第1320宗個案為43歲男子，居於菲律賓，於7月7日抵港，沒有病徵，由悅來酒店送院。